Hogyan történik a fagyasztott kacsamáj sütése és a hízott kacsamáj sütése kacsahájban?

A kacsamáj az egyik legfinomabb szárnyas belsőség, amit sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint gondolnánk. Habár a libamájhoz hasonlóan a kacsamáj is inkább a luxus élelmiszerek közé tartozik, évente egyszer-kétszer, például karácsonyra vagy más ünnepi étkezések alkalmával megengedhetjük magunknak.

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a kacsamáj sütése kapcsán: hogyan történik a hízott kacsamáj sütése kacsahájban, mi a különbség a hízott kacsamáj sütése és a pecsenye kacsamáj sütése között? Miért más a fagyasztott kacsamáj sütése, miért kell lefagyasztani a belsőséget a sütés előtt? Mennyi idő alatt sül meg a kacsamáj és milyen fűszereket használjunk ízesítésként?

Pecsenye kacsamáj vagy hízott kacsamáj sütése?

Pecsenye kacsamájnak hívjuk azt a kacsamájat, ami természetes, nem kényszerhízlalt állat feldolgozásából származik: ez a máj látványra és állagra is közelebb áll a csirkemájhoz, mint a boltban megszokott hizlalt darabokhoz. A pecsenye kacsamáj színe a megszokott vörösesbarna árnyalatokban játszik, mérete kisebb, textúrája keményebb. Ezzel szemben a hízott kacsamáj sokkal nagyobb, színe egészen világos. Ez a máj az állat kényszerhízlalásának köszönhetően jön létre, ami évtizedek, évszázadok óta bevett technika ennek az értékes alapanyagnak a megnövelésére, azonban a kacsák számára kifejezetten nagy tortúra.

A hízott libamáj és a kacsamáj között nincs nagy különbség, mindkét élelmiszer igazán exkluzív, ünnepi ételnek számít, ami garantáltan a legkapósabb fogás az ünnepi asztalon. Mivel a legtöbb háztartásból már eltűnt a baromfiudvar, illetve a kacsák házi tömését sem sokan végzik már, a hízott májat a boltokban, bevásárlóközpontokban és a hentesnél tudjuk beszerezni. Ha szeretnénk kipróbálni a következő praktikákat a kacsamáj sütése kapcsán, arra mindenképpen készüljünk fel, hogy ez az étel nem kíméli a pénztárcánkat, ugyanis egy kiló hízott kacsamáj ára 6-10.000 Ft között mozog. A pecsenye kacsamáj ennél jóval olcsóbb, körülbelül 1-1.500 Ft/kg, azonban az “eredeti kacsamáj” nem fogja azt a luxus érzetet kelteni, mint a hízott verzió.

A pecsenye kacsamáj sütése

A pecsenye kacsamájat nyugodtan kezeljük úgy, mint a csirkemájat: kacsamáj sütése során nyugodtan használjunk sót, borsot, majoránnát, kakukkfüvet és más fűszernövényeket. A pecsenye kacsamáj sütése történhet fazékban (nagyszerű hagymás májpörkölt készülhet belőle) vagy tepsiben is, a lényeg, hogy ne sajnáljuk tőle a sok zsírt. A boltokban a pecsenye kacsamáj receptekhez nyugodtan vásárolhatunk kacsazsírt vagy kacsahájat is, amiből nagyon finom tepertőt süthetünk az étel mellé.

A pecsenye kacsamáj sütése kacsahájban is történhet: a szeletelt májat adjuk a szeletelt bőrös hájhoz, fűszerezzük kedvünk szerint, majd lassú tűzön, lefedve süssük készre körülbelül 1,5 óra alatt, hogy a májat kellőképpen átjárhassa a zsír. Ezt az ételt jobb hűtve tárolni és hidegen fogyasztani.

