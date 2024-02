Döbbenet: brutális módon vertek össze egy hetedikest diákot ebben a vidéki iskolában

Verbálisan és fizikailag is bántalmazott két nyolcadikos lány egy hetedikest a kecskeméti Lánchíd utcai Általános Iskolában. A tankerület vizsgálatot indított az ügyben.

Egy az interneten közzétett videón az látszik, hogy a fiatalabb lányt megrángatják és többször meg is ütik, még azután is, hogy megpróbál elmenekülni miközben a többiek nézik, vagy videózzák a történteket. A KecsUP úgy tudja, hogy van egy másik, hosszabb videó is, ahol a lányt verbálisan alázzák, és ezt írta nekünk egy olvasónk is, aki szerint ebben térdre kényszerítették a hetedikest, akinek bocsánatot kellett kérnie. A rendőrség pedig a bántalmazott lány szüleinek feljelentése miatt nyomozást indított az ügyben.

A Telex úgy tudja, hogy a bántalmazó osztálytársak az ügy óta is gúnyolódnak, veregetéssel fenyegetik a társukat, aki emiatt alig mer bemenni az iskolába. A kecskeméti lap úgy tudja, az iskola nem akarta, hogy ügy legyen a dologból, az intézményvezetőtől pedig azt a választ kapták, hogy keressék meg a Kecskeméti Tankerületi Központot ezzel kapcsolatban.

A tankerület válaszában azt írta, hogy az esetet követően az igazgató azonnal megtette a megfelelő intézkedéseket, emellett tájékoztatta a tankerületet, a sértett tanuló szülei pedig időközben rendőrségi feljelentést tettek, mely alapján jelenleg vizsgálat folyik az ügyben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a bántalmazókat érte-e már valamilyen retorzió.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)