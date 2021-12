Ennél spórolósabb karácsonyi édesség nincs: dédanyáink pillekönnyű habkarikája

A karácsonyban az is a jó, hogy sokan örömmel megkóstolnak mindenféle olyan édességet, amit máskor sem jutna. Ilyen például a szaloncukor mellett a habcsók (vagy habkarika, formától függően), ami - valljuk be, nem a legegészségesebb nyalánkságok közé tartozik. Amolyan retro karácsonyi édesség, amivel jobb híján dédszüleink még díszítették az ünnepi fát is. Pláne, hogy ebből a két összetevőből (mint tojás és cukor) tényleg nem csak a legolcsóbb, de némi fantáziával a legszebb karácsonyfadísz is készíthető!

A habcsók is remekül beleillik az idei trendbe

Lehet, a lezárások miatti félelem, a Covid aktuális hullámának erősödése miatt idén jóval hamarabb elstartolt a karácsonyi bevásárlás, a vásárlók nagy része sokkal hamarabb kezdett el az ajándékvásárlással és az ünnepi dekorációval is foglalkozni – nyilatkozta pár napja a HelloVidéknek Zima Csenge, az IKEA Budaörs sales managere.

Karácsonyfadíszeknél maradva idén is hódítanak a hagyományos gömbök, színes dekorációk, illetve a kisgyermekes vásárlók körében az állatminták, mesebeli motívumok. Idén viszont a természetes és a natúr karácsonyfa-díszek is kelendőbbek, több fából vagy szalmából készült, natúr színvilágú dekorációval jelentkeztek a nagyáruházak is. Azt is látni kell viszont, hogy az idei áremelkedések miatt a karácsonyi dekorációkért is borosabb árakat kell fizetnünk. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy mi-mindenre adunk ki pénzt. Ezért is lehet hasznos, ha újra elővesszük dédanyáink filléres praktikáit, megnézzük, ők mivel is díszítették a karácsonyfát.

A szaloncukor azért marad a karácsony top édessége Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a hazai fogyasztók, több mint 7 milliárd forint értékben – írta közleményében a NAK . A szaloncukor-értékesítés a 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat, kimondhatjuk, ma ez az egyik legnépszerűbb szezonális karácsonyi termék. Azonban a szaloncukor ára is jelentősen megemelkedett 2021-ben . Ennek ellenére egy-egy háztartásban évente 1 kilónyi szaloncukrot vásárolnak, és továbbra is a legkedveltebb ízek a piacon a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

Nos, akkor hogy is készül az a habcsók?

A habcsókkészítés nem különösebben bonyolult tudomány, ahogyan azt magunk is látni fogjuk. Csupán sok tojásfehérjére és cukorra van ahhoz szükség, hogy a karácsonyfa egyik legédesebb ízét magunk is elkészíthessük. Ha professzionálisan szeretnénk eljárni, vásárolhatunk hozzá külön „habcsók készítő csövet” (interneten: 1 990 forintos áron), de megteszi egy zacskó is. Van, aki keményítőt és sütőport is használ, dédanyáink viszont simán csak két összetevőből készítették, viszont nem sajnálták rá az időt.

Két receptet hozunk, mindkettő legalább 70 éves, szerzője, lejegyzője zalai nagyanyám volt, aki még valóban ezekkel az édességekkel díszítette az ünnepi fát:

Habcsók

2 db tojásfehérje

10 dkg porcukor

A tojásfehérjékhez hozzátesszük a cukrot, pár csepp ecettel hidegen vagy gőzön kemény habot verünk. Amikor a habverő megáll az anyagban, kávéskanállal kis halmokat rakunk, gyenge tűznél megsütjük, ízesíthetjük vágott dióval, kakaóval vagy mazsolával.

Habcsók másként

3 db tojásfehérje

30 dkg porcukor

A 30 dkg cukrot 6 kávéskanál vízzel, 1 kávéskanál ecettel felforraljuk, majd a 3 tojás fehérjét felkeverjük habnak. Ez után a kettőt összekeverjük és gőz felett habverővel addig dolgozunk rajta, amíg jó kemény nem lesz. Nyomózsákba tesszük, sütőpapírral bélelt tepsibe köröket, cseppeket nyomunk, és 80 fokos sütőben, kb. 2 órán keresztül szárítjuk.

Fontos viszont, hogy ne forró vagy meleg sütőbe tegyük, hiszen nem sütni kell a habkarikát, hanem csak szárítani, azt viszont hosszan. Ha túl meleg a sütő, akkor megbarnul, megsül, mi pedig szép fehér (vagy rózsaszín) karikákat szeretnénk.

Sok múlik a díszítésen

Díszíthető olvasztott csokival száradás után, vagy színezhető felverés közben pár csepp ételfestékkel, vagy pár csepp málnaszörppel is, ahogy nagyanyám csinálta. Pár csepp céklalé is elég, hogy megszínezze, de egy kis kurkumával és matchatea-porral ki lehet próbálni a pasztellsárga és halványzöld színeket. Ezek ízben is izgalmassá teszik. Ha szeretnénk, apró cukorgyöngyökkel is megszórhatjuk a sütés előtt, ettől is mutatós lesz a habkarikánk.

A habcsókot fűszerezhetjük csipetnyi tört kardamommaggal, mézeskalács-fűszerkeverékkel, őrölt szegfűszeggel, ami nem feltétlenül látszik meg a habban, de az ízét ugyancsak gazdagítja.