A hízott kacsamáj sütése kacsahájban

A hizott kacsamáj sütése során figyeljünk oda arra, hogy a májból a zsírtartalom egy része ki fog olvadni - éppen ezért érdemes több, kisebb darabot vásárolnunk néhány nagy helyett, ami többet veszíthet a zsírtartalmából. A hizott kacsamáj sütése nagyon egyszerű: szedjük a májat egyszerűen lebenyeire, majd készítsük elő hozzá a zsíros alapot: Daraboljuk fel a bőrös kacsahájat, olvasszuk ki a zsírját, a kis sült tepertőket pedig tegyük félre

A kiolvasztott kacsazsírhoz - ami gazdagabb és aromatikusabb, mint a bolti kacsazsír - adjunk ízlés szerint fűszereket: a kacsamáj sütése során sózhatjuk, borsozhatjuk az ételt, de adhatunk hozzá néhány gerezd fokhagymát és babérlevelet is. A lebenyekre szedett kacsamájat egyszerűen tegyük a zsírba, amiben elkevertünk 1-2 evőkanálnyi vajat - ennek legalább egy ujjnyira el kell, hogy lepje az ételt. A zsírt melegítsük kis lángon addig, amíg nem “buggyan”, majd zárjuk el a lángot és hagyjuk kihűlni. Ezt a folyamatot végezzük el egymás után háromszor, majd tálalhatjuk is a kacsamájat.

Ha a hízott kacsamáj sütése után nem kerül tálalásra, tegyük mély tálba vagy edénybe és hagyjuk, hogy a hűtőben az ízes zsír rádermedjen a sült hízott kacsamájra. A kacsamájat így bármikor elővehetjük és fogyaszthatjuk hidegen: nagyszerű eleme ez az étel például egy karácsonyi reggelinek, egy hidegtálnak vagy egy egyszerű, de mégis gourmet előételnek, uzsonnának is.

A hízott kacsamáj sütése

A fagyasztott kacsamáj sütése

A kacsamáj sütése nem csak zsírban történhet, van egy még egyszerűbb, gyorsabb módszer is. Szeleteljük a májat jó ujjnyi vastag szeletekre és erezzük ki (lehet, hogy egy kicsit pepecselős munka, de a kacsamáj sütése szempontjából létfontosságú lehet, hiszen sokkal finomabb az étel erek nélkül). Tegyük be a kacsamáj szeleteket a fagyasztóba, amíg közel 0°-ra le nem hűlnek - a kacsamáj nem teljesen fagyott, de nagyon hideg. Így, lehűtve süssük ki a szeleteket száraz teflon serpenyőben, zsiradék használata nélkül.

A kacsamáj sütése során, fontos, hogy a máj azon a kicsi zsíron süljön aranybarnára, amit önmagából kienged. Süssük mindkét oldalát barnára körülbelül 1,5-1,5 perc alatt, majd vegyük ki a serpenyőből és tálalhatjuk is. A Kacsamáj sütése során kívülről tökéletesen megbarnul, belül azonban puha, szinte krémes marad. Tálalás előtt érdemes várnunk néhány percet, hogy a kacsamáj sütése után pihenhessen, elnyerje tökéletes hőmérsékletét és állagát.

Az alapanyag további felhasználási lehetőségei

A fagyasztott kacsamáj sütése és a hízott kacsamáj sütése kacsahájban csak két verzió a kacsamáj számtalan felhasználási lehetősége közül. A kacsamáj sütése után további módokon is felhasználható: nagyszerű kacsamáj pástétom készíthető belőle, illetve formázhatunk abból kacsamáj bonbont is. Bármilyen formában készüljön is a kacsamáj, tudnunk kell, hogy nagyszerűen illenek hozzá a savas ízek: ne féljünk a káposztától, a gyümölcsöktől, a pikáns mártásoktól sem. A hízott kacsamáj mindemellett kedveli a füstös ízeket és a fűszeres köretet is: beletekerhetjük a májat akár baconbe, illetve kínálhatjuk steak burgonyával, könnyed mártásokkal és salátával is.

Címlapkép: Getty Images