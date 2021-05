Articsóka kisokos, articsóka recept: Így történik az articsóka termesztése, így hat rád az articsóka kivonat

Ha máshonnan nem is, a televíziós gasztronómiai műsorokból biztosan ismerős mindenki számára ez az igazán különleges, dobverő alakú, kemény szirmokkal borított növény, az articsóka. De mi is ez a növény: zöldség, gyümölcs, netán valami teljesen más? Hogyan kell elfogyasztani ezt az ételt és egyáltalán milyen íze van az articsókának? Ha a növényhez nem tudunk hozzájutni, hol kapható articsóka kapszula vagy articsóka kivonat és milyen hatással vannak ezek szervezetünkre?

Cikkünkben elárulunk minden hasznos és érdekes tudnivalót e rejtélyes, ám egyben nagyon finom növény, az articsóka felhasználásáról, egy univerzális articsóka recept segítségével. Eláruljuk, hogyan kell megtisztítani az articsóka ehető részét és mire vigyázzunk az articsóka felhasználása során. Háttérinformációként azt is leírjuk, hogyan történik az articsóka termesztése és honnan származik ez az élelmiszer!

Milyen növény az articsóka?

Az articsóka egy fészkes virágzatú zöldségnövény, termését is a zöldségek között tartjuk számon, azonban valójában az articsóka fészkesvirágzatának megnagyobbodott, körülbelül ökölnyi méretű, fészekpikkelyekkel borított, húsos virágzati bimbóit fogyasztják. A növénynek ez az egyetlen olyan része, ami táplálkozási értéket képvisel, a többi eleme, beleértve a bimbót borító kemény pikkelyeket, nem alkalmas fogyasztásra.

Az articsóka származását tekintve Észak-Afrikában őshonos növényfaj, már az ókori kultúrákban is kiemelt ínyencségnek számított, ugyanis afrodiziákumnak vélték. Jelenleg Európában a déli országokban (Olaszország, Spanyolország) termesztik, éppen ezért szerves részét is képzi ezeknek az országoknak, illetve Franciaország gasztronómiájának is. Magyarországon sokáig nem élelmiszerként, hanem dísznövényként tartották, hatalmas méretű, dekoratív bimbóiért és a bogáncsra emlékeztető, bíborlila virágáért. A bíbor virágzat mellett az articsóka levelei is figyelemre méltóak: ezek filces tapintású, puha szőrrel borított növényi részek.

Az articsóka termesztése

Habár Magyarországon csak elvétve termesztik, az articsóka nálunk is megmarad a kertben, így akár gasztronómiai élvezeti értékéért, akár különleges megjelenéséért érdemes megpróbálkozni az ültetésével. Az articsóka nyár végén virágzik – virágzás alatt a tényleges, bíborszínű articsóka virágra gondolunk -, szaporítása pedig a bogáncsfélékhez hasonlóan többnyire magról történik. Magvetés esetén az articsóka az első évben nem, csak a másodikban hoz virágot, viszont, ha palántát ültetünk, az már az első alkalommal teremni fog.

Ha palántát ültetünk, az arcicsóka tövek 1x1 méter távolságba kerüljenek egymástól, ugyanis helyigényes zöldségnövényről van szó. Ha saját magunk szeretnénk felnevelni az articsóka palántát, akkor már februárban el kell vetnünk a magokat melegágyban, vagy cserépben, majd márciusban ki kell válogatni a hajtásokat. Az articsóka palánták májusban kerülnek ki a végleges helyükre, a róluk leszedett rügydugványok segítségével pedig az articsóka tovább is szaporítható, szintén melegágyas gyökereztetéssel.

Az articsóka egy víz- és tápanyagigényes növény, éppen ezért az articsóka gondozása során mindig fordítsunk figyelmet arra, hogy ne szomjazzon – de ne is áztassuk el! Az articsóka virágzatkezdeményeit július és szeptember között általában folyamatosan szüretelhetjük. Ősszel az elvirágzott articsóka szárakat kitörik, majd talajtakarással, felkupacolással védik meg a növényt a téli faggyal szemben. Az articsóka 3-4 éven keresztül ad megfelelő termést, ezek közül is érdemes a kisebbeket felhasználnunk fogyasztásra, azok zsengébbek.

Megtisztított articsóka szívek

Az articsóka felhasználása

Ahogy fent írtuk, az articsóka virágrügyét borító kemény, sziromszerű pikkelyek bármilyen dekoratívak is legyenek, nem ehetőek. Ezeket a kemény részeket el kell távolítanunk a termésről, ugyanis alattuk található az articsókaszív, a növény ténylegesen ehető, zsenge része. Az articsóka íze önmagában is erőteljes, jellegzetes, éppen ezért nem szükséges fűszerezni, viszont számos mártás illik mellé.

