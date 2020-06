Kiderült az eredmény: neves pincészet tulajdonosa nyerte el az év borásza címet

Áts Károlyt, a tokaj-hegyaljai Áts Családi Pincészet tulajdonosát választotta meg az év borászának az ország 50 legjobb borásza. A 2020-as Borászok borásza verseny első díját Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója adta át az etyeki Rókusfalvy Birtokon.

A borverseny megnyitóján Nagy István agrárminiszter azt mondta, hogy a szőlő- és borágazat tekintetében idén a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben nem volt elég a megszokott támogatási rendszerben gondolkodni, mivel a járvány okozta gazdasági hatások alól a borágazat sem mentesült. Ezért az agrártárca a következő hónapokban uniós és nemzeti források felhasználásával több mint 9 milliárd forintnyi forrást biztosít a magyar szőlőtermesztők és bortermelők koronavírus okozta gazdasági kárainak enyhítésére.

A miniszter közölte, hogy a járvány miatt a borfogyasztás is jelentős mértékben visszaesett, ezért a borászok és a szakmai szervezetek együttműködése a tárcával lehetővé tette, hogy már most megkezdődhessen a támogatások igénylése. Nagy István szólt arról, hogy a kárenyhítés keretében az eladhatatlanná vagy nehezen értékesíthetővé vált borászati termékek készleteinek csökkentését is támogatja a tárca a krízislepárlási intézkedés keretében, amellyel csökkenthető a borpiacon érvényesülő kínálati nyomás. Hozzátette, hogy ennek a támogatásnak az összértéke 2,5 milliárd forint.

Kitért arra, hogy a tavaly bevezetett zöldszüreti támogatás idén is igényelhető, ezzel a felesleges szőlőmennyiségek kivonása mellett biztonsági háló nyújtható azoknak a szőlőtermelőknek, akik nem tudják időben elhelyezni az idei termésüket. Hozzáfűzte, hogy a korábbi évek hozamait és az átlagos szőlőárat figyelembe véve a támogatás mértéke hektáronként 439 ezer és 968 ezer forint között alakul. A támogatási keret összege 5,1 milliárd forint.

Nagy István azt mondta, hogy döntés született a minisztériumban egy új támogatási formáról, amely kizárólag azoknak a jellemzően közepes és kisméretű borászatoknak szól, amelyek a saját maguk által megtermelt szőlőt dolgozzák fel. Hozzátette, hogy ezt azért tartják kiemelten fontosnak, mert az elmúlt hónapok legnagyobb bevételkiesése éppen a közepes és kisméretű borászatokat érintette, amelyek leginkább a gasztronómiai szektorban, helyben, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítik termékeiket.

Az év borásza Áts Károly tokaj-hegyaljai borász lett, aki saját bevallása szerint a szőlőben nőtt fel, és édesapjától leste el a fogásokat. Családi pincészetüket 2012-ben alapították Mád meghatározó dűlőiben. A termést tarcali pincékben dolgozzák fel.

Címlapkép: Getty Images

