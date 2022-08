Ezek a legjobb receptek nyáron: így készíthetjük el fillérekből, könnyen a kánikulában is

A nyári hőségben az utolsó dolog, amire vágyunk, hogy a tűzhely felett izzadva órákig küzdjünk a másnapi ebédért, még ha a növekvő alapanyagárak miatt meg is éri többet főzni. Szerencsére nyáron a szervezetünk is kevésbé kívánja a nehéz ételeket, sokkal jobban esnek ilyenkor a könnyed zöldséges, akár főzés nélkül elkészíthető fogások. Érdemes tehát kihasználni a paprika- és paradicsomszezont, és beszerezni vagy akár otthon termeszteni a friss zöldségeket, amelyek nemcsak ízletes frissítők lesznek a forró nyári napokon, de az egészséges étrend fenntartásához is elengedhetetlenek. A DélKerTÉSZ szakértői összegyűjtötték a legegyszerűbb zöldséges recepteket a kánikulára!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megfelelő zöldség- és gyümölcsbevitel, amellyel nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségeket előzhetjük meg, de még a várható élettartamunk is magasabb lehet. A magyarok azonban az uniós átlaghoz képest is kevesebb zöldséget és gyümölcsöt esznek. Ha egy kis változatosságra vágyunk, a nyár slágerei, a paradicsom és a paprika kiváló alapanyagok, amelyekből megszámlálhatatlan kombinációban készíthetünk finom és egészséges ételeket.

Percek alatt, főzés nélkül

Akár nassolnivalóként, akár köretként vagy szendvicsben fogyasztjuk, a friss hazai paprikával és paradicsommal biztosan nem lövünk mellé, pláne, ha az ételek minősége, vitamintartalma is fontos szempont. A zöldségeknek ráadásul most van a szezonja, így a nyári időszakban hatalmas a választék – érdemes tehát betárazni, több fajta kombinálásával ugyanis még változatosabb ízvilágot kölcsönözhetünk a legegyszerűbb ételeknek is.

Ha növelni szeretnénk a zöldségfogyasztásunkat, de nem akarunk sok időt eltölteni a főzéssel, akkor a legkézenfekvőbb megoldás a saláta. Sokféleképpen használható, frissítő menü lehet, amely a főfogások nagy részéhez is remekül passzol, de a rengeteg szezonális zöldségnek köszönhetően akár önmagában is kitesz egy fogást. Alapnak használhatjuk az említett paprika- és paradicsomfajták bármelyikét, uborkát, fejessalátát, ezeket pedig ízlés szerint vegyíthetjük további zöldségekkel. Ha extra fehérjetartalomra vágyunk, akkor babot, csicseriborsót, egyéb hüvelyeseket vagy tofut adjunk hozzá, ha a vas- és vitamintartalmát növelnénk, akkor céklával, spenóttal vagy brokkolival egészítsük ki. Főtt tojással, húsokkal vagy hallal is feldobhatjuk salátánkat ízlés szerint. A nyári zöldségeket pedig érdemes télre is eltenni, az aszaláshoz például nincs szükség drága gépekre sem, és át tudjuk menteni például a paradicsomkészletünket a téli időszakra is.

Hűsítő zöldségleves az igazán meleg napokra

A méltán híres és népszerű gazpacho – a spanyol és dél-amerikai konyha klasszikusa –, nem csak azért telitalálat, mert főzés nélkül rövid idő alatt elkészíthető, ráadásul még krémes és laktató fogást kapunk végeredményül. Az étel lelke a paprika és a paradicsom, ezért mindenképpen a lehető legfrissebb, legérettebb és legízesebb zöldségeket válasszuk, ha igazán jót akarunk enni. Kombinálhatunk különféle fajtákat is a zöldségekből: ha édes ízre vágyunk, a fürtös paradicsom mellett használjunk koktél- és datolyaparadicsomot, de vegyíthetjük a kaliforniai és pritaminpaprikát is, sőt egy kis hegyes erős paprikával is feldobhatjuk a levest, ha a pikánsabb ízvilág áll közelebb hozzánk.

Készítsünk szószt házilag!

Sokan választják az üveges paradicsomszószt a házi készítésű helyett, pedig utóbbi nemcsak finomabb és egészségesebb, de az elkészítése sem akkora macera, mint amekkorának tűnik. Első lépésként dobjuk forró vízbe a paradicsomokat, hogy könnyen meg tudjuk hámozni őket, majd turmixoljuk sűrű piros pürévé a friss zöldségeket. Dinszteljünk vörös- és fokhagymát egy tálban, majd adjuk hozzá a paradicsomszószt, és fűszerezzük ízlés szerint. Ezután főzzük addig, amíg be nem sűrűsödik. A házi szósz felhasználása csak fantáziánkon múlik: tésztára, rizottóra és húsokhoz is kiváló, de akár mártogatósként is fogyaszthatjuk.