Ezek az idei nyár legjobb palacsinta lelőhelyei: itt a vidéki toplista

A palacsintát szinte mindenki szereti, jöhet édesen vagy sósan, csokival vagy tejfölös raguval töltve, tekerve vagy négyrét hajtogatva. De valljuk be őszintén, ilyenkor, a legnagyobb nyári kánikula idején nem állunk neki szívesen a sütögetésnek. Pláne, hogy országszerte jobbnál jobb palacsintázó-helyeket találni! Most hozzuk a toplistás helyeket, de közben elárulom nagyanyám feledhetetlen palancsinta-receptjét is, mert bárki bármit is mond, a grízesnél nincs finomabb. Na jó, a nutellás-kókuszos talán…

Tizenévesen, finnországi cserediákkén igencsak meglepődtem, amikor egy nyári kerti partin a házigazdáink beharangozták, hogy most aztán valami nagyon finn különlegességet fognak sütni. Tüzet raktak, előkerült a serpenyő, vékonyan bele a tészta, aztán feldobták, forgatták, majd a végén valami édes sziruppal meglocsolták. Tekerni nem tekerték fel, de az íze, az egy az egyben olyan volt, mint a mi palacsintánké. 16 évesen ekkor jöttem rá arra, bármennyire is szeretnénk magunknak a pörkölt, a gulyás és a halászlé szentháromsága mellé a palacsintát, mint ízig -vérig magyar desszertet társítani, egyáltalán nem a mi találmányunk.

Európában az egyik legismertebb meleg tészta, de világszerte ismerik és kedvvel fogyasztják önmagában és más ételek körítéseként is.

Nagyon sok nemzet tartja a palacsintát sajátjának: a közös pontot a Római Birodalomban kell keresnünk, hiszen mint annyi minden, ez is onnan ered. A legenda szerint a katonák bronz pajzsán sütötték meg, az akkor még csak ’placenta’-ként emlegetett lepényt. A legenda ugyan sántít, mert a pajzsok akkor fából voltak, viszont az igaz, hogy már a birodalom katonáinak egyik fő tápláléka is ez lehetett. Nem is édes volt, hanem inkább sós, aztán zöldségekkel, húsokkal töltötték, hogy laktató legyen.

A palacsintában az a jó, hogy a világ legegyszerűbb étele

Nem kell hozzá más, csak liszt, tojás egy csipetnyi só és olaj, valamint tej, esetleg kevés szóda. Ráadásul viszonylag olcsó – árstopos kaja, hiszen 4-5 összetevőjéből három (olaj, liszt és tej) hatósági áras. Jellemzően általában azért valamilyen töltelék is kerül bele, az árát ez dobja meg, gondoljunk csak arra, mennyibe kerül most egy üveg lekvár. Aztán sokan négyrét hajtják, vagy feltekerik, esetleg tortaformát készítenek belőle és ilyenkor szeletelve tálalják. Tölteléke szintén nagyon sokféle lehet a tájegységek hagyományos ízlésvilága (sós túrós), vagy az újabb divatok (nutellás) szerint. Ha otthon, a kánikula ellenére is belevágnánk a sütésbe, más nem is kell hozzá, mint egy jobbfajta serpenyő. Sokan a hagyományosra esküsznek, van aki azonban a teflon-bevonatút részesíti előnyben, mert ha abban sütünk, kevesebb olajat kell elhasználni.

Lássuk a palacsintasütő árakat (online webáruházak „polcairól”):

Palacsintasütő 22 cm fém: 1.200 Ft-tól

Perfect Home kerámiabevonatos palacsintasütő: 2.890 Ft-tól

Tefal Force Grey Twin 25cm (C3851053): 3.500 Ft-tól

Le Creuset 27 cm: 56.000 Ft, 30 év garanciával

Jár a nyári strandoláshoz egy kis palacsinta is

Azért ilyenkor nyáron mi sem állunk neki olyan szívesen az otthoni sütögetésnek. Pláne, hogy országszerte jobbnál jobb palacsintázókat találni! Nem tudunk úgy elmenni strandolni se, hogy legalább egy lángosért, vagy palacsintáért sorba ne állnánk. Azért a papírvékony, porcukorral meghintett palacsintákon is túl van élet, szinte minden vidéki nagyvárosban is találni olyan spéci palacsintázó-helyet, ami vagy töltelékben, vagy méretben kínál kuriózumokat.

Az árakról annyit, hogy mérettől és ízesítéstől függően elég nagy a szórás. Múlt héten az ábrahámhegyi strandon a kakaós/lekváros/túrós darabját 330 forintért kínálták. A spéci palacsintázókban jellemzően nagyobb a méret és a beltartalom, ezért az árak is négyszeresek (vagy ötszörösek).

Csak pár példa az árakra (online elérhető étlapokról):

Monsieur Palacsinta, Balatonederics:

túró-mák, nutellás-banános, mézes-diós, karamellás, cukros cikromos: 1300/db

Palacsintavár Eger:

Sós óráspalacsinták: 2500-3000,

Édes óriáspalacsinták, pudinggal töltve: 1940

Extrább édes palacsinták (pl. ananászos, barackos, körtés, vanília öntettel) – 2.260 Ft

Sétány Kávézó és Palacsinázó, Hajdúszoboszló

Kakaós 460 Ft (19cm) / 1060 Ft (42cm)

Almás fahéjas - Ahogy a nagymama készíti: 690 Ft (19cm) / 1380 Ft (42cm)

Pudingos: Vanília / Csokoládé: 690 Ft (19cm) / 1380 Ft (42cm)

Gundel : 1260 Ft (19cm) / 2520 Ft (42cm)

Palacsintatál két személye: 5240

Ezek a toplistás palacsinta-lelőhelyek 2022-ben

Alapnak a google-értékeléseket használtuk, majd lecsekkoltuk a legjobb értékeléseket kapott helyeket a tripadvisor.com-on, így együttesen hoztunk össze a listánkat. Ami, szögezzük le, egyáltalán nem rangsor, csak egyfajta iránymutatás arra, hol vannak még jónak értékelt palacsintázó helyek:

5+2 top balatoni palacsintázók + a látogatók véleménye



1. Monsieur Palacsinta, Balatonederics: 5 pont

Kicsit nehéz megtalálni, a csárda régi épületében van. Fincsi palacsinta sós, édes változatokban, kedves fiatalemberektől.

