Dédanyáink spórolós karácsonyi sütijei: amikhez még dió sem kell, csak jóféle méz

Sok magyar családban amíg nincs az asztalon a zserbó, nincs is karácsony. Viszont 2021-ben sem lett olcsóbb a pucolt dió. Egy kilóért átlagban négyezer forintot is elkérnek most a nagybani piacon, úgyhogy ha már tervezitek az otthoni karácsonyi sütis tálat, érdemes előtte fellapozni a régi recepteskönyveket is. Hátha ti is felfedeztek pár régi trükkös ünnepi receptet! Mi is ezt tettük, így bukkantunk rá a diómentes mézes zserbóra, és más finomságra is!

Jó néha hanyagolni a cukrot!

Ma már nehezen képzelhető el, de a finomított cukrot, amelyet ma minden háztartásban megtalálunk, száz-százötven évvel ezelőtt még csak a gazdagabb családok használták, régebben pedig a királyok csemegéje volt. Korábban a magyar vidéken csak a mézet használták az ételek édesítésére. Ezért se csodálkozzunk azon, hogy dédanyáink receptes könyvei telis-tele vannak jobbnál jobb mézes lapos és kevert sütikkel. Persze ma épp fordított a helyzet, mint száz éve, a méznek lett borsosab ára, de egy kis sütéshez így is épp elegendő hazai mézet vásárolhatunk!

Tudjuk jól, a méz nemcsak természetesebb, de egészségesebb is, mint a cukor. Húsz százaléka víz, a többi glükóz és fruktóz. Glikémiás indexe 50-55 közé esik, a fehércukoré pedig 68. (A glikémiás index egy 100-as skálán számolva azt mutatja meg, hogy a szénhidrátból mennyi idő alatt lesz glükóz. Az alacsonyabb érték lassú átalakulásra és felszívódásra utal, ami kevésbé emeli meg a vércukorszintet.) Ügyeljünk viszont arra, hogyha mézzel sütünk, hogy a méz keményíti a tésztát, ezért kevesebbet használjunk belőle, mint a cukorból.

Milyen méz jó a sütikhez?

Ez egyéni ízléstől is függ, hogy melyik a legjobb méz mézes sütikhez, az azonban nem baj, ha a méz nem karakteres, nem is aromás, hanem semleges. A szakember szerint:

Az én választásom a vegyes virágméz. A jó minősége, és az erős illattól való mentessége miatt. A hárs, akác egyrészt sokkal drágább, másrészt a sütés alatt változik a méz. Hiába sütjük hársmézzel a mézest, nemigen érződik majd a süteményen.

- közölte Fodor Balázs, hajdúdorogi méhész a HElloVidékkel, aki maga is foglalkozik vegyes virámézzel.

Ráadásul a vegyes virágmézekbe, mivel sokféle növény pollenjéből készülnek, különféle gyógynövények nektárja is belekerülhet, így a sokféle gyógyhatás összeadódhat. Magas az ásványianyag és flavonoid tartalmuk, ezért általánosan jó immunerősítők. Minél sötétebb egy méz, annál gazdagabb ásványi anyagokban és flavonoidokban. Ebben a ”fajtában” megtalálható a cukrok sokfélesége mellett a legtöbb mézben előforduló sok vitamin és nyomelem is.

Ára?

A vegyes virágméz ára jellemzően nagyon kecsegtető, mert egy akác, vagy bármilyen más fajtaméz jóval drágább. Ezért is az egyik legnagyobb mennyiségben fogyasztott méz. Konvencionális, azaz nem bio minőségben kínált ára most 600-850 forint között mozog, ennyit fizetnek a termelőnek a felvásárlók. Háztól, felcímkézve 1800-2000 forintért kínálják most ezt a csodaszert.

Virágmézes zserbó – dédanyáink recepteskönyvéből

Van olyan ízletes, mint a diós változat, bár azt hiszem, nincs párja!

Hozzávalók

50 dkg liszt

6 dkg zsír

15dkg cukor

1 kávéskanál szódabikarbóna

4 kanál olvasztott méz

2 egész tojás

2 evőkanál tejfel,

1 nagy tej

Összegyúrjuk a lisztet, a zsírt és cukrot (a többi összetevővel), 4 része osztjuk a tésztát, és késnyi vastagságúra megnyújtjuk, tepsi hátán kisütjük.

A krémje

4 deci tej

2 tojás sárgája

2 evőkanál cukor

2 evőkanál liszt

1 csomag vanília

Ebből gőz felett sűrű krémet főzünk. Ha kihűlt, 2 tojás keményre vert habját tesszük hozzá, 15 dkg cukrot, 20 dkg vajat jó habosra kikeverjük és a krémmel összekavarjuk. Megtöltjük a krémmel a lapokat, végezetül a tetejét csokoládé mázzal leöntjük. A csokimázhoz használjunk 2 kanál vizet, 2 kanál cukrot és 2 kanál kakaó.

Mézes puszedli, ahogy a magyar vidéken készítették

A mézes puszedli mind Magyarországon, mind Európában ez egyik legelterjedtebb ünnepi édesség, amit kifejezetten a hideg, télies hónapokban, illetve karácsony tájékán szokás készíteni. A mézes puszedli nem összekeverendő a mézeskaláccsal, bolti verziója is nagyon elterjedt, azonban mindig akkor a legfinomabb a puszedli, ha azt mi magunk készítjük. Vigyázat, ne süssük túl, különben kiszárad!

A mézes puszedli recept nagyon egyszerű: egy kellemesen fűszeres tésztát sütünk ki, a süteményeket pedig a végén mázzal borítjuk be az intenzívebb ízélményért. Mint számos más sütemény recept, a mézes puszedli is variálható: bolondítsuk meg azt a mézes puszedli közepébe rejtett aszalvánnyal, lekvárral, vagy akár csokoládéval, az ízlésünknek megfelelően.

A mézes puszedli hozzávalói

50 dkg finomliszt

30 dkg virágméz

13 dkg vaj (puha)

2 db tojás (közepes)

15 g szódabikarbóna

2 ek cukor

1.5 tk gyömbér (friss, de lehet por is)

1 kávéskanál szegfűszeg (őrölt)

1 kávéskanál kardamom (lehetőleg mi magunk törjük meg a kis magokat)

1 ek fahéj (őrölt, csapott ek)

1 citromból nyert citromhéj (lehet narancshéj is)

Készítése

Fogjuk a felsorolt hozzávalókat, majd egy tálban kézzel dolgozzuk őket össze alaposan, míg homogén mézes puszedli tésztát nem kapunk. Béleljünk ki egy nagyobb tepsit sütőpapírral, majd helyezzünk el rajta 1-1 evőkanálnyi, golyócskákká gyúrt mézes puszedli tésztákat. Ügyeljünk rá, hogy a sütőben növekedni fognak, ezért helyezzük őket legalább 2 cm távolságra egymástól. 190°-ra előmelegített sütőben süljön aranybarnára a mézes puszedli kb. 12 perc alatt. Ízlés szerint vonjuk be őket tojáshabos cukormázzal vagy csokoládéval.

