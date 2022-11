Felejtsd el a Mekit és a KFC-t: ezekért a kézműves hamburgerezőkért őrülnek meg vidéken

Állandó vita tárgya - mind a profi séfek, mind a hobbiszakácsok körében, hogy milyen is legyen a nagybetűs hamburger, milyen húspogácsából és buciból készüljön?! De kezdjük a legelején, nézzük, hol mennyiért kapható most vidéken kézműves hamburger, aztán vegyük sorra, melyek a top burger-lelőhelyek! Végül természetesen jöhet egy jól bevált otthoni recept is!

Kétség se férhet hozzá, a pizza után (vagy előtt?) a hamburger az egyik legnépszerűbb étel a világon. A gyorséttermek szülőhazájában, az Egyesült Államokban egy főre vetítve átlagosan heti 2,5 darab fogy belőle, ami évente csaknem 50 milliárd darabot jelent. Állandó vita tárgya - mind a profi séfek, mind a hobbiszakácsok körében, hogy milyen is legyen a nagybetűs hamburger? A legtöbben a jó minőségű marhahúst és a házi készítést tartják a felejthetetlen ízélmény kulcsának, de ne feledkezzünk meg magáról a zsemléről és a további hozzávalókról sem. Ha burger, akkor nem kell feltétlenül szupergyorsan befalható, nem túl egészséges kajákra gondolnunk, hiszen vidéken is egyre nagyobb teret hódítanak az igényes kézműves falodák. Már azon sem lepődünk meg, hogy egyre több hagyományosnak gondolt vidéki étterem étlapjáról is ránk köszön ez a műfaj.

Mielőtt belevágnánk a hazai árakba és toplistákba, azt például tudtátok, hogy a hiedelemmel ellentétbe a hamburgert nem is az amerikaiak találták fel? Eredete a Római Birodalomig vezethető vissza, ugyanis már akkor is létezett a hamburger steakhez hasonló étel. Bár általában leginkább Amerikához kötjük, valójában Németországból – ahogy neve is mutatja – Hamburgból származik. A 19. századi kivándorlási hullámmal került a tengerentúlra, és többek között a gyorsétteremláncoknak köszönhetően vált népszerűvé, annyira, hogy május 28-án a világnapját is ünnepeljük.

Ma már számos fajtáját fogyasztjuk a burgereknek: nemcsak klasszikusan marhahússal, hanem csirke- vagy akár pulykahússal is készülhet, sőt még a húsmentes verzióból is találunk bőven az éttermek kínálatában. Változatos feltétekkel sosem lesz unalmas étel, hiszen az alapkoncepció szinte bármilyen ízvilágban működik.

Ezek a magyar vidék legjobb kézműves burgerezői

Pár éve a bigseventravel.com egyszer már összegyűjtötte a toplistás magyar hamburgerezőket. Az első és második helyen két kultikus budapesti hely végzett: a Bamba Marha és a Tuning Burger. Akkor abba a listába több vidéki kézműves burgerező is bekerült, a legelőkelőbb vidéki helyezett, a dobogó harmadik fokán a miskolci Bitang Joe Burger Bar volt. Azt írták róla, amilyen kicsi a hely, olyan nagyok a burgereik mind méret, mind minőség tekintetében. A kézműves burgerezés jellemzően a nagyvárosi műfaj, Budapest és Miskolc mellett a vidék nagy egyetemi városaiban, többek között Pécsen és Szegeden is találunk ilyen kultikus helyeket.

Hozzuk is a bigseventravel.com 2020-as listáján szereplő top vidéki helyeket, amelyekre aztán a google.maps-on mi is rákerestünk. Arra voltunk kíváncsiak, működnek-e még, és azt is hozzuk, ott hány vélemény alapján hányas értékelést kaptak a látogatóktól. (Itt jegyeznénk meg, hogy a toplistás helyek között egyetlen olyan hamburgerezőt találtunk, ami időközben bezárt, ez a Peaky Burgers Debrecenben. Pedig szinte a legjobb, 4,8 pontos értékelése volt.)

Bitang Joe Burger Bar – Miskolc: 4,5 pont – 1976 vélemény Streat Burger & Szendvics – Pécs: 4,5 pont – 397 vélemény Gil’s Burger – Halásztelek: 4,7 pont – 209 vélemény Baan’s Kitchen – Szeged: 4,3 pont – 518 vélemény Corner2 Gasztro Pub – Eger: 4,6 pont – 1726 vélemény Inferno Burgers – Szeged: 3,8 pont – 395 vélemény Beer & Burgers – Szolnok: 3,8 pont – 395 vélemény OLD Smokey Burger – Keszthely:4,4 pont – 667 vélemény Borsod Burger – Miskolc: 4,6 pont – 279 vélemény Westy Király BRGR – Győr: 3,8 pont – 395 vélemény Streatbox Burger – Győr: 4,7 pont – 930 vélemény

A TOP 10 vidéki alternatív vendéglátóhely közül az első szintén egy burgerező

Plusz egy toplistás hely, amit szintén érdemes lesz letesztelni: az alsóörsi Bitang Burger, amely a 2022-es Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauz TOP 10 vidéki alternatív vendéglátóhelye közül az első helyen végzett.

Mennyibe kerül most egy míves burger?

Az általunk kiválogatott toplistás helyekre jellemző, hogy a „kézműves” jelző egyfaja prémium minőséget is takar. A hozzávalók helyben készülnek, gyakran hozzáadott adalék, ételízesítő és ízfokozó mentesen. Ezért sem olcsók ezek a burgerek, elég csak abba belegondolni, ha mi magunk állunk neki otthon, ahhoz is minimum 50 dkg nyers marhahús a beugró:

amit 1500 – 2000 forint alatt bajosan tudnánk megvásárolni.

