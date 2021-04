Villányi borvidék: a májusi időjárás fogja eldönteni az idei évjárat sorsát

Bár a tél átlagosnak számított, növényvédelmi szempontból mégsem alakult szerencsésen sem a leghidegebb évszak, sem az azt követő tavaszi időszak a Villányi Borvidéken. A hőmérséklet több alkalommal is a nulla fok alá, mínuszba süllyedt, ami nem csak a gyümölcsfáknak, hanem az ébredező szőlőtőkéknek sem kedvezett. Mindezt tetézte a számottevő csapadék és nedvesség, ami a fertőzések elszaporodását segíti.

Nehéz időszakon vagyunk túl, de ahhoz szerencsére nem volt elegendő, hogy rossz évjáratunk legyen: a termés lehet még jó, de növényvédelmi szempontból mindenképpen viszontagságos ez az időszak. A minőség és a szőlő egészségi állapota erősen függ attól, hogy hogy hova van telepítve, milyen fajta, illetve hogy milyen kondícióban van a szőlő. Az alapvető feltételek a borvidéken elvileg adottak, csak néhány terület számít rizikósnak, de ezekre már a kezdetektől jobban figyelünk és vigyázunk

– mondta a HelloVidék kérdésére Nagy Gergely, a villányi szőlőtermő-terület hegyközségi tanácsának titkára.

Az idei év termése, annak minősége és mennyisége is nagyban függ a korábbi esztendő tendenciáitól. Meghatározó lehet például, hogy a tavalyi év mennyire volt fertőzésveszélyes, vagy hogy mennyi lehetett a különböző állati vagy növényi kártevők felszaporodása. A szeszélyes időjárást tehát jól tudja ellensúlyozni, hogy a szőlősgazdáknak tavaly nem volt különösebb gondja, problémája a fentebb felsoroltakkal. Ilyen szempontból tehát mindez idén sem adhatja meg a fertőzés alapját.

Persze fontos, hogy télen legyenen mínuszok, mert ilyenkor elpusztulnak a kártevők és bizonyos fertőzéseket is meg tudunk előzni, de ezeknek egy része ezúttal elmaradt. A kora tavaszi időjárás viszont csapadékos volt, ami az esetleges fertőzések melegágya lehet.

A mélynyugalmi állapotból akkor kerül ki a szőlőtőke, amikor a gyökérzóna tartósan 10 fok köré melegszik. Van azonban, ahol egy héttel is korábban elindulhat a keringés. Most már jó ideje megindult a vegetáció, ezért folyamatosan vizsgáljuk azokat a dűlőket és ültetvényeket, amiket úgymond megfoghat a fagy. Eddig úgy tűnik, hogy megúsztuk ezt a kiélezett helyzetet és a váratlanul jött -2 fok talán nem okozott nagyobb problémát

– mutatott rá a szakember.

Hozzátette azt is, hogy a hideg időjárás olyan szinten rányomta a pecsétjét a tavaszra, hogy az átlagos évjárathoz képest viszonylag fejletlenek az ültetvények. A szakemberek szerint ebből azonban nem szabad hosszútávú következtetéseket levonni. Ahogy fogalmaztak, az előző évek tapasztalata alapján szerencsére nem ez határozza meg, hogy milyen lesz az aktuális évjárat. Ahogy visszaemlékeztek, volt olyan év is, amikor már éppen rügypattanás vagy épp már tíz centis hajtás állapotában voltak a tőkék, mégis kitűnő minőségű évjárat született.

Az áprilisi és májusi időjárás is meghatározó: nem mindegy, hogy mikor és mennyit süt a nap, illetve hogy mennyit esik az eső. Ha például megjelenik egy fertőzési állapot, akkor ha nincs meg egy bizonyos nedvességtartalom, akkor nem tudnak felszaporodni a kórokozók. Persze tény, hogy ez most nem egy optimális, tipikus tavaszi időjárás. Ettől függetlenül abból a szempontból is szerencsés a helyzet, hogy annyira nem áztatta fel az eső a talajt, hogy ne lehessen kimenni dolgozni az ültetvényekre

– hangsúlyozta Nagy Gergely, kiemelve, hogy a tavaszi telepítések zöme április-májusban lezajlik és a gazdák most sincsenek elkésve, maximum csak néhány hetet késnek.

A Villányi Borvidéken már befejeződtek a metszési és kötözési munkálatok, így most kezdődik a „nagybetűs szőlőművelés”. Ehhez a gazdák leginkább a saját, bevált csapataikat alkalmazzák és úgy tűnik, egyelőre megvan a megfelelő kézi munkaerő is. Ettől függetlenül érzik, hogy jóval nehezebb és költségesebb munkásokat találni és igénybe venni, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Egyre inkább abba az irányba mozdulnak a gazdák, hogy a klasszikus, főleg ami rozé alapanyagnak szánt ültetvényeknél gépi szüretet alkalmaznak. Ám egy jó szüretelő kombájn ára 50 millió forinttól kezdődik, de a határa a csillagos ég. Úgy látom, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, főleg a nagy termelők, hiszen egy ilyen kombájn rengeteg emberi munkaerőt ki tud váltani. Szüret idején az időzítés sem mellékes, hiszen a termés két hét alatt átmehet a teljes érésbe, tehát gyorsan kell cselekedni

– magyarázta a hegyközségi tanács titkára, hozzátéve, hogy a hagyományos nagy borvidékeken jellemzően már olyan modern gépekkel szüretelnek, amelybe például már optikai válogatót is beépítettek.

A jelenlegi, tavaszi időszak meglehetősen hosszúnak számít, itt a szőlősgazdák jobban el tudják osztani a munkásokat. Mindemellett azonban egyre több pályázati lehetőség áll rendelkezésükre, köztük szerkezetátalakítási pályázat (itt a régi szőlőtőkék helyére újakat telepíteni), kisüzemek támogatása, illetve a nagyobb termelőknek borászati gépberuházás.

Címlapkép: Getty Images