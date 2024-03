Kész őrület, mi sokkolta a lakótelepet: panelház erkélyéről lövöldöztek Miskolcon

Vélhetően állatokat céloztak meg az ismeretlenek. Óvoda és iskola is van a közelben - írta a Boon. Sokan kiakadtak az Avas lakótelepen, tegyük hozzá, jogosan.

A közösségi médiában jelent meg arról több fotó, miszerint Miskolcon egy Hajós Alfréd utcai társasház erkélyén két személy fegyvernek látszó tárggyal áll. Volt, aki lövések hangját is hallotta - írja a Boon.

Egy poszt szerint a férfiak bementek a lakásba, miután rájuk szóltak. A történtek után többen is felháborodtak, mivel egy iskola és egy óvoda is található a közelben. Olyan is akadt, aki kutyáját féltette a fegyveresektől. Az egyik kommentelő feljelentést tett. Ő a fegyver állásából arra következtetett, hogy vélhetően madárra lőhettek.

Amennyiben eltaláltak egyet is, az állatkínzásnak, s ezáltal bűncselekménynek minősül. Ha nem bizonyítható, hogy állatra céloztak, az szabálysértés, mivel közterületre adta le a lövést. A Boon kereste a megyei rendőr-főkapitányságot is, ahonnan későbbre ígértek tájékoztatást.

Címlapkép: Getty Images

