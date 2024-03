Büdös lé csorog a Tiszába Szegednél: kiakadtak a helyiek az egyházi gigasportközpontra + Videó

Több mint 13 fokkal melegebb használt termálvíz jön felszínre a Szeged-Csanádi egyházmegye „Szent Gellért Fórum” nevet viselő stadiont, fociakadémiát és szállodát tömörítő sportközpontjánál – írja a Telex.

A vizet a város önkormányzata által kiépített csapadékvíz-elvezető csatornába engedik, ahonnan a Tiszába folyik. A probléma – a szabályszegésen túl – az, hogy a Szeged-Béketelep városrészben élők közül

többen hónapok óta panaszkodnak arra, hogy a Szent Gellért Fórum termálvize gyakran nagyon büdös a kifolyónál.

Az elpazarolt zöldenergia miatt független vizsgálatot indított Szegeden Fodor Antal önkormányzati képviselő. Szerinte ugyanis a Szent Gellért Fórum sportközpontja fűtésre használt termálvizét túl melegen engedik ki a térség vízelvezető csatornájába. A képviselő szerint az elpazarolt energiával több lakás fűtését is meg lehetne oldani és a bűztől is meg lehetne szabadítani a lakókat - derült ki az RTL Híradójából is:.

Címlapkép: Getty Images

