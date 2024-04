Eleged van a drágaságból? Ezekkel a tippekkel tízezreket spórolhatsz, bónuszként velük jár az egészség is

Az elmúlt hetekben, amikor a tavaszi nagytakarításhoz tisztítószereket vásároltunk, döbbenten tapasztaltuk, hogy szinte megkétszereződtek az árak. Mi kerül egy penésztelenítőbe vagy súrolószerbe 2200 forintba, képes magától takarítani? Ráadásul nemcsak drágák, gyakorta egészségtelenek is, ideje hát, hogy olcsóbb és környezetkímélőbb praktikákat is bevessünk!

A gyakorló háziasszonyoknak sok újat nem mondunk azzal, hogy a tisztítószerek ára az elmúlt években tényleg az egekbe szaladt. Ahogy a Pénzcentrum, a Rossmann kutatásai alapján pár éve megírta, a magyar falvakban élők picivel gyakrabban vásárolnak mosó- és tisztítószereket, ugyanakkor nagyjából a dupláját költik ilyesmire, még 2022-ben a fővárosiak: tisztítószerekre éves szinten 15110 forintot, szemben a budapesti háztartások 8690 forintjával vagy más városok háztartásainak 12930 forintjával. Mosószerre akkoriban 19750 ment el egy évben a kistelepülések háztartásaiban, míg Budapesten 10010 forint, más városokban pedig 16950 forint.

De hol vagyunk már ezektől a tavalyelőtti áraktól?!

Azóta a tisztítószerekért – a KSH adatai szerint - minimálisan is - legalább kétszer annyit fizetünk a boltokban. Ahogy az alábbi táblázatból is kitűnik, csak a mosogatószer ára az elmúlt két évben megnégyszereződött, így 2022-hez adatokhoz viszonyítva egy évben, egy magyar háztatás akár már 40-50 ezer forintot is elmosogathat, és akkor még hol vagyunk a többi tisztítószer vásárlásával!

2022. április 2023. április 2024. február Általános folyékony tisztítószer, 750–1000 ml 748 Ft 1 040 Ft 1 060 Ft Mosópor, 1,35–3,75 kg-os kiszerelésből átszámolva, kg 1 130 Ft 1 820 Ft 2 090 Mosogatószer, szintetikus folyékony, koncentrátum, liter 484 Ft 1 650 Ft 1 650 Ft

Nem csak az a baj a bolti tisztítószerekkel általában, hogy drágák

A helyzet az, hogy a bolti tisztítószerekkel nem csak az a baj, hogy drágák, hanem az is, hogy nagyon széleskörű és aktív használatukkal éppen az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk: könnyebben leszünk betegek. Használatuk hatására valóban elpusztul a baktériumok egy része – beleértve a hasznos baktériumokat is –, a maradék viszont felveszi a harcot a szerek ellen, és olyan törzsek alakulnak ki, amelyek rezisztensek lesznek az antibiotikumra is, ami a WHO szerint már világméretű probléma.

Számos kutatás szerint a modern fertőtlenítési mánia lehet felelős az asztmáért és a széna-nátháért is. A túlzott fertőtlenítés miatt ugyanis lecsökken azoknak a mikrobáknak a száma, amelyek eredetileg az immunrendszert hivatottak támogatni. Ilyenkor előfordulhat, hogy olyan allergénekre ad a rendszer allergiás reakciót, amire egyébként nem lenne érzékeny

- közölte a Tudatosvásárló.hu.

Amennyiben ezek után nem szívesen vásárolnánk tisztítószereket, hanem inkább a házi praktikákban bíznánk, úgy akár ecettel és szódabikarbonáttal is takaríthatunk. A laboratóriumi tesztek alapján az ecet például legalább olyan hatékony, vagy még hatékonyabb takarítószer, mint a legnépszerűbb bolti termékek. Lássuk is, milyen természetesebb megoldásokat vethetünk be:

A méregdrága penésztelenítők helyett is van jobb megoldás

A penész sok háztulajdonos számára komoly problémát jelenthet. Nem csak károsíthatja a lakás berendezéseit, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhat. Azonban szerencsére számos természetes penészölő létezik, amelyek hatékonyan segíthetnek az eltávolításában. A hagyományos penészölők ráadásul gyakran agresszív vegyszereket tartalmaznak, amelyek károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget is. Ezek az anyagok levegőbe kerülve belélegzés esetén irritációt és akár allergiás reakciókat is okozhatnak. Emellett a vegyszerek használatakor a mérgező anyagok maradékaival szennyezhetjük a levegőt és a vízforrásokat is.

