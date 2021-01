Hagymalekvár télire: mennyei lilahagyma lekvár recept, a hagymalekvár készítése egyszerűen

Ha még nem kóstoltad, elsőre furcsán hangozhat a hagymalekvár készítése, ám egyre népszerűbb csemege, amit nem csak a boltokban szerezhetünk be, hanem házilag is egyszerűen összedobhatunk. Ha egy kicsit újítani akarsz, cikkünkből megtudhatod, hogyan történik a lila hagymalekvár készítése, milyen élelmiszerről van szó, mi kell a lilahagyma lekvár főzéséhez. Azt is eláruljuk, hogy a hagymalekvár inkább édes vagy sós ételek mellé fogyasztandó, illetve, ha nincs kedved otthon megfőzni, a hagymalekvár hol kapható?

Hagymalekvár recept

A lilahagymalekvár hozzávalói

500 g lilahagyma

6 ek barnacukor

8- ek olívaolaj

½ dl balzsamecet

½ dl vörösbor

1 kk kakukkfű

1 kk étkezési keményítő

1 ek só

1 kk bors

A hagymalekvár készítése

Tisztítsuk meg és csíkozzuk finomra a lilahagymákat, majd egy fazékban az olajon dinszteljük meg őket egy kevés só hozzáadásával. Ha a lilahagyma összeesett, adjuk hozzá a cukrot és a balzsamecetet. Sűrű kevergetés közben karamellizáljuk. Ízlés szerint fűszerezzük további sóval, frissen őrölt borssal és egy kevés kakukkfűvel, illetve felengedjük vörösborral. Főzzük kis lángon addig, amíg a hagymák egyenletesen puhák nem lesznek. Ekkor engedjük fel még fél deciliter vízzel, amiben elkevertünk egy kevés étkezési keményítőt. Egy utolsó átforrósítás és kész is a hagymalekvár.

Hagymalekvár télire

A hagymalekvár télire is eltehető finomság, nem muszáj frissen elkészítenünk minden alkalommal – sőt, kifejezetten ajánljuk a nagyobb mennyiségek főzését és tartósítását. Nem kell mást tennünk, mint elkészítenünk a fent leírt hagymalekvár receptet és tartósítanunk a lekvárunkat; ehhez mi a száraz dunsztolást javasoljuk: töltsük a hagymalekvárt forrón sterilizált üvegekbe, majd tartsuk 20-30 percig fejjel lefelé őket. Hagyjuk a hagymalekvár üvegjeit lassan kihűlni, valamilyen ruhával, papírral letakarva.

A hagymalekvár mi mellé illik?

A lilahagyma lekvár tökéletes kiegészítője a sült húsoknak és zöldségeknek, különösen gyökérzöldség-köret esetén. Mivel a hagymalekvár recept elkészítése egy egyszerre sós és édes harapnivalót eredményez, alkalmazhatjuk édes körítésként például a kacsahúshoz vagy a sertéshez is, illetve bármilyen vadhúsból készült ételhez. Különféle gyümölcsökkel párosítva, a só elhagyásával a hagymalekvár egzotikus ajándékként is megállja a helyét születésnapra, karácsonyra, illetve beletehetjük különböző édes és sós süteményekbe is – tehát, a lilahagymalekvár készítése és felhasználása sokrétű.

Hagymalekvár hol kapható?

Habár a hagymalekvár sokak számára még idegen, furcsán édes és egyszerre sós ízvilágot mutat, a hagymalekvár készítése egyre népszerűbb. Ha nincs kedvünk otthon megfőzni, meg is vásárolhatjuk: a hagymalekvár a legtöbb élelmiszereket forgalmazó nagyáruházban (pl. Tesco, Auchan, Spar) beszerezhető.

