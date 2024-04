Rengeteg gazdi elköveti ezt hibát: a kutyánk életébe kerülhet, ha nem figyelünk erre

A tavasz beköszöntével egyre többen merészkednek ki újra a környezetbe négylábú kedvenceikkel. Az enyhe idő ellenére azonban nem árt tisztában lenni pár fontos dologgal, hacsak nem akarjuk, hogy kutyánk, vagy macskánknak komolyabb baja legyen. A HelloVidéknek a debreceni Főnix Állatorvosi Rendelő állatorvosa, Dr. Bodó Zsuzsanna, valamint a nagykanizsai "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület munkatársa, Skanecz Tamás, és Dr. Gönczi István, a pécsi Mecsek Állategészségügyi Centrum állatorvosa mesélt arról, hogy melyek azok a főbb dolgok, amikre mindenképp ügyelnünk kell a házi kedvencünk biztonsága érdekében.

A tavaszi zsongás nemcsak az emberek számára hoz jelentős változást, hanem házi kedvenceink szempontjából is. Ahhoz, hogy biztonságban tudjuk kutyánkat, macskánkat a természetben, akár egy séta során nem árt szem előtt tartani pár fontos dolgot. A meleg tavaszi időszak alatt számos helyen bukkanak fel ismét a kullancsok, amelyek számos megbetegedést terjesztenek. A kullancsok mellett pedig a szúnyogok is újra visszatérnek. Dr. Bodó Zsuzsanna lapunknak elmondta, hogy utóbbiak terjesztik a szívférgességet, ami szintén végzetes megbetegedéshez vezethet.

A debreceni Főnix Állatorvosi Rendelő állatorvosa szerint a legszélesebb parazitaellenes hatással a tabletták bírnak, amelyeket havonta kell alkalmazni a fertőzések elkerülése érdekében. Ezek a készítmények vénykötelesek. Skanecz Tamás lapunknak elmondta, hogy a bolha és kullancs ellenes szerek használata szinte az egész évben javasolt. Mint mondta, ebből többféle megoldás is van, nyakörv, rácsöpögtetős oldat, rágótabletta.

Annak tünete sajnos nincs vagy nagyon minimális, ha már beágyazódott a kullancs, méretük miatt az elején szinte észrevehetetlenek különösen egy sötétebb szőrű állat esetén

- tette hozzá.

Dr. Gönczi István lapunknak arról beszélt, hogy a kullancsok számos kórokozó hordozói és terjesztői lehetnek. Talán a babesiosis és a lyme kór a legismertebbek ezek közül. A babesiosis tünetei:1-2 héttel a kullancscsípés után láz, bágyadtsag, sötét színű barnás-vöröses vizelet, ez esetben minél előbbi orvosi kezelés szükséges. A kullancsok ellen védekezhetünk tabletták, nyakörvek vagy spot on készítmények rendszeres alkalmazásával.

Nyakunkon az allergiaszezon

A tavaszi allergiaszezon kezdetével nemcsak mi emberek, hanem a házikedvenceik számára is óriási kihívást jelent. Ezzel kapcsolatban Dr. Bodó Zsuzsanna kiemelte, hogy az allergiás megbetegedések az állatok körében is egyre gyakoriak. A szakértő szerint kialakulhat allergia egy takarmányösszetevőre, akár egy fertőtlenítő-, mosószer is okozhat kontakt allergiát.

Leggyakoribb probléma azonban a szezonális allergia, amit a belélegzett pollenek okoznak. Tavasztól késő őszig kis kedvenceink bőrproblémával küzdenek a levegőben megjelenő magas pollenkoncentráció miatt

- hívta fel a figyelmet.

Dr. Gönczi István hozzátette: kutyák esetében a ugyanazok a szezonális allergének, pollenek okozhatnak kellemetlen tüneteket, mint az emberek esetében, de állatokban döntően viszketegséget, bőrgyulladást, külső hallójárat gyulladást illetve kötőhártya gyulladást figyelhetünk meg. Ezekben az esetekben mielőbb célszerű szakemberhez fordulni, hogy a szükséges kezelést elkezdjük és megelőzzük a folyamat súlyosbodását, másodlagos bőrbetegségek kialakulását.

Az önfeledt fürdőzés akár veszélyes is lehet

A jó időnek köszönhetően nem meglepő, hogy sokan vízpartra viszik kutyájukat fürdőzni. A tavak, patakok kapcsán azonban nem árt az óvatosság.

Lehet viccesen hangzik, de az első alkalom előtt győződjön meg arról a gazda, hogy a kutya tud úszni, sajnos érték már ilyen helyzetben kellemetlen meglepetések az ebtartókat, ha nem olyan jól úszik a kutyánk, akkor lehet venni neki úszómellényt, amely segíti

- húzta alá Skanecz Tamás.

