Bődületes ára lesz idén a bolti ketchupnak: sokat spórolhatsz, ha magad teszed el télire

Évtizedekkel ezelőtt, a Kádár-korszak gyerekeiként mi még nem igen találkozhattunk a ketchuppel. A spagettit még a nyolcvanas évek elején is úgy hívtuk, hogy „olasz tészta”, és a pizzasütés is akkor jött igazán divatba, amikor végre szabad lett az út az olasz és a horvát tengerpart felé. Akkoriban – a rendszerváltás előtti időben – a paradicsomszósz falun is egyenlő volt a sűrített-paradicsom konzervvel. Aztán olasz módra, a magyar háziasszonyok ezrei is elkezdtek kísérletezni a befőzésével, hogyan lehet „paradicsomlekvárt”, azaz ketchupot készíteni. Érdemes otthon is kísérletezni, hogyan tartósíthatunk a paradicsomból és paprikából minél több üveggel. De hogyan álljuk neki? Alapnak közzé tesszük majd nagyink rég bevált receptjeit, de hozzuk egy pikánsabb itáliai ketchup verziót is. Előtte azonban lássuk, milyen (volt) az idei termés, mennyiért lehet a piacon 2022 szeptemberében beszerezni a hozzávalókat.

Miért is érdemes újra megtanulni elspájzolni a friss zöldségeket?

Másról sem hallani, minthogy az árstop végeztével elszabadulhat a liszt, az étolaj, a cukor ára is, miközben már most vannak olyan élelmiszerek, amelyek több mint 50 százalékkal drágultak egy év alatt. A KSH szeptember elején közölt adati szerint a bolti árak az elmúlt egy évben (12 hónap alatt, 2021. augusztushoz viszonyítva) 30,9%-kal emelkedtek. Ezen belül:

a margarin (66,9%)

a kenyér (64,3%)

a sajt (61,0%)

a száraztészta (57,9%)

a tejtermékek (54,7%)

a vaj és vajkrém (54,5%)

a péksütemények (45,4%),

a tojás (42,0%)

a rizs (40,9%)

a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4%) drágult.

Átlag alatti mértékben, 15,9%-kal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára is. De borítékolható, hogy az év végéig megállíthatatlanul többet és többet fizetünk egy-egy kiló friss zöldségért és gyümölcsért is. Még a nyár elején az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint például a fürtös paradicsom kétharmaddal drágult tavalyihoz képest. Most szezon van, olcsóbb, de érdemes előre tekinteni, mi lesz novemberben?! Idén a helyzetet tovább nehezítette a rendkívüli aszály, de a drágulás okai között ott szerepelnek az emelkedő energiaárak, a megnövekedett fuvarköltség, az infláció és a hektikus euróárfolyam is.

Nagy a baj, végleg lekerülhet a boltok polcairól a paradicsom?

Erről azért egyelőre szó sincs, de kutatók arra számítanak, hogy a klímaváltozás miatt a globális paradicsomtermelés csökkenni fog, mivel a szárazság és az emelkedő hőmérséklet hatással van a főbb termőterületekre – írta a Hellovidék. Egy nemzetközi tanulmány középpontjában álló matematikai modell szerint ugyanis a feldolgozni való paradicsom hozama a felére csökkenhet 2050 és 2100 között.

Az Európai Bizottság elemzése szerint az előző évek csökkenő tendenciája (az utóbbi öt évben csaknem évi 5%-os a csökkenés) kontinensünkön is folytatódik, 6,2 millió tonna körül alakul az uniós frisspiaci paradicsom termése, ami a 2021-es évhez képest 3%-os visszaesést jelent. A leginkább meghatározó tényező, hogy a magas energiaárak miatt visszaesett az üvegházi paradicsomtermesztés volumene. Fontos továbbá, hogy a kisebb méretű paradicsomok (koktél, cseresznye) térnyerése miatt a hozamok is alacsonyabbak.

A friss paradicsom éves fogyasztása az EU-ban 2021-hez képest 2%-kal csökken, az egy főre jutó éves fogyasztás 14,6 kg körül alakul az idén.