A természetes penészölők viszont általában biztonságosabbak az egészségre és a környezetre. Általában olyan alapanyagokból készülnek, mint az ecet, a szódabikarbóna, a citromlé és a teafaolaj, amelyek rendelkeznek antibakteriális és penészellenes tulajdonságokkal.

Hatékony természetes penészölők lehetnek



Ecet: savas kémhatása hatékonyan elpusztítja a penészgombákat, miközben természetes és környezetbarát anyag. Szódabikarbóna: nemcsak a penészt képes eltávolítani, hanem szagtalanító tulajdonságokkal is rendelkezik. Citromlé: erős antibakteriális és penészölő hatása van, és kellemes illatot hagy maga után. Teafaolaj: rendkívül hatékony penészölő, és kellemes illatot is áraszt. Ecet és szódabikarbóna paszta: Ezeket a két összetevőt kombinálva hatékonyabbá tehetjük a penész elleni küzdelmet. Gőzölés: A forró gőz segíthet eltávolítani a penészt a felületekről, miközben a környezetet sem terheli vegyszermaradványokkal.

Bár a természetes penészölők hatékonyak és környezetbarátak, fontos megérteni, hogy nagyon súlyos penészproblémák esetén lehet, hogy szükség van a szakemberek segítségére. Bizonyos esetekben például szükség lehet a penész fertőzött anyagok teljes eltávolítására vagy a lakás alaposabb átvizsgálására a penészforrások azonosítása érdekében.

Súrolószer helyett itt a csodaszer: a szódabikarbóna

A háztartási tisztítás során gyakran szükség van olyan erőteljes súrolószerekre, amelyek hatékonyan távolítják el a makacs szennyeződéseket, zsírokat és foltokat. Azonban sok hagyományos súrolószert vegyi anyagokkal és agresszív vegyszerekkel állítanak elő, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészségünket. Szerencsére számos természetes alapanyagból készült súrolószert lehet használni, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem környezetbarátak is.

A természetes súrolószerek általában olyan alapanyagokból készülnek, mint a szódabikarbóna, a citromlé, az ecet, a só, a szappan és a mosószóda. Ezek az összetevők nemcsak hatékonyak a szennyeződések és a foltok eltávolításában, hanem környezetbarátak és általában biztonságosak az egészségre.

A szódabikarbóna például (nátrium-hidrogénkarbonát) nagyobb kiszerelésben patikákban is beszerezhető. Remek súrolópor, hatásában a mosószódához hasonlít, de annál gyengébben lúgos, vízben jól oldódó.

A szódabikarbóna ára 2024-ben (online webshopban): 500 Ft/kg

Mosószer helyett: itt a mosószóda, vagyis a sziksó

A mosóport egy természetben is megtalálható, külsőre azonos állagú hófehér porral, a mosószódával is kiválthatjuk. Szikes talajokon, mint másutt a homok, ingyen felszedhető, másutt, 600 forintos kilónkénti áron beszerezhető. Igaz, nem kapható minden sarki trafikban, de internetről bárki rendelhet.

A sziksó a szakirodalom szerint remek vízlágyító, tisztító, zsíroldó hatású, ezt eleink évszázados tapasztalatai is alátámasztják. Az erősen szennyezett ruhák, felületek tisztítására is alkalmas, általános tisztítónak is használható. Környezetbarát, mert olyan körfolyamatban állítják elő, amelynek nincs káros mellékterméke. Túl nagy mennyiségben azonban a talaj szikesedését okozhatja. Ezért azokon a csatornázatlan területeken, ahol magas a talajvízszint, nem ajánlott. Másutt kiválóan helyettesítheti a foszfátos tisztítószereket.