A nagykanizsai Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület munkatársa a HelloVidéknek elárulta, hogy szem és fülprobléma is kialakulhat, éppen ezért csak olyan strandon javasolják a fürdősét, ami kimondottan kutya barát hely. Dr. Bodó Zsuzsanna szerint érdemes a kirándulás után a szőrzetüket tiszta vízzel lemosni, fülüket kitakarítani. Ha lehet figyeljünk a vízben található növényzetre is, hogy elkerüljük a sérüléseket.

Dr. Gönczi István szerint vízpart közelében tavasztól őszig gyakran rengeteg szúnyoggal találkozhatunk. Ezen rovarok is számos kórokozó terjesztői is lehetnek, ezek közül a szív - és bőrférgesség rohamosan terjed hazánkban. Ezen betegségek megelőzésére is számos készítmény van forgalomban, melyeket előzetes negatív szűrési eredmény (szívféreg teszt) után havonta célszerű adni kedvenceinknek, hogy nagy biztonsággal megelőzzük a betegség kialakulását.

Fürdőzésre több kijelölt kutyás strand áll rendelkezésre, persze a víz minősége itt is változó lehet, abból nagyobb mennyiséget fogyasztva akár hányás és hasmenés is kialakulhat

- tette hozzá.

A veszélyes zöld, amire figyelni kell

A tavasz eljövetelével egyre több virág és növény nyílik a kertben és az utcákon, ezek némelyike azonban mérgező lehet a kutyák számára. Ezek a tiltott "ételek" sokszor nem várt következményeket hordozhatnak magukban. Éppen ezért fontos szempont az is, hogy melyek azok növények, amiket, ha lehet inkább mellőzzünk otthonunkban.

Dr. Bodó Zsuzsanna szerint van néhány olyan növény, amelynek levele, szára vagy virága mérgező lehet nagyobb mennyiségben elfogyasztva a kutyák számára. Ilyen például az akácfélék kérge, borostyán, gyöngyvirág, hortenzia, jácint, leánder, nárcisz.

Ritkán rágják meg a kutyák ezeket a növényeket, de ha rajtakapjuk őket, azonnal el kell tőlük venni a növényi részeket, állatorvoshoz kell fordulni. Ő majd megállapítja, szükség van-e további kezelésre

- mondta.

Skanecz Tamás azt mondja, hogy inkább az a jellemző hogy ezek a mérgező növények a szabadban, erdőn, mezőn találhatóak meg, de ugyanakkor vannak olyan dísznövények melyek szintén mérgezőek. Mint mondta, ezekről célszerű informálódni mielőtt az állatok közelében kerülnek kiültetésre, esetleg érdemes ezzel kapcsolatban állatorvossal is egyeztetni.

Jobb a megelőzés

A természet mellett más veszélyek is veselkedhetnek házi kedvenceinkre. Mint köztudott, a szuka kutyák évente kétszer tüzelnek, általában tavasszal és ősszel. Dr. Bodó Zsuzsanna szerint ha biztonságban szeretnénk tudni kutyánkat, macskánkat a legfontosabb és legbiztosabb dolog az ivartalanítás.

Az ivartalanításnak számos további előnye is van, ilyen például gennyes méhgyulladás vagy az emlődaganat megelőzése

- magyarázta.

A pécsi Mecsek Állategészségügyi Centrum állatorvosa elárulta, hogy a szuka kutyák tüzelése elleni leghatékonyabb védekezés az időben elvégzett ivartalanítás, mellyel a nem kívánt vemhesség megelőzése mellett számos egyéb betegséget, elsősorban a méhgyulladást és emlődaganatok kialakulását lehet megelőzni.

Ha mégis tüzelni kezdene a szuka kutyánk, akkor minimum 3 hétig olyan zárt helyen tartsuk, ahol nem tud kan a közelébe férkőzni, csak pórázon sétáltassuk és ne menjünk vele futtatóra vagy kutyaiskolába.

A tavasszal együtt a vedlés is megérkezik. Dr. Gönczi István szerint ahhoz, hogy kellőképpen megóvjuk kutyánkat, tavasszal a jó minőségű kutyafesűkkel vagy kefék megfelelő alkalmazásával segíthetjük a szőrváltást segíthetjük, amellyel az elhalt szőrzetet segíthetjük eltávolítani. Emellett szőr - és bőr tápláló vitaminok, nyomelemek, halolajak alkalmazásával javíthatjuk a szőrzet minőségét és a bőr integritását.

Címlapkép: Getty Images

