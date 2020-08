Szilvalekvár sütőben? Lehetséges! A klasszikus szilvalekvár főzése és sütése

A szilvalekvár készítés a szilva felhasználásának leggyakoribb módja, természetesen a klasszikus szilvapálinka mellett. Mindannyiunknak korogni kezd a gyomra, ha eszünkbe jut az igazi házi szilvalekvár íze a Nagyi konyhájából, emellett éppen szilvaszezon van: a kertünkben álló fák roskadásig vannak lédús, hamvas gyümölcsökkel, amelyek alig várják, hogy lekvár legyen belőlük és végül megízesítsenek egy kis házi süteményt. Cikkünkben leírjuk a szilvalekvár főzés hagyományos útját, emellett bemutatunk egy egészen új megközelítést is, ugyanis a szilvalekvár sütőben is elkészíthető, sőt, nagyon finom is!

A szilvalekvár hozzávalói

5 kg szilva

650g kristálycukor (készíthetjük kevesebbel is, sőt, ha jó édes a szilva, ki is hagyhatjuk!)

1 citrom leve

1 dl almaecet

1-2 ek őrölt fahéj (ízlés szerint)

szükség szerint 1-2 tasak dzsemfix

A szilvalekvár főzése

Elsőként a szilvalekvár készítés hagyományos útját mutatjuk be: a szilvalekvár főzése így garantáltan pofonegyszerű feladat, sőt, remek szórakozás is! A következő lépéseket kell követnünk:

Mossuk meg a szilvákat, majd magozzuk ki és szeleteljük viszonylag kisebb darabokra. Tegyük a szilvát az ecettel, a citromlével, a fahéjjal és a cukorral egy nagy lábasba és kis tűzön főzzük pépesre, ez 5-6 órát biztosan igénybe vesz, de eltarthat akár 8 órán keresztül is! Néha keverjük meg! Ha túl folyékonynak találjuk, adhatunk hozzá dzsemfixet a végén! Hagyjuk a szilvalekvárt félig kihűlni, majd adagoljuk befőttes üvegekbe. Hűljön fedő nélkül langyosra, majd csavarjuk rá a tetőket, állítsuk egy időre fejre az üvegeket és már kész is a finom szilvalekvár!

Szilvalekvár sütőben

A szilvalekvár főzése mellett a szilvalekvár sütőben is készülhet: ez is elterjedt formája a lekvárkészítésnek. Ha valami újdonságot szeretnénk bevinni szakácsművészetünkbe, próbáljuk ki ezt a nagyszerű szilvalekvár receptet!

Az alaposan megmosott szilvákat vágjuk félbe és helyezzük egy nagy tepsibe héjukkal lefelé. Szórjuk meg a szilvákat cukorral, öntsük rájuk a citromlevet és az ecetet, majd a legvégén ízlésünkhöz mérten hintsük meg fahéjjal. 200°-ra előmelegített sütőben süssük lefóliázva 1 órán keresztül, majd távolítsuk el az alufóliát és keverjük meg a készülő szilvalekvárt. 150°-on süssük tovább, félóránként keverjük meg, míg pépes nem lesz, majd el is készült a szilvalekvár sütőben sütve! Adagoljuk befőttes üvegekbe még melegen, majd helyezzük rájuk a fedőt és fordítsuk őket fejjel lefelé, végül már mehet is a kamrába!

