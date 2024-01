Valóban ártalmas a késő esti nassolás? Itt a válasz!

HelloVidék 2024.01.17. 17:07 Megosztom

Gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy a kedvenc sorozatunk, vagy filmünk közben még késő este is nekiálljunk nassolni. Arról nem is beszélve, hogy sokunknak talán nincs is ideje napközben megfelelően táplálkozni. Egy hosszú nap után természetesen nem meglepő, ha az ember egy kis finomságra vágyik. A késő esti majszolásnak egy friss felmérés szerint ugyanakkor súlyos következményei lehetnek.

Egy nemrégiben készül tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy komoly kapcsolat van a késő esti étkezés a szívbetegségek kialakulása mögött. Az étkezés időzítése nagyban meghatározza a biológiai óránkat, ami meghatározza cirkadián ritmusunkat is. A cirkadián ritmusok segítenek, hogy a szervezet tudja, mikor kell enni, aludni és felébredni. Fontos szerepe van tehát a vérnyomás szabályozásában, az anyagcserében, és a hormonális rendszer szerveződésében. Bernard Srour a párizsi Sorbone Egyetem epidemiológia professzora beszélt. A szakértő korábbi tanulmányában már felvázolta, hogy komoly összefüggés lehet a reggeli kihagyása, és az anyagcsere között - idézte a goodhousekeeping.com. A metabolizmus, azaz az anyagcsere fő célja az étel energiára való átalakítása, melyre szükségünk van a sejtfolyamatok működéséhez. További feladata az étel átalakítása fehérje-, zsír- és szénhidrát építőelemekre, valamint nitrogéntartalmú vegyületek eltávolítása. Az egészségünk a tét A lap szerint a kutatók most 103 ezer felnőtt egészségügyi szokásait vizsgálták meg azért, hogy felmérjék, hogy a különböző étkezési szokások ideje összefüggésben van a szív, és érrendszeri betegségek kockázatával. A szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a kutatásban részt vevők közül a reggeli utáni első étkezés délelőtt, és este 9 óra után kezdődött. Mint írták, a felmérésben résztvevő nőknél azt tapasztalták, hogy náluk sokkal nagyobb esély van szívinfarktus kialakulására, vagy sztrókra. Bár a fenti kutatás eredményei aggodalomra adhatnak okot, azért még túl korai lenne messzemenő következtetéseket levonni. A tanulmány szerzői szerint fontos a kora reggel korai, valamint az is, ha eltudjuk hagyni a késő esti nasit, azért, hogy elég hosszú legyen az éjszakai böjtölés időszaka. Természetesen, ha valaki délután 5 órakor evett, és este 21 órára már megéhezik nyugodtan ehet - hívta fel a figyelmet a lapnak Deborah Cohen a Rutgers Egyetem docense. A szakértő szerint inkább az számít, hogy mennyit és hogy mit eszik az ember a késő esti órában. A szakértők úgy vélik, hogy sok esetben nem is azért esznek az emberek, mert valóban szükségük lenne rá, hanem azért, hogy így vonják el a figyelmüket másról, vagy szimplán azért, mert unatkoznak. De akkor mit ehetünk? Mindezek függvényében joggal merül fel a kérdés mindannyiunkban, hogy akkor melyek azok az ételek, amelyeket nyugodt szívvel fogyaszthatunk. A szakértők szerint ha tehetjük kerüljük a rágcsálni valókat este már, legyen szó a chipsről, süteményekről stb. Ezek helyett inkább a következő ételeket javasolják: pattogatott kukorica

zsírszegény, lágy mozzarella sajt

gabonapehely

görög joghurt

dió

dióvajjal megkent banán vagy alma Ami az italokat illeti, a szakértők szerint érdemes lefekvés előtt kerülni már az alkoholos italokat, a kávét, kólát, cukros italokat és helyette inkább citromos vízet inni, hozzáadott cukor nélkül, de ugyanúgy jó választás lehet a koffeinmentes gyógynövény tea is. Címlapkép: Getty Images