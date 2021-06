Ez lenne Siófok legjobb étterme? Teszten a Mala Garden

Először egy sajtótájékoztató miatt volt szerencsém a siófoki Mala Garden-hez. A helyszín abszolút meggyőző: az étterem közvetlenül a vízpart mellett helyezkedik el, amihez egy hotel is tartozik. A helyet egzotikusan alakították ki, ami érdekes és különleges hangulatvilágot nyújt a betérő vendégeknek, akik abszolút gyönyörködhetnek az étterem balatoni panorámájában. A sajtótájékoztatók elmaradhatatlan kellékét, a pogácsát ezúttal apróbb croissant-okra és mini szendvicsekre cserélték. Előbbinél érződött, hogy frissen sütötték, és az ízesített fajtáknál nem fukarkodtak a töltelékkel, illetve a rászórt mandulával, kakaóval, egyéb csemegékkel. Utóbbiaknál találhattunk klasszikus ízeket (például sonkás), de voltak kifejezetten a vegetáriánusok igényeire szabottak, illetve a fokozott ízhatást kedvelőknek lazacos és egzotikus szendvicsek. Nemcsak az ízük, hanem a díszítésük is elég meggyőzőnek bizonyult.

Az egyedülálló kávéválaszték szintén magáért beszélt: az ízesítések, a pörkölések közti különbségek, és a különböző országokat (távol-keleti épp úgy mint az olasz vagy más mediterrán térséget) jellemző különlegességeket is megtalálhattuk a kínálatban. Én maradtam a megszokott latte macchiato-nál, ami amilyen egyszerűen hangzik, olyan nehéz tényleg jól elkészíteni. A habréteg abszolút megfelelőnek bizonyult, a kávé kellemesen jellegzetes íze is kiérződött és jól keveredett a tejjel. Amúgy hasonlóan jó élményekről számolt be a szomszéd asztalnál cappuccinót fogyasztó hölgy és a „sima” presszót választó operatőr is.

Fotó: Balaton, Siófok - étteremteszt

Miután a Mala Garden-nek adtam fejben egy csillagos ötöst, szinte egyértelműnek tűnt, hogy újra érdemes lenne ellátogatni ide, ezúttal az étterem kínálatát is feltérképezve. Hétvégére esett a választásom, ezért telefonon természetesen előre foglaltam helyet. Az ügyintézés gördülékenyen ment, és miután szombatra óriási esőt jósoltak az meteorológusok, ezért benti helyet választottam. Jól is tettem mindkettőt: egyrészt az étteremben a foglalt időpontban minden asztalnál ültek, másrészt hamarosan tényleg megérkezett a vihar (ez utóbbi igen kellemetlenül érintette a teraszra szorult vendégeket).

Egy csendesebb, nyugodt helyet választottam, ahogy a telefonban kérte. Úgy tűnik, jó ötlet volt a benti helyiség, a vihar bármelyik pillanatban megérkezhet. De így is akadt néhány vendég, aki bevállalta a teraszt, nekik próbáltunk plédeket kivinni

– magyarázta kedvesen a hölgy, akinek láthatóan kifejezetten az volt a dolga, hogy a vendégek egyfajta „gardedám” szerepét töltse be.

De lássuk az étlapot! A nemzetközi konyha és a változatosság jegyében találtunk rajta távol-keleti, illetve mediterrán ízeket is, de az egészséges életmód hívei salátákból és halakból is bőséges választékot kapnak. Hogy még pikánsabb legyen a kínálat, a magyaros ízek kedvelőit tradicionális, ám újragondolt magyar ételekkel csábították.

