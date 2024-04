Ez lehet a magyarok új filléres szuperfoodja: akár te is vethetsz a kertbe, ha tudod a titkát

A hazai szupermarketekben is egyre kelendőbb a csicseriborsó, és egyre nagyobb kultusza van a belőle készülő humusznak is. De tudtátok, hogy mi magunk is belevághatunk a termesztésbe, és pont most, áprilisban kell ültetni a csicseriborsót? Ígérjük, erről is szó lesz, de előbb lássuk, mennyire vagyunk mi magyarok vevők erre a szuperegészséges, fehérjedús hövelyesre, és mennyit drágult az elmúlt időszakban?

Ahogy a hüvelyesek általában, úgy a csicseriborsó is kiváló növényi fehérjeforrás, nem csupán az egészséges táplálkozás elengedhetetlen része, de még finoman és változatosan is elkészíthető, sokszínű alapanyag. Az egyik legjobb hús- és tojáspótlék, ráadásul nem is allergén. Mivel az egyik legjobb növényi fehérjeforrás, így vegánok számára szinte kötelező. Viszonylag olcsón beszerezhető, tápértéke kiemelkedő, felhasználása pedig sokoldalú egy igazán jó élelmiszerként tekintünk rá. Sok kiváló tulajdonsága ellenére mégis kevés helyet kap a magyarok tányérjain, a napi fehérjebevitelünk nagyobb része még mindig állati, nem pedig növényi eredetű.

Az Aldi, a Tesco és Spar szakemberei azonban egyöntetűen azt tapasztalják, hogy Magyarországon is növekszik a kereslet az egészségtudatos termékek, így a csicseriborsó és a belőle készülő humusz iránt.

Ráadásul, ha van saját kertünk, mi magunk is megtermelhetünk a hozzávalókat, de bármikor, elég egy konzervnyi csicseri, pillanatok alatt saját humuszt készíthetünk - de erről majd később...

Folyamatosan nő a csicseriborsó és a humusz ismertsége

Az ALDI vásárlói az utóbbi években már előszeretettel választják a hazai áruházláncok szortimentjében elérhető csicseriborsó-alapú élelmiszereket, ehhez igazítva „bővült és még bővül az ALDI csicseriborsó-alapú élelmiszereinek árukínálata is, hiszen a vállalat folyamatosan dolgozik új termékek megvalósításán, a vásárlói igényeknek, piaci trendeknek megfelelő alakításán” - közölte a HelloVidék megkeresésére Pákolicz Attila.

Ahogy az ALDI szakemberétől megtudtuk, a humusz kiskereskedelmi ára az utóbbi másfél évben jelentősen nem növekedett, a vásárlók az utóbbi időszakban érezhetően elmozdultak a prémium termékek irányába, csökkent az alacsonyabb áron elérhető humusz iránti kereslet, miközben a prémium humusz fogyása láthatóan növekedésnek indult.

Ennek köszönhetően az áruházlánc kínálatában – a saját márkás termékcsaládok mellett – időről-időre, szezonális jelleggel a RiBella márka humuszkészítményei is elérhetőek, valamint az ALDI szortimentjében, az egészségtudatos életmódot folytató vásárlók igényeit szem előtt tartva, a közeljövőben elérhetővé válik a bio humusz is.

- mondta el a HelloVidéknek Pákolicz Attila.

Lidl Magyarország kínálatában is mind a humusz mind pedig a csicseriborsó is megtalálható a polcokon. Ahogy a Hellovidéknek közölték:

A hűtött humusz hatféle ízesítésben érhető el: natúr, pikáns és négyféle ízesített – falafel, pesztó, guacamole és bruschetta. A humusz egyre népszerűbb a vásárlók körében, amit jól mutat az a tény is, hogy az elmúlt négy évben megduplázódott a termék iránti kereslet. A 200 grammos kiszerelés 559 Ft-ba, míg a 220 grammos ízesített humuszok 749 Ft-ba kerülnek. Az áruházlánc kínálatában ezen felül elérhető a csicseriborsó száraz és sós lé formájában is, utóbbi csomagolásváltásnak köszönhetően már konzerv kivitelben található meg a polcokon, a termék ára 295 Ft/240 gramm.

A Tescoban és a Sparban is egyre felkapottabb a humusz

A csicseriborsóból készült humusz magas tápértékkel rendelkezik, gazdag fehérjékben, rostokban és fontos ásványi anyagokban. Továbbá környezetbarát alternatívát jelent az állati fehérjék helyett. A kisebb vásárlói bázis ellenére évről évre láthatóan többen keresik a terméket a Tescoban is.

