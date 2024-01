Itt a nap videója: szinte hihetetlen, mi bukkant fel a jégbe fagyott jacht mellett Fonyódon

2024.01.20. 15:34

Naplementés fotózásra indult Bene Ádám a Balaton partjára, de a jeges tájképeken kívül mást is sikerült lencsevégre kapnia. Egy nyugodt vidra bukkant fel a jégbe fagyott hajók között, akit a fotós meg is tudott örökíteni – írja a Like Balaton.