Az articsókát bármilyen módon elkészíthetjük: rajtunk múlik, hogy főzzük, pároljuk, blansírozzuk, sütjük, vagy csak marináljuk valamilyen lében, az articsóka minden esetben különleges étel. Az elkészített articsóka szívhez remekül illik a rácsepegtetett citromé, vagy a citromos marinád, ami csak még inkább kihangsúlyozza az articsóka karakterességét. Az articsóka a tányéron köretként és főelemként is egyaránt megállja a helyét, népszerű a mediterrán gasztronómiában, illetve a vegetárius, vegán konyhán is.

Milyen íze van az articsókának?

Az articsóka íze első kóstolásra édeskés, sokakat zöldborsóra vagy káposztára emlékeztet. Az articsóka textúrája, akár friss, akár konzerv articsóka virágbimbókból készül, leginkább az utóbbira emlékeztet, világos zöld színe, puhasága miatt. A citromos, esetleg ecetes ízesítésnek köszönhetően egy izgalmas édes-savanyú kominációt kaphatunk, amellyel bármilyen asztaltársaságot lenyűgözhetünk.

Univerzális articsóka recept

Az articsóka fogyasztható nyersen, felkockázva, articsóka saláta formájában, valamilyen öntettel kísérve, vagy megpárolhatjuk, megsüthetjük, sőt, grillezhetjük is. A legegyszerűbb articsóka recept az articsóka főzése vagy párolása: az articsóka 10 percen belül puha és ízletes lesz, azonban ügyeljünk arra, hogy ne főzzük péppé! Ha mégis bekövetkezik az utóbbi eset, akár az articsóka pesto vagy valamilyen articsóka mártás elkészítését is fontolóra vehetjük. Az articsóka egyébként pizzafeltétként is népszerű eleség.

Az articsóka szíve félbe vágva egyszerűen megsüthető sütőben vagy serpenyőben, illetve meg is grillezhető akár grillfunkciós sütőben, akár szabad tűz fölött. Átpiríthatjuk olívaolajon vagy habzó vajban is, az articsókához minden zsiradék illik, azonban arra mindenképpen figyeljünk oda, hogy ne fűszerezzük túl, ugyanis az articsóka igazi különlegességét egyedi, eredeti íze adja.

Hol kapható articsóka Magyarországon?

A friss articsóka ritkaságnak számít Magyarországon, hiszen nem képzi részét a helyi gasztronómiának, leginkább ínyencségnek használjuk azt, vagy külföldi éttermekben kóstolhatjuk meg. Mivel az articsóka nem egy általános élelmiszer, sajnos nem, vagy csak nagyon ritkán vásárolhatjuk meg azt az ismert nagyáruházláncok polcain. Az articsóka leginkább gourmet élelmiszerboltokban, vagy magától a termelőtől szerezhető be, akikkel az interneten könnyűszerrel felvehetjük a kapcsolatot és ellátogathatunk hozzájuk, vagy a piacra, ahol értékesítenek.

Articsóka konzerv hol kapható?

Ha a friss articsóka még így sem elérhető, akkor még mindig ott van a konzerv articsóka szívek, amelyek gyakrabban előfordulnak az élelmiszeripari áruházláncok polcain. Érdemes a konzerv articsóka szíveket a gourmet részlegen, a szezonális termékek között, vagy az egzotikus alapanyagok polcain keresnünk. Ha a konzerv articsóka így sem fellelhető, marad az internetes articsóka vásárlás.

Az articsóka mint gyógynövény

Ahogy a bevezetésben említettük, az articsóka nem csak mint zöldségféle szerepel fogyasztási repertoárunkban, hanem gyógynövényként is nagy népszerűségnek örvend. Az articsóka leveleiből készült articsóka kivonat számos gyógyszer és étrendkiegészítő alapja, hiszen az articsóka erősíti a májszövet regenerálódását, illetve javítja az emésztést és epehajtó hatással is bír. Az articsóka a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen is alkalmazható, ugyanis az articsóka csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, jót tesz az érelmeszesedés ellen és felhasználható cukorbetegség, illetve a vesebántalmak ellen egyaránt.

Articsóka kivonat, articsóka kapszula

Az articsóka gyógyhatása nem mutatkozik meg, ha nem fogyasztjuk a zöldség virágbimbóit rendszeresen – éppen ezért találták ki az articsóka kivonat készítését, amelyet számos formában, gyakran articsóka kapszula formájában forgalmaznak. Ezeket az articsóka kivonat alapú természetes gyógyszereket beszerezhetjük bármelyik bio boltban vagy az interneten keresztül.

Hepaplus articsóka kapszula hol kapható?

Népszerű termék a Hepaplus articsóka kapszula, amely minden fontos hatóanyagot tartalmaz, amit az articsóka növénye csak nyújthat számunkra. Ez az articsóka kivonat alapú articsóka kapszula könnyedén beszerezhető az interneten keresztül, de akár drogériákban is találkozhatunk vele.