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy egyre inkább előtérbe kerül a tudatos táplálkozás és egészségesebb életmódra való törekvés, ezen igények kielégítése érdekében külön hangsúlyt fektettünk a termékválasztékunk ilyen irányú fejlesztésére. A kereslet növekedésével együtt alakítottuk a kínálatunk is, elmondható, nőtt a kereslet ezen típusú termékeket illetően. Növekszik azon vásárlóink száma, akik akár próba jelleggel, akár visszatérően választják ezeket a termékeket.

- nyilatkozta a HelloVidéknek a Tesco. Az áruházlánc hozzátette, a humusz árát illetően az évek múlásával jellemzően kisebb mértékű változásoknak lehetünk szemtanúi.

A SPAR Magyarország forgalmi adatai alapján is láthatóan növekszik a kereslet az egészségtudatos termékek iránt.

Ezt az emelkedést tapasztaljuk a csicseriborsó és a humusz élelmiszereink tekintetében is, amelyek egyre inkább kedveltek az egészségtudatos és a vegán táplálkozás térnyerésének köszönhetően. A konzerv és száraztermék választékunkban három csicseriborsó érhető el jelenleg, ezek közül a DESPAR csicseriborsó márkatermékünk értékesítési volumene volt a legnagyobb 2023-ban

- mondta el a SPAR szakembere, aki hozzátette, a konyhakész, hűtött humusz termékek iránti kereslet is fokozatosan emelkedik.

Ahogy még megtudtuk, a SPAR ÉS INTERSPAR üzletek vásárlóinak körében a legnépszerűbb a natúr íz, de azt is tapasztalják, hogy bármilyen új ízesítésre is nagyon nyitottak a vevőik. Friss kínálatukban jelenleg 4-féle saját márkatermék érhető el, ezekből a cikkekből tavaly 260 ezer darabot értékesítettünk, ezzel 16%-os forgalmi növekedést értünk el a korábbi évhez képest. A termékek árában jelentős mértékű áremelkedés nem következett be.

Rengeteg módon felhasználható a konyhában, igazi filléres alapanyag

Mivel az egyik legjobb növényi fehérjeforrás, így vegánok számára szinte kötelező, hiszen az egyik legtökéletesebb hús- és tojásfehérje-pótlék. Ahogy látni fogjuk viszonylag olcsón beszerezhető, tápértéke kiemelkedő, felhasználása pedig sokoldalú egy igazán jó élelmiszerként tekintünk rá.

Magját hazánkban régebben – ahogy Indiában is - a babhoz hasonlóan fogyasztották, pörkölve kávépótlónak használták.

Pörkölt csemegeként is igen kedvelt, mivel íze a dióéhoz hasonló. Egyes országokban, különösen a Közel- és Közép-Keleten valamint Indiában abraktakarmánynak is termesztik magas fehérjetartalma miatt.

Éretlen magjaiból - a borsóhoz hasonlóan – ezerféle ételt készíthetünk, például főzeléket, köretet, salátát.

A csicseriborsó lisztje adalékként, helyettesítőként is hasznosítható. Így péksüteményekben felhasználható, általa a kenyér is ízletesebb, tovább eltartható.

Készíthetünk belőle vegán fasírozottat - ismertebb nevén falafel is, ami a világ egyik legnépszerűbb streetfoodja. Hozzá pedig készíthetünk humuszt. Ez a legklasszikusabb ez a közel-keleti krém. Elkészítési módja ezerféle lehet, de a legegyszerűbb változathoz csupán főtt csicseriborsó, olíva olaj, fokhagyma, só, bors és kevés citromlé kell. Ezeket ízlés szerint turmixoljuk, és máris kész.

Allergiások és vegánok a csicseriborsóból remek tojásfehérje-pótlékot készíthetnek. Kétféle megoldás is ismert: az első, hogy a csicseriborsólisztet vízzel elkeverjük, majd tojás helyett használjuk, így akár omlett is süthető belőle. Másrészt a csicseriborsó főzővizéből vagy a konzervben lévő léből a tojásfehérjét tökéletesen helyettesítő hab verhető, amelyből aztán csinálhatunk vegán habcsókot vagy akár madártejet.