Mi a helyzet hazánkban?

Július végén kezdődött meg az ipari paradicsom a betakarítása, ám rengeteg a kérdőjel az idei termés körül. Idén nemcsak az aszály jelent problémát a termesztőknek. Hazánkban az ipari paradicsom azon kevés zöldségkultúrák egyike, amely sikeresen zárhatta az elmúlt éveket. Már tavaly is fokozott öntözésre volt szükség, az idei aszály következtében ennek a jelentősége pedig még nagyobb - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) beszámolójában.

Június vége és július hőmérsékleti rekordokat döntögetett. Vannak olyan földek, amelyek egész évben eddig csak 60-70 mm természetes csapadékot kaptak. A fő ipari paradicsom termesztő területeken is komoly aszály alakult ki, sok helyen nem elegendő a rendelkezésre álló öntözési kapacitás.

Néhány megyében a gyapottok bagolylepke okoz komoly problémát, amely ellen fokozott védekezésre volt eddig szükség. A jelentések alapján az öntözött területeken általánosságban jó termés várnak.

Idén 1471 hektáron termesztenek ipari paradicsomot, elmaradva az előző évekhez képest. Az előzetes termésbecslések alapján a hazai termésátlag 61,9 tonna/hektár körül alakul, ami mintegy 87.788 tonna betakarított termést jelenthet.

Használjuk ki, hogy még a szabadban is terem a paradicsom!

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének és a Nagybani Piac legfrissebb adatai szerint a primőr paradicsom kilója most a nyári hónapokhoz viszonyítva a legolcsóbb. A hazai gömb paradicsom ára 410 – 450 forint, a fürtösé pedig 450- 580 forint között mozog, míg a kotélparadicsom kilónként ára 1000-1200 forint. A lecsópaprika ára 485 -670 forint/kg, a kaliforniai paprikáé 900-1200 Ft/kg, a vöröshagymának pedig 200- 215 forint az ára. Gyaníthatóan ennél olcsóbban idén már nem juthatunk a piacon befőzni való friss alapanyagokhoz.

Fontos: ha vásároljuk a paradicsomot, érettet vegyünk

A befőzéshez egyébként a legideálisabb a lucullus paradicsom, illetve az ökörszíve paradicsom, ami ugyan nem hozza az aranyalmától elvárható esztétikus külsőt, ellenben csodálatos paradicsomlevet lehet belőle készíteni. A ketchup ennyire nem válogatós, ha a kertünkben éppen abból termett sok, akár koktélparadicsomból is elkészíthetjük az otthonit.

Olyat keressünk, aminek feszes a bőre, nincsenek rajta hibák, puha foltok vagy zúzódások. A friss paradicsomot lehetőleg soha ne tároljuk a hűtőben, inkább hűvös, napfénytől védett helyen tartsuk. Ha nem tudjuk a hűtőben való tárolást elkerülni, akkor fogyasztás előtt hagyjuk legalább egy órát szobahőmérsékleten.

A paradicsomos készítmények legkedveltebb fűszerei a bazsalikom, az oregano, a kapor, a kakukkfű, a fokhagyma, a metélőhagyma, a petrezselyem és a babérlevél.

A házi biztosan drágább, de legalább tudjuk, mennyi paradicsomból készül

Ha nincs saját kertünk vagy gyümölcsösünk, paradicsomszószt vagy ketchupot nem azért készítünk, hogy feltétlenül spóroljunk vele. Elég egy kis fejszámolás, és hamar rájövünk, ha magunknak kell megvenni a hozzávalót, nehezen tudjuk kihozni olcsóbbra, mint amennyibe a bolti kerül. Mondjuk a házi, amibe tudjuk mi van, az tényleg megfizethetetlen!

Mennyi az annyi?

