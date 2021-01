A fügelekvár készítése: klasszikus fügelekvár recept és fügelekvár cukor nélkül

A nyár alatt kifejlődött és beérett, zamatos gyümölcsök sajnos nem maradnak frissek örökké, mennyiségük miatt pedig nem könnyű azonnal elfogyasztani mindent, ami a kertünkben termett, mielőtt veszítenek ízükből és állagukból. Éppen ezért érdemes a háztáji gyümölcsöket valamilyen úton-módon tartósítani; nincs ez máshogy a füge esetében sem. Cikkünkben eláruljuk, hogyan történik a fügelekvár készítése friss gyümölcsből, hogyan készül a fügelekvár cukor nélkül és hogyan tartósítsuk azt, hogy kitartson a fügelekvár télire.

1. Az eredeti fügelekvár recept

A fügelekvár hozzávalói

1 kg füge

500 g cukor

1 citrom leve

1 ek őrölt fahéj

víz

A fügelekvár készítése

Készítsük elő a fügéket: vágjuk le a végüket, majd negyedeljük fel. Tegyük őket egy fazékba, adjuk hozzá a fahéjat és öntsük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Forraljuk össze, majd törjük át habverővel, krumplinyomóval vagy más konyhai eszközzel. Keverjük a fügelekvár alapjához a cukrot, majd főzzük gyakori kavargatás mellett addig, míg sűrű, szirupos lekvár jön létre. Adjuk hozzá a citromlevet, ízlés szerint pürésítsük botmixerrel, majd forraljuk tovább, szintén szorgalmasan kevergetve. Teszteljük kanálpróbával: mártsunk a lekvárba egy hideg kanalat, majd várjunk egy percet. Ezután, ha elhúzzuk rajta ujjunkat és a lekvár nem folyik össze, készen vagyunk. Kerüljön a fügelekvár előzőleg megtisztított, fertőtlenített befőttes üvegekben. Ezeket fordítsuk fejjel lefelé, így hagyjuk állni kb. 30 percen keresztül. A kész fügelekváros üvegeket hagyjuk még egy napon keresztül pihenni, konyharuhával letakarva, hogy lassan hűljenek ki. Ezután mehetnek a kamrába!

Fügelekvár készítés: használjunk frissen szedett fügéket!

2. Fügelekvár cukor nélkül

A füge egy olyan gyümölcs, amely már önmagában is nagyon édes, rengeteg egészséges cukrot tartalmaz, ennek köszönhetően a fügelekvár elkészíthető hozzáadott cukor nélkül is, egy kis eritrit felhasználásával. A fügelekvár cukor nélkül történő elkészítése során járjunk el a fent leírt módon, ám a cukrot helyettesítsük eritrittel. A felfőtt, besűrűsödött gyümölcsöt a végén kóstoljuk meg: ha úgy érezzük, hogy nem elég édes, adjunk hozzá még néhány kanál édesítőszert és forraljuk újra, sűrű kevergetés közben.

A fügelekvár ezesetben is kerüljön előre jól átmosott, fertőtlenített üvegekbe, amelyeket 30 percig fejjel lefelé tartunk, majd lassan, letakarva hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt, a fügelekvár mehet is a kamrába a többi, télire eltett gyümölcs mellé. Felbontáskor, ha véletlenül egy kevés penészt találunk a tetején, fölözzük le egy kiskanállal és fogyaszthatjuk is. Felbontás után a fügelekvár hűtőben tartandó.

Fügelekvár hol kapható?

A fügelekvár, habár nem a jól megszokott gyümölcsízek közé tartozik, évről évre népszerűbb termék mind a háztartásokban, mind a boltokban, ennek köszönhetően a fügelekvár bármelyik nagyobb bevásárlólánc üzleteiben vagy kisebb bio boltokban is beszerezhető.

Fügelekvár: a teljes értékú reggeli, uzsonna része

Fügelekvár ár

A fügelekvár ára általában 2000 Ft/ kg-tól kezdődik, de ennél olcsóbb termékekkel is összefuthatunk a szupermarketekben. A fügelekvár ár befolyásoló tényezői a fügelekvár márkája, hogy kézműves termék-e, vagy esetleg bio gazdálkodásból származó élelmiszer – ezek mind emelik a fügelekvár árát.

A fügelekvár készítése: kinek ajánljuk?

A fügelekvár nagyszerű csemege akár sós, akár édes ételek körítéseként; érdekes, egzotikus ízvilágának köszönhetően a fügelekvár fogyasztásával egy kis délies hangulattal dobhatjuk fel a reggeliket, uzsonnákat. A fügelekvár készítése hasznos, ha rengeteg gyümölcs van a kertünkben és nem tudjuk őket frissen elfogyasztani, ugyanis a fügelekvár főzéssel egyszerűen tartósíthatjuk a gyümölcsöket – sőt, spórolhatunk is általa, mert a házi fügelekvár ár szempontjából is sokkal kedvezőbb a boltinál. Mindemellett a fügelekvár főzés izgalmas program lehet kisgyerekes családoknak is. Ne feledjük: a fügelekvár cukor nélkül is elkészíthető egy kis édesítőszer felhasználásával, mert a fügének már önmagában magas a cukortartalma!

