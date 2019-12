Töltött káposzta recept: így készül a legfinomabb szabolcsi töltött káposzta, karácsonyi töltött káposzta

Hogyan készül a töltött káposzta?

Először az átmosott rizshez keverjük a darált húst, az apróra vágott vöröshagymát, az összetört fokhagymát, a pirospaprikát. Sózzuk, borsozzuk, majd óvatosan egybegyúrjuk, ez lesz a töltelék. A káposzta leveleit megmossuk, és belegöngyöljük a masszát. A megmaradt káposztaleveleket a füstöt tarjával együtt feldaraboljuk, a lábas aljára halmozzuk. A megtöltött káposztákat rápakoljuk, majd annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Néhány nagyobb levéllel betakarjuk, nagyjából másfél óráig főzzük. Miután megfőtt a toltott kaposzta, rántást készítünk, amihez pirospaprikát és két evőkanál tejfölt keverünk. Hőkiegyenlítés után rászűrjük a káposztára és felforraljuk. Ízlés szerint tejföllel, friss kenyérrel kínáljuk.

A töltött káposzta hozzávalói:

1 fej savanyú káposzta

10 dkg rizs

1 kg darált sertéshús (például comb, lapocka)

füstölt tarja

1 nagy fej vöröshagyma

4-5 gerezd fokhagyma

só, bors, pirospaprika ízlés szerint

olaj

2-3 evőkanál liszt

3 evőkanál tejföl

Hogyan készül a szabolcsi töltött káposzta?

A hagyományos szabolcsi töltött káposzta hasonlóan készül, mint a klasszikus töltött káposzta fentebbi változata. Fontos különbség azonban, hogy paradicsompürét öntenek a betöltött káposztalevelekre.

Hogyan készül a karácsonyi töltött káposzta?

A karácsonyi töltött káposzta receptjének csak a képzeletünk szabhat határokat. Készíthetjük klasszikus módon, de minden földi jóval felturbózott változatban is, ha valami különlegességet szánunk a családi asztalra. Feldobhatjuk karikázott füstölt kolbásszal, füstölt sonkával, akár csülökkel. A töltött káposzta töltelék sertéshús helyett tartalmazhat marhát vagy szárnyast, akár vadhúst is. A karácsonyi töltött káposzta igazán ünnepi és fenséges fogás lesz, ha pezsgővel, vörösborral öntjük nyakon, de bánhatunk szabadabban a fűszerekkel is: használhatunk például chilit, köményt, szerecsendiót.

Mennyi idő alatt fő meg a töltött káposzta?

A töltött káposzta főzésének ideje nagyban függ attól, milyen és mennyi húst használunk az elkészítéshez. Fontos, hogy ellenőrizzük, a töltött káposzta tölteléke, vagy ha van, a hozzá rétegzett hús, szalonna megfőtt-e már. Az átlag másfél-két óra, de receptje válogatja.

Címlapkép: Getty Images