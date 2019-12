Forralt bor recept: az eredeti forralt bor készítése ezekkel a forraltbor fűszerkeverékekkel a legegyszerűbb

Magyarország híres borkultúrájáról: a habzó borok, fröccs italok és zamatos illatú vörös, fehér és rozé különlegességek évszaktól függetlenül az asztalokra kerülnek. A hűvös időjárás beköszöntével a tél, karácsonyi vásárok legkedveltebb itala a forralt bor.

Örök kérdés: az igazi forralt bor milyen borból készüljön?

A poharakban gőzölgő legfinomabb forralt bor hagyományosan fehérborból készül, ám a vörösboros változata is egyre népszerűbb. Bizonyos területeken ismert a sörből készíthető forraltbor jellegű variáció is. Ha felmerül a kérdés, hogy milyen bor jó forralt bornak vagy milyen borból jó a forralt bor igazán, akkor érdemes jó minőségű, ízlésünknek megfelelően fehér vagy vörösbort választanunk, hiszen így lehet a legfinomabb az eredmény. Akár egy személyes, egyedi ital is készülhet a "forralt borhoz milyen bor passzol igazán" döntést a számunkra legmegfelelőbben meghozva.

Van, aki erősen és van, aki majdnem mentesen: a jó forralt bor mennyi alkohol hozzáadásával finom

Nincs egy leírt szabály arra, hogy a forralt bor mennyi alkohol felhasználásával a leginkább ízletes. Tényleg kizárólag ízlés kérdése, hogy mennyi a hozzáadott víz és milyen típusú a választott nedű a forralt bor készítése során.

Forraltbor minden házi jóval vagy fűszerkeverék felhasználásával

A forralt bor készítés a megfelelő mennyiségű narancs, szegfűszeg, fahéj, gyömbér, citrom, szerecsendió, cukor hozzáadásával valósul meg hagyományosan, ám a bárhol, bármikor egy kevésbé felszerelt konyhában is elkészíthető forralt bor recept a különleges fűszerkeverék használatával nyújtja az igazi karácsonyi ízvilágot.

A forralt bor fűszerkeverék megvásárolható bármelyik áruházban, de különböző termelők házias forraltbor keverékeit is választhatjuk, amelyekkel egyszerűen, a válogatás és adagolás nehézségeit elkerülve érhetjük el a kívánt ízvariációkat.

Egyszerű „bárhol-bármikor” forralt bor készítése

A hagyományos forralt bor recept fűszereit tartalmazza egyben a fűszerkeverék. Az ízlésünknek megfelelően kiválasztott borhoz hozzáadjuk a cukrot és a fűszerkeveréket, majd együtt főzzük. Nagyon fontos, hogy az ízesített bort csak főzzük, hiszen a forráspont elérésével az forralt bor aromák mellett, a forraltbor szesztartalma is elpárolog, ezért forrás előtt érdemes levenni a tűzhelyről. Ezt követően már csak a fantázia szabhat határt a forralt bor készítés egyedi praktikáit, ízesítést illetően.

Az egyszerű forralt bor alapanyagai

1 liter bor

8 dkg cukor

2 csapott evőkanál forraltbor fűszerkeverék