Ne is csodálkozzunk azon, ha a vidéki kézműves burgerező helyeken 2000-2500 forintnál kezdődnek az árak.

Bitang Joe Burger Barban: a miskolci top burgerezőben többféle méretben is kaphatók a kézműves szuperszendvicsek, még bitang nagyot is választhatunk, de nem ennek az árait hozzuk az étlapról:

1 adag Csirkeburger nagy méretben (~16dkg csirkemell, csemege uborka, jégsaláta, lilahagyma, normál buci, paradicsom, választható szósz): 1970 Ft

1 adag Marha Joe : 2470 Ft

1 adag Vega burger : 1970 Ft

Chili's Burger, Győr:

Classic burger (húspogácsa, házi szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma): 1850FT

Sajtburger (classic, cheddar sajt) 2050 FT

Vega burger (rántott camembert és hagymakarika, házi szósz, zöldek) 2150 FT

Az alsóörsi Bitang Burgerben:

Hamburger: zsemle, marhahús 150g, savanyú uborka, karamellizált hagyma, bitang szósz: 2190 Ft

Sajtburger: zsemle, marhahús 150g, cheddar, bacon, savanyú uborka, karamellizált hagyma, bitang szósz: 2790 Ft

Érdemes otthon is kísérletezni vele: így állj neki készíteni!

Hozzávalók a hamburgerhez:

4db puffancs vagy hamburgerzsemle

csalamádé

lilahagyma

ketchup

mustár

sajt

A húspogácsához:

50dkg darált hús (marha és sertés vegyesen)

1 fej vöröshagyma

só

őrölt bors

2 evőkanál mustár

4 evőkanál ketchup

ízlés szerint 1db tojás és 1 evőkanál zsemlemorzsa (de ezek nélkül is lehet húspogácsát készíteni)

A házi hamburgerkészítés alfája és omegája - ahogy korábban írta a HelloVidék - maga a húspogácsa. Minden ott kezdődik, hogy a tökéletes pogácsához tilos előre ledarált húst venni, minél frissebben daráljuk, annál jobb lesz ugyanis a végeredmény. Érdemes otthon saját húsdarálóval dolgozni, hiszen így pontosan tudni fogjuk, mi kerül a tányérunkra. Még fontos a hús minősége és a zsírtartalma is: az ideális zsírarány körülbelül 20 százalék.

A hús mellé a pogácsába még egy kis só és bors kerülhet, de komolyabb fűszerezés sem szükséges, hiszen ez majd a további hozzávalók feladata lesz. A darálás mellett a legfontosabb szerepe a sütésnek van: az ideális, szaftos állagért a húspogácsát forró serpenyőben vagy grillen oldalanként egy percig süssük, de érdemes figyelni a hús fajtájára és vastagságára, ezek ugyanis befolyásolhatják az időtartamot.

Ahány szakács, annyi pogácsaverzió, de állítólag az igazi amerikai, házilag készült húspogácsák masszájába hideg reszelt vajat is tesznek, ettől lesz isteni az íze. A vajnak köszönhetően a hús kellemesen ropogós réteget kap, belül pedig szaftos marad.

Egy másik, hasznos jó tanács, mikor a serpenyőben már készre pirult a hús, érdemes sajtot is olvasztani a tetejére, úgy még finomabb lesz!

Milyen zsemle az ideális?

Az aranybarna, kívül ropogós, de belül mégis puha zsemle a hamburger másik kulcs-összetevője. A friss házi buci minden pékség kínálatát übereli, ráadásul egészségesebb, teljes kiőrlésű, laktóz- és gluténmentes, akár vegán változatot is könnyebben és olcsóbban készíthetünk otthon. Akármelyik verziót is választjuk, fogyasztás előtt érdemes serpenyőben, kevés vajon megpirítani a zsemle belső (vágott) felületeit, aztán pakolhatjuk bele a lényeget!

Merjünk kísérletezni a zöldségekkel is!

A burgert finomabbá és egyben egészségesebbé is tehetjük, ha zöldségekkel turbózzuk fel: nyáron szezonális grillezett zöldségekkel, télen savanyúsággal, hagymalekvárral operálhatunk. A húsimádóknak biztosan nehéz elképzelni egy hamburgert hús nélkül, de a vegetáriánusok és vegánok nagy örömére számos alternatívát kóstolhatunk a vendéglátóhelyeken is, otthon pedig csak a képzelet szabhat határt a vega burger variációknak! Örök kedvenc a grillezett sajtos hamburger, de hódítanak a zöldségpogácsák is, melyek csicseriborsó, bab, lencse, édesburgonya alappal további zöldségekkel vagy tofuval és szejtánnal is isteniek.

Beszéljünk kicsit a hamburgerszószról

Ahány ház, annyi hamburgerszósz, de a változatos receptek azért a legfontosabb alapanyagokban egyeznek: majonéz (lehetőleg házi), paradicsomszósz (akár ketchup, akár püré), ecet vagy citromlé, só és bors. A hagyományos szósz csemegeuborkával készül, de kerülhet bele mustár, pirospaprika, fokhagyma, worchester szósz és barna cukor is. A hamburger akkor jó, ha a szósz ízesíti és szaftossá teszi, de nem áztatja el a zsemlét és nem dominál túlzottan ízben sem.

Címlapkép: Getty Images