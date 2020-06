5 dolog, amit eddig biztosan nem tudtál a vörösborról: így hat valójában a testedre

A Balaton most elsősorban fehérboros, de lehet, hogy 50 év múlva ugyanolyan arányban lesz a vörös. És ez a legenyhébb forgatókönyv - mondta egy korábbi interjúban a HelloVidéknek Kovács Tamás, a Szent Donát pincészet főborásza. A klímaváltozás most meglehetősen forró téma: józan paraszti ésszel azt lehet mondani, hogy ha melegebb az idő, akkor olyan fajták fognak előtérbe kerülni, amelyek jobban bírják ezt. A kékfrankosban rengeteg a tartalék, sokkal több hőt is elvisel a mostaninál, az olaszrizlingről azonban ez már kevésbé mondható el: kifejezetten az olyan termőhelyet szereti, ahol forró a nyár, de viszonylag rövid. "Muszáj átgondolni a hegyoldalak talajvédelmét. Mikrolépcsős megoldásra van szükség, hogy jobban fogja a földet, a szőlő lombját nem kell annyira gyéríteni, hogy több árnyék, több pára legyen. Melegebb időben a gombabetegségek kevésbé szaporodnak, így sokkal jobb lehetőségek lesznek a bio-, ökológiai gazdálkodásra. Sok tényező jelenthet hátrányt, ugyanakkor előnnyé is lehet kovácsolni. Ebben a problémakörben az egyik legérintettebb ágazat talán a szőlő, hiszen ha jön egy kicsivel melegebb nyár, már teljesen másképp kell gondolkodni" - fejtette ki a szakember.

A vörösborok kedvelőinek bizonyára jó hír, hogy a felmelegedésnek köszönhetően előtérbe kerülhetnek ezek a fajták a hazai terepen is, de van még egy dolog, aminek örülhetnek: a vörösbornak sok olyan hatása van, ami rendkívül kedvező az egészségünkre nézve.

Legközelebb, ha úgy döntesz, kinyitsz egy üveg bort, nem árt, ha azzal is tisztában vagy, miként hat a testedre a nedű, amit jóízűen elfogyasztasz. A borokat (köztük a vörösbort is) már régóta vizsgálja a tudomány, a köztudatban el is terjedt, hogy számos jótékony hatása van az egészségünkre – természetesen mértékkel fogyasztva. De mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem? Erről lesz most szó a The Good Housekeeping cikke alapján.

Védheti a szívet

A vörösbornak sok szív- és érrendszert védő hatást tulajdonítanak. Egy nemrég publikált tanulmány a vörösbor-ivás és a szívelégtelenség alacsonyabb esélye közötti kapcsolatra mutat rá, ugyanakkor az American Heart Association szerint van egy potenciális probléma ezzel a kutatási eredménnyel. Mégpedig az, hogy az ok-okozati összefüggés nem bizonyított, illetve hogy számos más faktor, így az étkezési szokások ugyancsak nagy szerepet játszhatnak a kérdésben. Például ha minden este innánk egy kis vörösbort, a mediterrán étkezés alapelveit kellene követnünk a szívünk egészségének érdekében.

Felveszi a harcot a gyulladással szemben

A vörösbor gazdag különféle polifenolokban, beleértve a rezveratrolt (ez részben a szőlőben, mogyoróban, csokoládéban és bogyós gyümölcsökben is megtalálható), az antocianinokat, katekineket és tanninokat. A kutatások szerint a vörösborban meglévő fenolvegyületek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, így a fogyasztása csökkentheti az inzulinrezisztenciát, de az oxidatív stresszt is.

Élesítheti az elmét

A borban lévő flavanolok védhetik a sejteket, ami segít az erek egészségének megőrzésében – ez egy kulcsfontosságú élettani előny, ami egyebek mellett javíthatja az agy vérellátását is. Állatkísérletek során bebizonyították, hogy a rezveratrol segít megakadályozni az életkorral összefüggő memóriaromlást.

Növelheti az élettartamot

Hosszú távú, a népességet vizsgáló tanulmányok mutattak rá a mérsékelt alkoholfogyasztás és a hosszabb élet közötti kapcsolatra. A kutatások azt is megvilágították, hogy lehetséges erősíteni a rezveratrol hatását egy kiegyensúlyozott étrenddel, amiben kiemelt hangsúlyt kapnak a tápanyagban gazdag ételek, a jelentős élelmirost-, vitamin- és ásványianyag-bevitel (hasonlóan egyébként a már említett mediterrán típusú étkezéshez). A tanulság: legjobb, ha a pohár borunkat egészséges fogással párosítjuk.

Felvidíthat

A tudomány szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás és a jobb hangulat között is van összefüggés. Laikus megállapításnak tűnhet (és elég magától értetődőnek), de mégis igaz. Egy 2014-es tanulmányban az szerepel, hogy azok az emberek, akik megittak egy pohár bort egy számukra nem túl kellemes környezetben, ugyanolyan fokú hangulatjavulást tapasztaltak, mint azok, akik jóval kellemesebb körülmények között tették mindezt.

...és az árnyoldal

Az American Heart Society figyelemfelhívása szerint, bár a mérsékelt vörösborfogyasztásnak lehetnek egészségügyi előnyei, a túlzott fogyasztás romboló hatással lehet az állapotunkra. Májelégtelenség, elhízás, különféle daganatos megbetegedések, sztrók, kardiomiopátia – csak néhány azon betegségek közül, amikkel szembe kell néznünk, ha a kelleténél többször nyúlunk a pohár után. Az Amerikai Rákkutató Intézet javaslata szerint minél kevesebbet iszunk, annál alacsonyabbak az esélyeink a rák kialakulására, egyúttal azt is tanácsolják, hogy ha proaktívan állunk a rákmegelőzéshez, inkább ne is igyunk egyáltalán. Nem mellesleg a kalóriatartalom sem elhanyagolható, bármilyen fajta alkoholt fogyasztunk: ha gyakran tesszük, hamar észrevehetjük a súlygyarapodás jeleit. Végül, az alkohol általánosságban csökkenti a gátlásokat és kedvez a nem épp átgondolt döntések meghozatalának, amiknek hosszabb távon kellemetlen következményei lehetnek.

Címlapkép: Getty Images

