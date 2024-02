Nincs menekvés, elindult az allergiaiszezon: így úszhatjuk meg a legrosszabbat

Az enyhe tél miatt már január végén elkezdődött az allergiaszezon a mogyoró-, majd az éger-, ciprus- és tiszafafélék virágzásával. Az allergiás panaszok változatos tüneteket okozhatnak egyeseknél. Napjainkban egyre többen tapasztalnak magukon allergiás tüneteket, még akkor is, ha hosszú éveken át semmilyen problémájuk nem volt. Az allergia jelei - az orrfújás, köhögés és tüsszögés - nagyon hasonlóak lehetnek a megfázás tüneteihez. Így aki nem sejti magáról, hogy allergiás, azt hiheti csupán egy enyhe náthát szedett össze. Az utóbbi időben több helyütt is arról lehetett olvasni, hogy átmeneti készlethiány van a polcokon. Az ügy kapcsán megkerestük a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségét, akik elmondták, hogy mennyi gyógyszer van jelenleg a patikákban.



A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján közzétett szokásos pollenjelentés alapján a pollenterhelés országosan magas, de az eső, illetve az éjszakai fagy átmenetileg kismértékben csökkenthet. Jelenleg az éger, a ciprus- és tiszafafélék, illetve már a kőris pollenkoncentrációja is országosan a közepes-magas tartományban alakul, a mogyoróé pedig jellemzően közepes. A nyár, a szil és a juhar virágpora jellemzően alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony.

A Nébih szerint a mogyoró, éger, ciprusfélék mellett az Alternaria, mint egy erős allergént termelő penészgomba okozhat most komoly gondot az arra érzékenyek számára. Az Alternaria ráadásul már az egyes zöldségféléket is megtámadja, például a paradicsomot, melynek fertőzött, fekete süppedő foltos gyümölcseit el kell távolítani.

A NNGYK azt ajánlja, hogy a tavaszi fák pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére, erősödésére, és kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

De mi az az allergia?

Az allergia nem más, mint a szervezet túlzott reakciója egy, a szervezetre egyébként ártalmatlan anyagra. Az allergiás reakció során az idegenként azonosított anyagot megpróbálja a szervezet ellenanyag termelésével semlegesíteni. Az ellenanyag a véráram segítségével a test minden pontjára eljutva - egyebek mellett- hisztamint szabadít fel, ami különböző allergiás reakciókat okoz az érintett területeken. Az adott allergén elleni ellenanyag vizsgálata segít az allergiás reakció okának felderítésében.

Az allergiás panaszok változatos tüneteket okoznak. Vagy az étel fogyasztását követően vagy légúti allergének (például pollenek, por, állati szőr) belégzését vagy kemikáliák bőrrel való érintkezését követően jelennek meg. Ezek lehetnek:

bőrelváltozások (viszkető, vörös foltok, csalánkiütés, ödéma, ekcéma)

emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás)

légúti panaszok (tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, fulladás, sípoló légzés, köhögés, asztmás nehézlégzés gégevizenyő)

szemtünetek (könnyezés, szemviszketés, szúró, piros szem)

anafilaxia: súlyos életveszélyes allergiás reakció

Magyarországon három fő pollenszezon van. A tavaszi pollenszezon a fák virágzásával kezdődik, januártól májusig tart, amiért a mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír, tölgy, kőris, platán pollenjei tehetőek felelőssé. Az áprilistól július közepéig tartó, késő tavaszi és kora nyári szezonban a fűfélék, csalánfélék, útifű okozza a legtöbb tünetet. A július közepétől októberig tartó nyár végi és őszi pollenszezon növényei a parlagfű, feketeüröm, libatopfélék, disznóparéj. Ugyanakkor vannak olyan allergének is, amelyek egész évben, szezonalitás nélkül előfordulnak, mint a poratkák, illetve az állati szőrök.

Megelőzhető-e az allergia?

A tudomány mai állása szerint az allergia nem megelőzhető és nem gyógyítható, viszont számos lehetőség van a tünetek kezelésére. A legelterjedtebb módszer a gyógyszeres kezelés, valamint segítséget nyújthat az orrspray vagy szemcseppek használata.

Ha valaki nem szeretne tünetek enyhítésére gyógyszert szedni vagy nem elég hatékony a tüneti kezelés, valamint tartós sikert szeretne, akkor oki terápia is elérhető, úgynevezett immunterápia formájában. Az enyhébb tünetek esetében valóban igaz, hogy a házi praktikák is segíthetnek. A természetes összetevőket tartalmazó orrspray és orröblítő is hatékony. Az orröblítővel gyengéden kimoshatjuk az orrunkból az allergéneket, és megvédjük az orr nyálkahártyáját a kiszáradástól.

Az Allergia tüneteit enyhítő kapszulák és tabletták ugynakkor nem olcsók. Az általunk szemügyre vett kapszulák közül van, aminek az ára eléri a 7 ezer forintot is egyes patikáknál.

Allegra 120mg filmtabletta 30x

3599 Ft

Allegra Forte 180mg filmtabletta 30x

4999 Ft

Allegra Forte 180mg filmtabletta 50x

7199 Ft

Cetimax 10mg filmtabletta 100x

3850 Ft

Ami a lehetséges gyógyszerhiányt illetik Kaló Tamás, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke nemrég az ATV-ben arról beszélt, hogy bizonyos termékekből valóban hiány lehet, az azonban nagyon ritkán fordul elő, hogy egy teljes hatóanyag hiányozna idehaza. Mint mondta, a gyógyszerészeknek megvan a lehetősége arra, hogy már helyettesítő terméket nyújtsanak. A szakember szerint a Covid óta jelentősen megnőtt a termékhiány, idehaza 15 ezer termék van forgalomba. Ezek közül van pár száz olyan termék ami állandó jelleggel, vagy átmeneti jelleggel hiányzik a polcokról.

A HelloVidéknek az ügy kapcsán a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége azt mondta, hogy a jelenlegi ismereteik szerint lesz elegendő gyógyszer.

Az allergia ellen természetesen is védekezhetünk. Az allergének az orrnyálkahártyán megtapadnak, ami fokozhatja az allergiás tüneteket. Az orrmosó segítségével megszabadulhatunk a megtapadt pollenektől is, érdemes ezért allergiaszezonban esténként használni. Az orrmosóhoz speciális eszköz vásárolható, a fiziológiás sóoldat készítéséhez alkalmas készítménnyel együtt.

Címlapkép: Getty Images