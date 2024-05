Szenzációsak a nyúliak: világrekorder palacsintakígyót sütöttek, nézzétek mekkorát!

410 méter hosszú palacsintát akartak tekerni eredetileg Nyúlon, de annyira belendültek, hogy meg sem álltak 740 méterig.

Az elmúlt hetekben hatalmas szervezésbe fogtak a nyúliak: azt a célt tűzték ki, hogy megdöntik a leghosszabb palacsintakígyó rekordját. Egybefüggő, egymást fedő tekercs volt a cél: eredetileg 410 méter hossszan, de a komáromi rekordkísérlet hírére 450-re módosult, aztán május 4-én 740 métert tekertek - írta a Győri Hírek.

Szenzációsak a községünk lakói – írta posztjában a közösségi oldalon a rekordkísérlet után.

Bedők Gábor a Gabusz Kft. vezetője, családjával és munkatársaival 1270 db palacsintát sütött. Igen, 1270 db-ot. Nincs is ekkora szám. A Csintalan csapat 500 db felett hoztak. De Judit asszony konyhája is 419 db-ot sütött. Több csapat is volt, akiket szintén nem tudok felsorolni, mert “csak letesszük”, de rengeteg palacsintát hoztak

– írta közösségi oldalán a főszervező a rekordkísérlet után.

