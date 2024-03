Elképesztő dolog derült ki a kávéfogyasztásról: valóban érdemes lemondani róla?

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága szerint négy-hat órába telhet, mire szervezetünk lebontja az elfogyasztott mennyiség felét, vagyis minél később iszunk kávét, annál tovább tart, amíg ez a stimuláns lebomlik. Éppen ezért nagyon nem mindegy mikor kávézunk a nap folyamán. Hogy miért nem érdemes már késő délután kávét inni? Most kiderül.

A koffein, kémiai nevén 1,3,7-trimetilxantin vagy C₈H₁₀N₄O₂, az egyik legelterjedtebb pszichoaktív alkaloid a természetben. Nem csak a kávéban található meg, hanem számos más növényeben és élelmiszereben is, így például a teában, kakaóban, csokoládéban, kólában, rágógumiban, energiaitalokban

A koffein emberi szervezetre gyakorolt élettani hatásai jól dokumentáltak, hiszen miután a véráramba került, számos élettani folyamathoz hozzájárul – ezek között az egyik kulcsfontosságú hatása az adenozin receptorok blokkolása. Az adenozin egy biokémiai közvetítő molekula, amely a fáradtságot és az álmosságot jelzi a szervezet számára. Amikor az adenozin szintje megnő, az agy jelez a testnek, hogy szükség van pihenésre. A koffein ezzel ellentétesen működik, blokkolja az adenozin receptorokat, így növelve bennünk az ébrenlét érzését.

A koffein az éberség biztosítása mellett serkenti a kortizol és az adrenalin felszabadulását, ami növeli a vérnyomást, gyorsítja a szívverést és fokozza az anyagcserét - ezek a hatások együttesen adják a koffein stimuláló tulajdonságait. Számos tudományos kutatás számolt be a kávézás egészségügyi hatásáról, azonban ezek többsége is valójában a koffeinről szóltak: egyes kutatási eredmények szerint a koffeinfogyasztás csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a Parkinson-kór, a vastagbéldaganat és a csontritkulás kialakulásának veszélyét.

A legfrisseb kisemlősökön végzett vizsgálatok alapján a kutatók arra következtetésre jutottak, hogy a rendszeres koffeinbevitel javítja az információkódolás folyamatát, pozitívan befolyásolhatja a kognitív hanyatlást, ezért hatásos lehet az Alzheimer-kór ellen is. A koffeinfogyasztás egészségügyi előnyei és kockázatai természetesen további kutatásokat igényelnek, de a jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy a mérsékelt koffeinbevitelnek, számos potenciális pozitív hatása lehet az emberi szervezetre.

De mi történik a szervezetünkkel, ha kicsit visszafogjuk a kávézást?

1. Könnyebb alvás

A Sleep Education szerint a legjobb, ha abbahagyjuk a délutáni vagy esti koffeinfogyasztást a megfelelő alvás érdekében.

2. Kevesebb savas reflux

A kávé nagyon savas, átlagosan 4,85 és 5,13 közötti pH- értéket érhet el. Emiatt a savas reflux vagy a GERD (gasztrooesophagealis reflux betegség) egyre súlyosabbá válhat, különösen, ha a nap folyamán több kávét iszunk.

3. Nyugodtabb gyomor

A savas refluxhoz hasonlóan a savanyú gyomrom émelygést okoz, és megakadályozza, hogy enni akarjunk. Szinte olyan érzés volt, mintha a gyomrunkban sav bugyborékolna. Azonban bár ez pusztán savas reakciónak tűnhet, kiderül, hogy a koffein a gyomrodat is nyugtalaníthatja. Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémia Proceedings of the National Academy of Sciences egy 2017-es e-kiadványa szerint a koffein a gyomorsavszekréciót (GAS) serkentő szerként ismert, ami azt jelenti, hogy gyomorpanaszokat okozhat.

4. Csökkenhet a szorongás

Szorongás által kiváltott egyénként a kávéfogyasztás olyan, mintha olajat öntenénk a tűzre, különösen, ha egy vagy két csészénél többről van szó. A General Hospital Psychiatry 2017-es áttekintése szerint egy tanulmány kimutatta, hogy az öt csésze kávénak megfelelő koffein pánikrohamot válthat ki pánikbetegségben szenvedő betegeknél. Ezenkívül a koffein növeli a szorongást mind a pánikbetegségben szenvedő betegeknél, mind az egészséges felnőtteknél.

5. Nyugodtabb éjszakák

Köztudott, hogy minél több folyadékot iszol, annál többet fogsz a fürdőszobába kirándulni a nap folyamán. De mivel a koffein vegyi anyag, fokozza a vizelettermelést, ami azt jelenti, hogy a koffein vízhajtó. Ha több kávét iszunk a nap folyamán, többször is kell wc-re járnunk. Ha pedig még este is iszunk egy bögrével, jó eséllyel arra ébredhetünk az éjszaka közepén, hogy ki kell mennünk a mosdóba. Néha akár többször is! Ha 16 óra után már nem kávézunk, már kevesebb esély van arra, hogy felébredjünk emiatt az éjszaka közepén.