Előételek

Kezdjük az előételekkel, amiből négyféle ételt találhatunk az étlapon: a „Mala Classic” cimkével ellátott grillezett padlizsánkrém házi lepénnyel, paradicsommal és olívabogyóval a legolcsóbb tétel 2190 forintért. Ezt követi egy úgynevezett helyi specialitás, a Mala Garden ízelítő házi lepénnyel 2990 forintért, amiben olyan, megdöbbentő ízek szerepelnek, mint a grillezett padlizsánkrém, a tandoori céklakrém fűszeres pácolt bélszínnel, az uborkás joghurtkrém újhagyma pestoval, vagy a málnás camembert krém bodzás-édes-savanyú csirkével. A tonhal tatár 3590 forint, míg az újragondolt tatárbeefsteak 3990 forint.

A hatféle leves kínálata elég meggyőzőnek tűnt, árak 1790-2590 forint között. A klasszikus ízeket nálam a falusi tyúkhúsleves gazdagon vezeti, de a különlegesebb ízek kedvelői találnak itt például thai zöldséglevest kókusztejjel vagy épp mexikói sajtlevest is csirkével, paradicsomos salsával és tortillával. A Balaton part nem is létezhetne halételek nélkül, ami az étlapon ötféle kínlatot képviselt 3990-5990 forint közötti árakon: akadt közte bébi tintahal, lazac, királyrákfarkak és vöröstonhal is. A magyaros ételeket négy tétel jelentette 3990-4890 forint közötti árakon: újragondolt paprikáscsirke, kacsacomb, cigánypecsenye és borjúcomb.

Főételek

Keleti ízvilág hét tétellel 2690-7490 forint között, négyféle saláta 3490-4690 forint között, házi friss tészták szintén négy típusban 3090-4790 forint között a pármai sonkástól a vaslapon sült bélszínfalatokig. És el is értünk a főételekig. A hétféle étel között 3190 forintba került egy óriás rántott szelet (mint a legolcsóbb tétel) és 8890 forintba a magyar Angus érlelt hátszín. A köretek természetesen felárasak, 790-1490 forint között mozgó árakkal. Desszertek 1890-2990 forintig, közte klasszikus túrógombóccal és belga csokoládé szufléval, amit kókuszhabbal kínálnak.

Jómagam burgonyaköntösbe bújtatott csirkemellet rendeltem, sajttal és Eszterházy sonkával töltve, kísérőm pedig bevállalósan egy úgynevezett Cajun csirkemellet, Monterey Jack sajttal, avokádóval, bacon-nel, házi remoulade-dal és louisianai sült rizzsel. Vissza is kellett küldenünk.

Szeretek számomra ismeretlen ételeket megkóstolni. A tálalás ízléses volt, izgalmasnak tűnt, bár őszintén szólva több húsra számítottam, kevesebb rizzsel. A meglepetés akkor ért, amikor belekóstoltam a köretbe, annyira fűszeres volt, hogy a három deci őszi baracklé hirtelen el is tűnt a poharamból, nem bírtam többet belőle enni. A mártás szintén túl pikáns volt. Egzotikus étel kétségtelen, talán csak én nem voltam felkészülve a keleti ízekre

– mesélte kísérőm az eset után.

A burgonyaköntösbe bújtatott csirkemell íze nekem kicsit füstösnek tűnt, amúgy az adag mérete és a tálalás is teljesen rendben volt. Viszonylag gyorsan kihozták, és utána egyértelműen jóllaktam. Bár a desszertek jól néztek ki, egyszerűen nem tudtam volna helyet találni nekik a gyomromban.

A személyzet rendkívül udvarias és szokatlanul kedves volt. Bár az étlapon is szerepelt („Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a számla végösszege a feltüntetett árakon felül 14 %-os szervízdíjat tartalmaz.”) emlékeztettek, hogy a számla tartalmazza a szolgáltatást. Az árak azonban kétségtelen, hogy valamivel magasabbak a szokásosnál.

Értékelésünk (a fentiek alapján adott pontokat, szubjektív szempontokat tartalmaz):

Minőség: 9/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás, személyzet: 9/10

Megközelíthetőség: 8/10

A hely hangulata, kialakítása: 10/10

Címlapkép, fotók: Jeki Gabriella