Isteni mákos kalács receptek: diós mákos kalács, meggyes mákos kalács

Nincs karácsony kalács nélkül! Mákos kalács, diós kalács, bejgli és lekváros bukta: mind-mind olyan receptek, amelyeket szinte kötelező elkészítenünk decemberben, a karácsonyi időszakban. Cikkünkben három mákoskalács recept variációt mutatunk be, hogy az ünnepek biztosan édesen teljenek: vár az eredeti mákos kalács recept, a savanykás ízbombaként robbanó meggyes mákos kalács és minden földi jó ötvözete, a diós mákos kalács formájában, egy kis mazsolával megbolondítva. Neked melyik lesz a kedvenced?

1. Mákos kalács tészta alaprecept

A mákos kalács tészta hozzávalói

500 g búza finomliszt

100 g sütőmargarin

3 ek kristálycukor

25 g élesztő (friss)

2 dl tej

2 db tojás

1 kk só

A mákos kalács elkészítése

Futtassuk föl az élesztőt a meglangyosított tejben egy kevés cukorral. A lisztet szitáljuk egy tálba, keverjük el benne a cukrot és a sót, majd üssünk bele egy tojást. Öntsük a mákos kalács tésztájához a tejben felfuttatott élesztőt és a szobahőmérsékletű, puha sütőmargarint, majd dagasszuk addig, amíg a tészta el nem válik az edény falától, kezünktől. Tegyük félre a tésztát 1 órára kelni, majd gyúrjuk át újra. Ezután késsel felezzük meg a megkelt mákos kalács tésztát és mindkét adagot nyújtsuk ki (2 rúd lesz). Kenjük meg a kinyújtott tésztákat a tetszőleges mákos töltelékkel, tekerjük fel szorosan, majd helyezzük őket egy tepsibe sütőpapírra. Kelesszük őket kendővel letakarva további 30 percen keresztül. A töltelékkel a belsejében megkelt mákos kalács tetejét kenjük meg a másik, felvert tojással, majd süssük meg 180°-ra előmelegített sütőben, 30 perc alatt.

Mákos kalács

2. Az eredeti mákos kalács töltelék

A mákos kalács töltelék hozzávalói

200 g mák

6 ek kristálycukor

2 dl tej

1 citrom héja

A mákos kalács töltelék elkészítése

A mákos kalács töltelék elkészítése nagyon egyszerű: keverjük össze a mákot a cukorral, majd a tejjel felöntve forraljuk fel. Főzzük néhány percen keresztül, míg sűrű, ragacsos masszát nem kapunk; ekkor reszeljük hozzá a citromhéjat is.

Meggyes mákos kalács

3. Meggyes mákos kalács töltelék

A meggyes mákos kalács töltelék hozzávalói

150 g mák

50 g meggy (friss vagy befőtt)

6 ek kristálycukor

1 dl tej

A meggyes mákos kalács töltelék elkészítése

Keverjük össze a mákot a tejjel és a cukorral, majd kis lángon főzzük addig, míg ragacsos masszát nem kapunk. Ekkor keverjük össze a mákot a meggyel és kész is a meggyes mákos kalács tölteléke!

Diós mákos kalács

4. Diós mákos kalács töltelék

A diós mákos kalács töltelék hozzávalói

100 g mák

100 g darált dióbél

6 ek kristálycukor

1 marék mazsola

2 dl tej

A diós mákos kalács töltelék elkészítése

Keverjük össze a diót, a mákot, a cukrot és a mazsolát, majd főzzük őket össze a tejben.

Mit tegyünk, hogy a mákos kalács ne repedjen szét?

A mákos kalács hiába finom, sajnos hajlamos sütés közben megrepedni, emiatt, habár ízéből nem is, de megjelenéséből veszíthet. Érdemes a mákos kalács tetejét villával finoman megszurkálni, hogy a hő hatására keletkezett gőz könnyebben távozhasson a mákos kalács belsejéből, emellett ügyeljünk arra is, hogy a két mákos kalács rúd a tepsiben ne érintkezzen egymással, ugyanis, ha összesülnek, az is okozhatja a repedés létrejöttét.