Egy liter meleg vízben feloldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. Alumíniumedényeket viszont tilos mosni vele! Ha valaki érzékeny bőrű, gumikesztyűben dolgozzon, mert szárítja a bőrt!

A mosószóda ára (onilne webáruházban): 585 Ft /kg

Mosogatószer helyett is ajánlunk mást

A mosogatás mindennapi feladat, amelyet szinte minden háztartásban rendszeresen el kell végezni. Azonban sok hagyományos mosogatószer tartalmazhat agresszív vegyszereket és mérgező anyagokat, amelyek nemcsak károsíthatják az egészségünket, hanem a környezetet is szennyezhetik. Szerencsére számos természetes alapanyagból készült mosogatószer létezik, amelyek hatékonyan tisztítják az edényeket, miközben környezetbarát megoldást nyújtanak.

Mi teszi természetessé a mosogatószert? A természetes mosogatószerek alapvetően olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek nem szintetikusak vagy vegyi anyagokból származnak. Gyakran előforduló alapanyagok közé tartozik a szódabikarbóna, az ecet, a citromlé, a mosódió és más növényi alapú összetevők. Ezek az alapanyagok nemcsak hatékonyan tisztítják az edényeket, hanem környezetbarátak és biztonságosak is az egészségre.

A természetes mosogatószer használata rendkívül egyszerű. Általában csak egy kis mennyiséget kell felhasználni a meleg vízben oldott habképződéshez. A zsírosabb szennyeződéseket és ragacsos maradékokat előzetesen áztathatjuk vagy dörzsölhetjük, mielőtt elmosnánk őket. Ezután alaposan öblítsük le az edényeket tiszta vízzel.

Így készíthetsz otthon természetes mosogatószert!

A házi mosogatószer elkészítéséhez számos természetes alapanyagot használhatsz. Itt van egy egyszerű recept:

1/2 csésze meleg desztillált víz 1/2 csésze természetes alapanyagokból készült gél állagú ökoszappan 1/2 csésze ecet 1 evőkanál illóolaj (próbáljuk meg a jojobát vagy a kókuszt, ami hidratálja a kezünket, vagy a levendulát és a narancsot a friss illatért) 2 teáskanál só (opcionális)

Egyszerűen keverd össze a vizet, az ecetet és az ökoszappant, majd adj hozzá illóolajat. Ha az így kapott oldat nem elég gél állagú, adj hozzá sót, majd keverd át még egyszer.

Léteznek természetes bútorápolók is

A bútorok ápolása és tisztítása fontos része a lakberendezésnek és a lakás karbantartásának. Sokan azonban nem tudják, hogy a hagyományos bútorápolók gyakran vegyi anyagokat és agresszív vegyszereket tartalmaznak, amelyek károsíthatják az egészséget és a környezetet. Szerencsére számos természetes alapanyagból készült bútorápoló létezik, amelyek kíméletesek a bútorokhoz és környezetbarátak is.

A természetes bútorápolók általában olyan alapanyagokból készülnek, mint a méhviasz, az olívaolaj, a kókuszolaj, a citromolaj és a szőlőmagolaj. Ezek az összetevők nemcsak hatékonyan tisztítják és ápolják a bútorokat, hanem környezetbarátak és biztonságosak is az egészségre.

A természetes bútorápolók használata is egyszerű. Általában csak egy kis mennyiséget kell felvinni a bútorok felületére, majd egy puha ronggyal vagy kefével alaposan be kell dörzsölni. A bútorokat érdemes rendszeresen ápolni a tartósabb és szebb megjelenés érdekében.

Plusz ötletek a bútorápoláshoz: Kiváló bútorápolószer a meleg tejbe mártott vászondarabka. Ugyanezt padlóra is ajánlják.

A bútoron keletkezett karcolásokat világos színű fán félbevágott mogyoróbéllel, sötét faanyagon dióbéllel vagy kávézaccal dörzsöljük be!

A vízfoltokat pedig étolaj és 70 %-os alkohol 1:1 arányú keverékével kezelhetjük.

A bársonyhuzatot nedves szarvasbőrrel, szálirányban haladva kell tisztítani.

A bőrkárpitot cipőkrémmel, tojásfehérjével vagy nyers tejjel kenegessük.

Címlapkép: Getty Images