Tejszínes erdei gombamártás steakhez: a legfinomabb tejszínes gombamártás recept

Az éttermek mesterei a gombás szószoknak, mártásoknak, roston sütött gombáknak. Miért ne készíthetnénk el ezeket a kiemelkedően ízletes fogásokat otthon, a családunknak, vacsoravendégeinknek? A steak legjobb kísérője egy erdei gombamártás, ami fűszeres, tejszínes, szaftos és elkápráztat bármilyen vacsoravendéget! Légy te is a konyha ördöge és tudd meg, hogyan készül az erdei gomba mártás steakhez a lehető legegyszerűbb úton!

Az erdei gombák

A különböző erdei gombák gyakorta sokkal ízesebbek, mint a boltban megszokott csiperkegomba. Ezalatt értjük például az őzlábgombát vagy a rókagombát, de akár a szegfűgomba és a lila pereszke is belefér. A lényeg, hogy legyünk nyitottak a kevésbé hétköznapi fajtákra és a különlegesebb textúrákra is. Természetesen ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy saját szedésű gombát csak gombavizsgáló engedélyével szabad elfogyasztanunk!

Sülthús és erdei gombamártás

Az erdei gombabártás mihez illik?

Az erdei gombamártás a vöröshúsok, ezen belül is a steakek egyik közkedvelt kísérője: akár egy szarvasról, akár egy ízletes marhabélszínről legyen szó, az erdei gombamártás mindenképpen megállja mellette a helyét, ugyanis egy eredeti, utánozhatatlan ízvilágot kölcsönöz ételünknek.

Az erdei gombamártás hozzávalói

300 g erdei gomba

2 fej vöröshagyma

2 dl tejszín

2 gerezd fokhagyma

4 ek vaj

1 dl száraz fehérbor

1 ek mustár

só, bors ízlés szerint

Az erdei gombamártás elkészítése

A vajat felolvasszuk egy serpenyőben, majd megdinszteljük rajta a finomra aprított hagymát, fokhagymát egy csipet sóval. Erre a megdinsztelt hagymára jöhetnek az erdei gombák, amelyeket minimum 5 percen keresztül pirítunk, majd lefedve puhára, szaftosra pároljuk őket. Adjuk hozzá a, mustárt, a fehérbort és a többi hozzávalót, végül öntsük hozzá a tejszínt és forraljuk össze. Tálaljuk melegen húsokhoz, köretek mellé kísérőként. Kínálhatjuk finomra aprított petrezselyemmel meghintve is.

