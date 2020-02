Gyerekkorunk kedvence újragondolva: így készül a köles smarni birsalmakompóttal

A modern világban, a vadászó, halászó, gyűjtögető életmód elhagyásával szépen lassan elfeledtük a természet kincseit, amelyek régen a vidéki életmód szerves részét képezték, azonban ma már csupán elvétve élünk az erdők-mezők nyújtotta portékákkal.

Széchenyi Zsigmond nyomában járva fedezi fel a hazai természetet, a pompás vadászterületeket, az erdei ételeket és alapanyagokat szakácskönyvében Vida József és Segal Viktor. A szerzők igazi gasztrokalandot mesélnek el, amelynek a végén ötvenöt ízletes recepttel leszünk gazdagabbak. A szakácsok nagy kreativitással álltak a vadételekhez és egyszerűen elkészíthető remekműveket alkottak, amelyek bizonyítják azt is, hogyha valaki csak kiegészítőként használja a különleges alapanyagokat, akkor is izgalmas ízeket tapasztalhat meg.

A levesek, főételek mellett a menü befejezésére is gondoltak: az étkezés megkoronázásához, a desszert elkészítéséhez is segítséget nyújtanak az olvasónak. A könyv, amelyet pontosan egy hét múlva, február 14-én a FEHOVÁN dedikálnak legkedvesebb desszertjeik, süteményeik, édességeik receptjét is felsorakoztatja az édesszájúak legnagyobb örömére. Addig is ízelítőül elhoztunk egy hagyományos fogást újragondolva a kötetből, a köles smarnit birsalmakompóttal. Azoknak, akik akár már most hétvégén elkészítenék az új könyv különleges receptjeinek egyikét.

A császármorzsa eredetére két köznépi legendát ismerünk, az egyik szerint Erzsébet magyar királyné, azaz Sisi udvari szakácsa készítette először a császári pár számára, a másik szerint magának Ferenc Józsefnek a találmánya. Ugyan eredeti nevét – Kaiserschmarrn – császármorzsa, valóban a császár után kapta, mi azonban gluténmentes kölessel emlékezünk meg az eredeti ízekről.

Hozzávalók (4 adag)

• 7 dkg köles

• 2,5 dl tej

• 2 tojássárgája

• 2 felvert tojásfehérje

• 3 dkg vaj a főzéshez

• 1 dkg vaj a sütéshez

• 20 g cukor

• 1 ek méz

• 1/2 vanília kikapart magja

• 1 tk reszelt gyömbér

• 1 csipet só

Birsalmakompót

• 3 db közepes méretű birsalma

• 3 dl víz

• 20 dkg cukor

• 1 rúd fahéj

• 1 rúd vanília kikapart magja

Elkészítés

A smarnihoz a kölest alaposan átmossuk, lecsepegtetjük. A tejet a sóval, a kölessel és a vaníliával óvatosan felforraljuk, majd fedő alatt lassú tűzön 15 percig főzzük. Ezután – a tűzről lehúzva – hozzáadjuk a 3 dkg vajat, a mézet, reszelt gyömbért és a cukrot. Elkeverjük és fedő alatt a forró lábasban hagyjuk puhulni további 10 percig, míg a köles az összes tejet magába nem szívja. Ezután hozzákeverjük a tojások sárgáját, majd óvatosan beleforgatjuk a tojások kemény habbá vert fehérjéjét is. Felforrósított serpenyőben, 5-5 gramm olvasztott vajon két részletben közepes lángon sütjük ki a lepényeket. Amikor a tészta összeáll, el lehet kezdeni szétszedni, kevergetni, míg morzsás állagú nem lesz. A kompóthoz a birsalmát meghámozzuk, kimagozzuk (a magokat megtartjuk, nem dobjuk ki), húsát kisebb kockákra vágjuk. Egy kisebb lábasban 3 dl vizet forraljunk fel a birsalma héjával, magházával, a cukorral együtt. Miután felére beforraltuk, adjuk hozzá a fahéjat, a vaníliát és a birsalmakockákat. Alacsony hőfokon főzzük kompótállagúra, vigyázva, hogy a birsalma csak épp megpuhuljon.

Nehézségi fok: 5/3

Elkészítési idő: 30 perc

Címlapkép: Getty Images