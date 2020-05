Így készül az amerikai palacsinta tészta: almás, diétás és banános amerikai palacsinta recept

Kipróbálnál valami édes újdonságot, ami eltér a megszokottól? Az amerikai palacsinta recept igazán egyszerű és mindenki számára elérhető alternatíva, amit fogyaszthatunk reggelire vagy a főétkezések után, desszertként is. Az amerikai palacsinta tészta számos módon elkészíthető: az almás amerikai palacsinta mellett a banános amerikai palacsinta a legínycsiklandozóbb verzió, amelyeknek elkészítését megtudhatod cikkünkből. Az amerikai palacsinta garatáltan a gyerekek és az édesszájúak kedvence lesz!

Először is, az amerikai palacsinta tészta vastagabb, puhább, tömörebb ételt képez, sokkal inkább tészta-jellegű, mint a mi vékony, olajos palacsintánk. Az amerikai palacsinta recept hasonló módon egyszerű, ám más a fogyasztási módja: ezt az ételt hazájában, Amerikában tradicionálisan reggelire fogyasztják, elengedhetetlen kísérője a pedig a juharszirup. Az amerikai palacsinta és az édes öntet mellé gyakran a reggeli sós hozzávalóit szolgálják fel: sült bacon szalonnát és vajkockát, ami igazán laktató kombinációt alkot. Érdemes kipróbálni!

Hozzávalók 4 személyre:

Elkészítés

1. Az amerikai palacsinta elkészítéséhez egy tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport, a porcukrot és a sót. Formázzunk lyukat a közepében, majd öntsük hozzá a tojást, a tejet és az olvasztott vajat.

2. Amerikai palacsinta sütő segítségét is igénybe vehetjük, de elég egy kiolajozott, forró serpenyő. Ebbe öntsünk körülbelül fél dl tésztát és süssük addig, amíg a lapáttal alányúlva aranybarna nem lesz az amerikai palacsinta felülete (maximum 1 perc).

3. Fordítsuk meg, az amerikai palacsinta másik oldalát is süssük barnára, majd tálalhatjuk.

Almás amerikai palacsinta recept

Hozzávalók 4 személyre:

Elkészítés:

1. Az almát megtisztítjuk, meghámozzuk és lereszeljük. A reszeléket kézzel enyhén kifacsarjuk, hogy az almás amerikai palacsinta tészta állaga ne változzon meg a túl sok létől.

2. A kifacsart reszeléket a tésztába keverjük, majd a leírt módon kisütjük őket.

Banános amerikai palacsinta recept

Hozzávalók 4 személyre:

Elkészítés:

1. A banánt villával pépesre törjük, a tojásokat habverővel felverjük, majd összekeverjük őket.

2. A többi hozzávalót egyszerre hozzákeverjük a banános tojáshoz, majd kisadagokban kisütjük.

„Diétás” amerikai palacsinta recept

Hozzávalók 4 személyre:

Elkészítés

1. A hozzávalókat egyszerűen összekeverjük, majd kisütjük és kész is az amerikai palacsinta recept egy fokkal „diétásabb” verziója azoknak, akik nem szeretnének lisztet és cukrot használni. Kisüthetjük olaj helyett kókuszzsírban is.

Az amerikai palacsinta tészta alapvetően is édes, de nagyon finom juharsziruppal, vagy az „itthoni verziójával”, mézzel ízesítve. Nyugodtan megkenhetjük különféle dzsemekkel, lekvárokkal, vajjal vagy mogyorókrémmel, szórhatunk rá porcukrot is. Ha kedvünk támad amerikai stílusban elfogyasztani, süssünk mellé bacont, nagyon finom lesz!

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)