2. Marcsika Palacsintázója, Balatonlelle: 5 pont

Balatonlelle legjobb palacsintázója. A kiszolgálás és a palacsinta kiváló. Az árak nagyon korrektek, csak ajánlani tudom mindenkinek.

3. Millacsinta bistro, Szántód: 4,8 pont

Kiváló ételek; pl. spenótos palacsinta pirított bacon-el. Ja, és habtiszta mosdó. :)

4. Dömölki Lángosos és palacsintázó: 4,7 pont

Nagyon finom és gazdag lángos és palacsinta választék

5. Retro Lángos és Palacsintaház, Gyenesdiás: 4,7 pont

Finom palacsinta és craft sörök

5+1. Renegade Palacsintázó, Siófok: 4,4 pont

Azt kapja az ember, amit vár. Friss finom palacsinta szokásos ízesítéssel. Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is a nutella, de a hagyományos ízek kedvelőinek van ízes vagy túrós is. Kedvesek a kiszolgálók, gyorsak, ügyesek.

Tíz top vidéki palacsintázó (plusz vélemények):

1. Édes Kanyar Óriáspalacsintázó: Gyulakeszi: 5 pont

Kedves gyors kiszolgálás. Isteni palacsinta! Aki erre jár mindenképpen próbálja ki!

2. Wafflefood91 Sümeg: 5 pont

Isteni finom palacsinta és szörp, óriás adag! Rendkívül kedves személyzet ❤️ Bátran ajánlom mindenkinek!?

3. Krisztina palacsintázó, Kecskemét: 5 pont

Először jártunk itt. Nagyon olcsó. De annál finomabb kávét és lángost vettünk. Biztos ,hogy még máskor is vissza térünk. És nem utolsó sorban a kiszolgálás csodálatos volt. Az eladó hölgy hihetetlen kedves.

4. Maszat Óriáspalacsintázó, Fadd: 4,8 pont

Kreatív nagyon finom palacsinták, korrekt áron. Gyors és jó fej kiszolgálással. Csak ajánlani tudom.

5. Fészek Bisztró és Palacsintázó, Zalaegerszeg: 4,8 pont

Kedves, otthonos hely, finom, különleges palacsintákkal.

6. Holiday Palacsintázó és Ételbár: Kapuvár 4,7 pont

Csodálatos kávézó szép desszerttel, ételtányérokkal és italokkal, erősen ajánlott!

7. Kedves Palacsinta, Kedves Pizza: Nyíregyháza: 4,7 pont

Nagyon hangulatos hely, nagy választókkal. Kedvesek az ott dolgozók. A palacsinta isteni és nagyon kedvező áron van. ? A pizza vékony tésztás és isteni. Ha újra Nyíregyházán járunk biztosan újra betérünk!

8. Creppy PalacsintaHáz Étterem & Center Miskolc: 4,6 pont

Nagyon finom sós és édes palacsintákat ettünk, az adagok hatalmasak, érdemes éhesen érkezni.

9. Palacsintavár Étterem, Eger: 4,5 pont

Valami isteni finom - és hatalmas adag - palacsintát kaptunk. Gesztenyés áfonya öntettel és brokkolikrémes zöldségekkel és reszelt sajttal

10. Endorfin Óriáspalacsintázó, Szolnok: 4,5 pont

Tényleg óriás méretűek a palacsinták. :) Mindez gazdagon megtöltve különleges ízvilágú töltelékekkel, egész csokiszeletekkel (pl. a Kinder Pingui palacsinta 2 szelet "valódi" Pinguit is tartalmaz), finom palacsintatésztával.

Végezetül a receptajánló: nagyanyánk grízes-meggyes palacsintája

Hozzávalók

20 dkg liszt

2 tojás

3 dl tej

3 dl szóda

csipet só

2 ek étolaj

Töltelék

8 dkg búzadara (gríz)

2 dkg kristálycukor

só

2 kg meggy

2 evőkanál étolaj

1 csomag vaníliás cukor

Felütjük a tojásokat, kicsit felverjük, majd hozzáadjuk a lisztet. Apránként hígítjuk a tejjel (vagy szódával) és a vízzel, közben csipet sóval ízesítjük. Az olajat is hozzáadjuk. Forró serpenyőbe öntünk annyi tésztát, hogy ne legyen túl vastag a palacsinta, majd mindkét oldalát pirosra sütjük. Aki még nem próbálta, először lesse el valakitől, hogyan kell vékonyra sütni, mert a palacsinta minél vékonyabb, annál finomabb (legalábbis szerintem)!

A töltelékhez a búzadarát olajon megpirítjuk, kicsit megsózzuk, megcukrozzuk, a vaníliás cukrot is hozzáadjuk, és annyi forró vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Lefedjük, és a darát a saját gőzében hagyjuk megduzzadni. Hozzáadjuk a kimagozott meggyet, azután az egészet elkeverjük. Majd a frissen kisült palacsintatésztát megtöltjük vele. Nagyanyám mindig feltekerte, de négyrét hajtva is tuti!