A befőzés árát persze nemcsak a zöldség-gyümölcs ára befolyásolja. Szükségünk lesz még cukorra, ami jelen pillanatban még mindig hatósági áras, és ha szerencsénk van, 2 kg-nál többet is vásárolhatunk egyszerre (vagy több boltba vagyunk kénytelenek elmenni). Hiánycikk lett a kristálycukor. Állítólag sokan már az árstop végét látva, no meg az elkövetkezendő őszi szüret miatt is – ha van, tömegével vásárolják fel. De térjünk vissza a befőzéshez, amihez kellenek még befőttesüvegek, illetve dzsemfixek, amennyiben használni akarunk ilyen adalékokat.

Pár hónap alatt csaknem kétszeres ára lett az üvegnek is

Érdemes a befőttesüvegeket gyűjteni, aztán évenként újra hasznosítani. Mielőtt azonban használatba vennénk őket, alaposan mossuk ki, ecettel öblítsük át, hogy valóban csíramentesek legyenek. Ha újonnan szeretnénk vásárolni, az sem nagy tétel, bár június közepén még egy tipikus 720 ml befőttesüvegeket 85-100 forint darabáron lehetett akár online is megvásárolni, most már majdnem kétszeres áron kínálják: 170-180 forint/ darabért. Érdemes azért körbe nézni, mert nagy lehet a szórás, találunk még online webáruházban 130 forintért is ugyanekkora méretűt. Hozzá a tető 83-99 forintos árakon kapható, ez is közel kétszerese, mint nyár elején.

Lássuk akkor, mennyiért lehet a kész ketchupot a boltokban most beszerezni (online webáruházak kínálata alapján)

Chumak ketchup delikát 450g (CK00005028): 222 Ft

Kalocsai Ketchup 500g+250g ajándék 1-darab: 519 FT

Koch's Ketchup csípős 460g: 518 Ft

Univer ketchup 350 g - online : 669 Ft

GLOBUS Ketchup csemege (485g): 690 Ft

Globus Ketchup Flakonos 450g/485g: 761 Ft

Univer Ketchup E-szám mentes (470g) : 849 Ft

Szafi Free ketchup csemege (290g): 1090 Ft

FELIX Cukor nélkül kechup (435g): 1099 Ft

Byodo Bio Paradicsom ketchup 500ml: 1980 Ft

Heinz paradicsom ketchup 800 ml: 2139 FT

Belberry BBQ paradicsom ketchup - 250 ml: 3970 FT

HELLMANN'S Mini Ketchup 198db x 10ml (Hellmanns) : 5110 Ft

Íme, a legegyszerűbb eltevési módszer!

Dédanyánk is így csinálták, ha kevés az időnk, nem akarunk sokat bajlódni vele, érdemes ezt a jól bevált ősrégi módszert kipróbálni: a passzírozást! Csak át kell törni a megmosott, lecsumázott nyers paradicsomot. A levet 15 percig forraljuk, majd előmelegített üvegekbe töltjük, lekötjük, aztán szárazon dunsztoljuk. Ennyi mindösssze a paradicsomlé receptje. Cukor és bors sem kell bele, csupán egy kis só, és már kész is.

Tartósítószer helyett viszont érdemes – ha nagyobb tételben szeretnénk eltenni paradicsomlét - a tartósítás más módszerét alkalmazni. 5-10 ezer forintos nagyságrendben beszerezhető már kupakzáró, ami sok-sok éven át szolgálhat bennünket. Az elkészített levet így alaposan kimosott, ecettel fertőtlenített sörös (vagy más) üvegekbe tölthetjük, aztán rázárjuk a kupakot.

A nagyi ketchupje

Édesanyám receptjét hozom, aminek mindenki, aki kóstolta már, a csodájára járt. Próbáljátok ki!

Hozzávalók:

1 kg pirosparika

0,5 kg vöröshagyma

ízlés szerint fokhagyma

0,5 kg paradicsom

3 db babérlevél

2 evőkanál só

25 dkg cukor/méz

fél deci 10 % almaecet

fél tubus mustár

fél deka őröltbors

A hozzávalókat belevágjuk egy nagy fazékba, majd kevergetve felmelegítjük. Elég levet fog engedni ahhoz, hogy ne égjen le. Ha már nem vagyunk mellette, akkor érdemes a legkisebb takarék fokozaton lefedés nélkül rotyogni hagyni. Hozzátesszük a szintén negyedekbe vágott hagymát és fokhagymát, a babérlevelet.

