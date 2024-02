Egyre többen fordulhatnak most orvoshoz: mi okozhatja ezeket a kellemetlen tüneteket?

Már most magas a pollenterhelés az egész országban – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nékám Kristóf allergológus szerint ha az időjárás továbbra is enyhe marad, még több növény pollenszórása kezdődhet meg, így a megszokottnál több ember küzdhet szénanáthás tünetekkel, de nagyobb eséllyel jelentkezik majd az allergia olyanoknál is, akik eddig nem szenvedtek tőle.

Pollenje válogatja, de úgy vélem, két-három héttel minimum előbbre vagyunk – mondta Nékám Kristóf allergológus az idén az enyhe idő miatt korán érkező pollenszezon kapcsán az InfoRádióban. Hozzátette, nem tudni, hogy a későbbi hetekben megmarad-e a polleneknek ez a korai sűrűsödése és változása, vagy ez csak most, az év elején van-e így. Az a probléma, hogy a különböző időszakok eltérő pollenjei összefutnak, és így a nagyon magas koncentráció különböző érintettségű embereknél okoz tüneteket, ami egyébként a megszokott években egy hónapon vagy még hosszabb időn keresztül elnyújtva jelentkezett. Vagyis ha a következő hetekben nem változik az időjárás, akkor nagyon nagy terhelésre kell számítani, ez pedig azt jelenti, hogy sok ember fog az orvosi rendelőkben, gyógyszertárakban segítséget kérni. Az utóbbi évek egyik új megfigyelése, hogy ugyan a sok pollen okozhat allergiát, de azokon a területeken, ahol nagyobb a légszennyezettség, különösen nagy az allergizálódás veszélye - tette hozzá a szakember. Címlapkép: Getty Images