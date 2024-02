Nagy a baj, egyre több helyen tiltólistás a magyar csirkehús: mégis mi vele a gond?

Számtalan harmadik ország vezetett be korlátozó intézkedéseket a magyar baromfira, illetve baromfitermékekre azóta, hogy 2020 januárjában megjelent a madárinfluenza Magyarországon. Ez komoly gondokat okoz a hazai termelőknek is - írta mai cikkében az Agrárszektor.

Hiába telt el négy év, a madárinfluenza-járvány nem tűnt el hazánkból, a vírust a mai napig számtalan telepen azonosították már, és csak 2023 novembere óta több mint 1,5 millió állatot öltek le itthon. A Magyarországgal szemben hozott korlátozások mindaddig érvényben vannak, amíg az adott harmadik ország nem jelzi ennek ellenkezőjét - írta cikkében az Agrárszektor. Ahogy írták, mindez azért is jelent komoly gondokat hazánknak, illetve az itteni termelőknek is, mert számos piactól jó időre elestünk. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tematikus oldalán minden olyan harmadik ország megtalálható, amely saját hatáskörben döntött az importkorlátozások bevezetéséről. Akadnak olyanok, amelyek hazánk teljes területét "tiltólistára" tették, de sok ország csak azokra a megyékre vezetett be korlátozásokat, ahol a madárinfluenza vírusát azonosították.

Kemény korlátozásokat vezettek be a magyar baromfira/baromfitermékekre többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Izraelben, Kínában, Kuvaitban, Marokkóban, Omanban, Szaúd-Arábiában, Peruban, Szudánban és még sorolhatnánk...

Mi a helyzet most madárinfluenza-fronton hazánkban?

Ahogy azt korábban az Agrárszektor megírta, már több mint 1,5 millió állatot öltek le Magyarországon azóta, hogy 2023 novemberében ismét megjelent a magas patogenitású madárinfluenza vírusa hazánkban, a baromfiknak körülbelül a felét víziszárnyasok (lúd, kacsa) teszik ki, a másik felét pedig a tyúk és pulyka állományok. Emellett elenyésző mennyiségű fácánt és tőkés récét is érintett a betegség. Habár több országban is elkezdtek kidolgozni vakcinát a madárinfluenza ellen, Magyarországon még nem engedélyezett ezek használata, aminek szakmai és kereskedelmi okai egyaránt vannak.