Várjunk, míg kicsit hűl, vegyük ki a babérleveleket, aztán turmixoljuk össze. Majd fedő nélkül tovább főzzük a szószt, leginkább sűrítés céljából. Ekkor jó ízesíteni! Jöhetnek bele az őrölt (vagy fűszertojásba tett) fűszerek. Érdemes kis adagokban fűszerezni és sokszor kóstolgatni, mert nagyon egyénfüggő, hogy kinek milyen arányok ízlenek.

Amikor 1-2 óra elteltével elégedettek vagyunk a ketchup sűrűségével, akkor fertőtlenített üvegekbe merjük a ketchupot és szárazdunszt-tal tartósítjuk. Érdemes kis méretű üvegeket választani a tárolására.

Milyen a jó szárazdunszt?

Végezetül még elárulunk két fontos tudnivalót, hogyan is lesz működőképes a szárazdunszt. Az egyik, hogy a befőzendő anyagot forrón kell az üvegbe tölteni. Mialatt az üvegeket töltögetjük, hagyjuk a paradicsomot alacsony fokozaton forrni. Az üvegeket jól le kell zárni, fejtetőre is lehet fordítani, de nem muszáj. A szárazdunszthoz az üvegeket pokrócba kell bugyolálni, és ebben, lassan kihűteni. A pokrócot tehetjük kosarakba is, így könnyebb a mozgatásuk. Figyeljünk arra is, hogy az üvegek teljesen tiszták, csíramentesek legyenek. Érdemes, mielőtt az üvegeket használni kezdjük, ecetben is alaposan átmosni őket!

Végezetül az olasz ketchup recept: az ízesítés a titok nyitja

Az eredeti ketchup recept és az olasz ketchup gyakorlatilag egyformán készül, azonban az ízeket mindig van hova fokozni. Ha a ketchup olaszosan készül, a főzés során adjunk hozzá olyan zöldfűszereket, mint a bazsalikom, az oregánó, vagy a majoránna (összesen maximum egy evőkanálnyit!), illetve a napraforgó olajat cseréljük olívaolajra – meg fog érződni a ketchup ízén is.

Miért együnk sok paradicsomot és a paprikát?

A paradicsom nagyon egészséges, kalóriaszegény gyümölcs. Nagyon magas a C-vitamin tartalma, de nagyobb mennyiségű E- és B-vitamint, káliumot, kálciumot, magnéziumot, foszfort és vasat is tartalmaz. Jó rostforrás, alacsony zsírtartalmú, minimális szénhidrát található benne. A benne lévő likopin nevű antioxidánsnak köszönhetően a gyümölcs fogyasztásával küzdhetünk a szabad gyökök, a rák és az idő előtti öregedés ellen. A likopin jó beépüléséhez valamilyen zsíros közeg szükséges, ezért sem véletlen, hogy a mediterrán vidékeken az olívaolaj-paradicsom megbonthatatlan egységet képez.



A paprikát is becsüljük meg: kétszer több C vitamint tartalmaz, mint a narancs! A paprika sok vizet és kevés kalóriát tartalmaz. Különösen gazdag C-vitaminban és A-provitaminban. Segíti az emésztést, és rendszeres evése mellett garantáltan elkerül a megfázás, vagy a nátha, mivel a piros paprika háromszor, a zöld pedig kétszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. Vízhajtó hatással van a szervezetre, természetes módon segíti az egészséges emésztést, és megelőzi a vérzékenységet. A zöld paprika fogyasztása jó hatással van a sejtek, sejtfalak, erek és egyéb kötőszövetek egészségének megőrzésére, a "népi orvoslás" pedig a skorbut megelőzésére, végtagízületi fájdalmak, fáradtság és étvágytalanság ellen is javasolja.

