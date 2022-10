Ezt főzik fillérekből az olasz háziasszonyok: őszi vitaminbomba, a megfázás ellenszere

Mielőtt belevágnánk a hagymalekvár főzésébe, kezdjük a tényekkel: mi is az a lilahagyma, ami elengedhetetlenül fontos ehhez az isteni lekvárhoz? A válasz: egy vöröshagyma-féleség, ami napjainkra a világ legfontosabb, nélkülözhetetlen élelmiszernövényeinek egyike (szigorúan a burgonya és a paradicsom után).

A vöröshagyma-fajtákat egyébként a külső buroklevél színe alapján jellemzően három részre szokták csoportosítani, eszerint lehet:

sárgásbarna,

lila,

fehér.

Mondani is kár, a legnagyobb tömegben a jellegzetes főző típusnak minősülő, sárgásbarna külső buroklevelű fajtákat termesztik. Számtalan vöröshagyma létezik, ebben a csoportban is találhatóak markáns, csípős ízű fűszerező fajták, de az enyhe, édeskés ízű, a Bermuda típusból kialakult Granex-Grano is. Az idetartozó Texas sweetet úgy jellemzik, miszerint „nyersen fogyasztható, mint az alma”.

A lila külső levelű fajtákban cyanidin nevű antocián található, amely főzés közben gyakran elbomlik. Jellemzően kevésbé csípősek, enyhe, édeskés ízűek. Főleg nyers saláták készítésére és friss fogyasztásra ajánlják. Flavonoidokban gazdagok, de átlagos körülmények között 3-4 hónapnál tovább nem tárolhatók.

Megéri az árát

A lilahagyma kilója most szeptember végén- október elején azért jellemzően egy százassal drágább, mint a vöröshagymáé. A nagybani piacon szeptember végén a hazai fajtát 300-350 kg/ forint áron kínálták. Nagyobb szupermarketek (Tesco, Interspar) polcain (a webáruházak adatai alapján) most 500 forintos ár körül lehet beszerezni.

Milyen lilahagyma jó lekvárnak?

Ha egy olaszt kérdezünk, az első, amit jó tanácsként megoszt velünk, hogy neki se álljunk hazai fajtákkal kísérletezni, a lilahagyma-lekvárt nem lehet másból készíteni, csak olasz „cipolle di Tropea"-ból. Mi ezzel vitatkoznánk, igenis a magyar földben is terem olyan édes és zamatos lilahagyma, mint az olasz! De ha mindenáron követni akarjuk az olasz receptet, akkor próbáljuk beszerezni ezt az olasz, kifejezetten lekvárnak való fajtát.

Ha nem sikerül, dughagymát még mindig lehet hozzá venni: Blumen Tropeai lilahagyma néven, 700 forint körüli áron.

Ráadásul, még nem késő elültetni sem, feltéve, ha van hozzá kiskertünk! Egy kerek formájú nagyon korán érő, édes fajtát kapunk, ami ideális az augusztus-szeptemberi vetésre az őszi hagyma szüretelésre vagy a tavaszi-nyári gumós szüretelésre.

Miért együnk lilahagymát?

C-vitamin bomba

Csökkenti a vércukorszintet

Vízhajtó hatású

Gátolja a rákos sejtek kialakulását, szaporodását

Segíti a méregtelenítési folyamatokat

Kitisztítja a bőrt

Lássuk, így készül az eredeti olasz hagymalekvár

Hozzávalók

1kg hagyma (cipolle di Tropea)

0.5kg cukor (barna vagy kristály) – működik kevesebb cukorral is)

1 ek almaecet

1 ek mustár

1 alma felkockázva kb.

1,5 maréknyi mazsola

csipetnyi só

Feltesszük a cukrot karamellizálódni, majd beledobjuk a hosszában felvágott hagymát, aztán meghintjük egy csipetnyi sóval. Felkockázzuk az almát, majd azt is beletesszük, ráöntünk egy csöppnyi almaecetet, ízesítjük mustárral, aztán hagyjuk az egészet főni-puhulni. A mazsolát szigorúan csak a 20. vagy a 30. percnél tegyük bele! A főzési ideje 45 perc, ennyi idő alatt kész is lesz. Kis üvegekbe töltsük, megfelelő dunsztolással hónapokig is eláll.

A hagymalekvár télire is eltehető finomság

Nem muszáj frissen elkészítenünk minden alkalommal – sőt, kifejezetten ajánljuk a nagyobb mennyiségek főzését és tartósítását. Nem kell mást tennünk, mint elkészítenünk a fent leírt hagymalekvár receptet és tartósítanunk a lekvárunkat; ehhez mi a száraz dunsztolást javasoljuk: töltsük a hagymalekvárt forrón sterilizált üvegekbe, majd tartsuk 20-30 percig fejjel lefelé őket. Hagyjuk a hagymalekvár üvegjeit lassan kihűlni, valamilyen ruhával, papírral letakarva.

A hagymalekvár mi mellé illik?

Ez a pikáns lilahagyma lekvár aztán tökéletes kiegészítője a sült húsoknak és zöldségeknek, különösen gyökérzöldség-köretnek, például a grillezett sárgarépának, céklának vagy édesburgonyának. Illik bármilyen vadhúsból készült ételhez is. Különféle gyümölcsökkel párosítva, a só elhagyásával a hagymalekvár egzotikus ajándékként is megállja a helyét születésnapra, karácsonyra, illetve beletehetjük különböző édes és sós süteményekbe is.

Címlapkép: Getty Images