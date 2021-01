Nagy durranás lehet a magyar fejlesztésű zöldségszalámi: te megkóstolnád?

Különleges innovációt jelentő élelmiszer gyártása kezdődhet meg a Szent István Egyetem és a Blue Seven Group Zrt. szoros együttműködése révén. Nemcsak a vegetáriánusok, de a húsevők számára is a boldog és egészséges életmód záloga lehet.

A SALAdMI speciális zöldségfelvágott ízletes fehérje a vegetáriánusoknak és zöldség a húsevőknek.

„Az Egyetem és a Blue Seven Group Zrt. egyik legújabb, közös szabadalma, a SALAdMI igazi mérföldkőnek számít, ugyanis a kutatási eredmények létrehozása és a kutatási eredmények piacképes termékekként való megjelenítése két markánsan elkülönülő folyamat” – nyilatkozta Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a gödöllői székhelyű intézmény mb. rektora.

De vajon hogyan kell elképzelni a SALAdMI érzékszervi tulajdonságait? Mint azt Csurka Tamás termékfejlesztő, a SZIE Élelmiszertudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója és a doktoranduszok képviselője elmondta,

a termék mozaikos metszéslapja és textúrája olyan, mint egy igazi szalámi, íze és illata viszont a receptúrában szereplő zöldségekéhez hasonlatos.

Kezdetben két ízvilág lesz elérhető a fogyasztók számára: a piros a tervek szerint főként olaszos ízvilágú paradicsomot és kaliforniai paprikát, a zöld pedig szintén kellemesen fűszerezett spenótot, brokkolit és cukorborsót tartalmaz majd. Ugyanakkor a szabadalom a gyártástechnológiáról szól, és nem a zöldség alapanyagok és fűszerek összetételéről, így az ízesítésnek csak a fantázia szab határt.

A SALAdMI tehát a fiatal innovátor szerint

nem próbál meg hasonlítani az igazi húsra, mint sok más izolált növényi fehérjékből és szójából készült húsanalóg, és nem csupán egy húst helyettesíthető termék. Sokkal inkább a zöldség jövője.

Egyik összetevője ráadásul az intézmény egy másik fontos szabadalma, a folsavat, vasat, cinket és omega-3 esszenciális zsírsavat tartalmazó tojás is, amely magas fehérjetartalom kialakításával még inkább egészségessé teszi a különleges hazai innovációt.

A rostban gazdag termék fejlesztése során azt is célul tűzték ki, hogy a gyártáshoz fel lehessen használni azokat az alakhibás és mérethibás zöldségeket is, amelyek bár tökéletes állapotban vannak, gyakran a szemétben végzik. A SALAdMI tehát egyszerre kényelmi termék azon zöldségkedvelőknek, akik rendkívül sűrű időbeosztással rendelkeznek, az élelmiszermentés révén pedig kiváló eszköze a fenntarthatóságnak is.

„Nagy segítséget jelentett, hogy a fejlesztés során használni tudtam a Szent István Egyetem infrastruktúráját, és a tanüzemekben, laborokban, majd az iparban olyan tudást, tapasztalatot és innovációs szemléletet szerezhettem, ami hozzásegített egy ilyen szabadalom létrejöttéhez” – hangsúlyozta Csurka Tamás, aki termékfejlesztőként a Blue Seven Group Zrt. igazgatótanácsának egyetlen hallgatói képviselője is lett.