Beszerezhető konzervben és szárítottan is. Előző esetben könnyebb dolgunk van, ugyanis jelentősen lerövidül főzési ideje. Utóbbi esetben egy nap áztatás után is körülbelül két órán át kell főzni (bő, sós vízben, lassú tűzön kell puhára főzni). Számos receptben találkozhatunk a csicseriborsóliszttel, mint alapanyaggal. Ezt otthon is könnyen előállíthatjuk: a száraz csicseriborsót óvatosan megpirítjuk, állandóan mozgatva a serpenyőt, hogy ne legyenek a borsókon égett pontok, majd turmixba téve addig őröljük, míg porózus nem lesz.

Miért fogyasszunk csicseriborsót? Tartalmaz nagyjából 20%-ban fehérjét, 40%-ban szénhidrátot, B1- és B6-vitamint, valamint folsavat. Karotinban is gazdag, valamint E-vitamin is található benne. Ásványi anyagtartalma is kedvező, sok magnéziumot, vasat és cinket tartalmaz. Emészthetősége kiváló, 76-78%-os. Gyógyászati szempontból is érdekes növény, emésztési zavarok, hurut kezelésére használható. A koleszterinszint szabályozására is alkalmazzák. Rendszeres fogyasztásával csökkenhet a szív-, és érrendszeri megbetegedések kialakulása is.



A csicseriborsó élelmirost tartalmának köszönhetően kiváló székrekedés megelőzésére, illetve kezelésére. Kutatások igazolják, hogy pektintartalma miatt csökkenti az étkezések utáni gyors vércukorszint-emelkedést, ezért a cukorbetegek számára is előnyös. Fokozott fehérjetartalmának köszönhetően gyakran fogyasztják sportolók, idősek is. Alacsony zsír- és magas rosttartalma miatt fogyókúrázóknak is melegen ajánlott.

Egyáltalán hol terem a csicseriborsó?

Jó pár éves KSH adat szerint – amiről korábban itt írtuk, amíg hazánkban 665,5 hektáron termeltek babot, addig csicseriborsóból mindössze 157,5 hektáron neveltek. Ehhez képest - jövedelmezőség szempontjából - a száraz hüvelyesek között a legrosszabbul teljesített, talán ezzel is magyarázható, miért sem annyira népszerű itthon a csicseriborsó termesztése. A szakemberek szerint a jövőben viszont a rosszabb talajadottságokkal rendelkező, kisebb gazdaságokban várható fellendülése a borsó- és lóbabtermesztés helyett. Előveteményre ugyanis nem igényes, viszont jó előveteménye az őszi kalászosoknak, ezért könnyen vetésforgóba illeszthető.

A csicseriborsóból három elismert magyarországi fajta is létezik: az iregszemcsei nemesítésű Dónia és a kompolti nemesítésű Pax, valamint a Kompolti bordó nevű fajták (nemesítette Szalai György) Mégis hazánkban csak szórványosan lelhető fel.

Mi magunk is belevághatunk! Most áprilisban érdemes a csicseriborsó termesztését elkezdeni

Konyhakerti növényként vetélytársa lehetne a borsónak, hiszen folytonos növekedésű csicseriborsó elhúzódó virágzása miatt akár egy hónapig is frissen szedhető. Tudjuk viszont, hogy száraz borsóként hosszú áztatásra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán megpuhuljon.

A szakemberek szerint olyan kertben ajánlatos vetni, ahol nincs öntözési lehetőség. Viszont, mielőtt belevágnánk a termesztésébe, érdemes tudni, hogy erőteljes karógyökere másfél méter mélyre hatol a talajban, és kiterjedt gyökérzete a száraz földben is megél.

Melegigényesebb a zöldborsónál, ezért március végén, április elején kell a magját elvetni, amikor a talaj hőmérséklete 10 °C fölé emelkedik. A napos helyet kedveli. Árnyékban és sok csapadék esetén keveset terem. Minden talajon megél, de a lúgos-meszes földben érzi jól magát. A magját 30 cm sortávolságra, 2 cm-re egymástól és 4-5 cm mélyen kell elvetni.

Rendkívül fontos tulajdonsága, hogy a borsózsizsik nem támadja meg – írják a Biokotroll.hu-n. Ez már önmagában alkalmassá teszi biotermesztésre. További előnyös tulajdonsága a már említett szárazságtűrésen és zsizsikmentességen kívül, hogy sok borsófajtával ellentétben betakarításig nem dől meg az állomány. Átlagos időjárás és április elején történt vetés esetén, augusztus első dekádjában kombájnnal is aratható.

Ha belevágnál a termesztésébe, előtte azért nézd meg ezt a videót is:

