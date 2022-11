Egy palack boron túl… új trend hódít a borászatban is! (x)

Van a szőlőtermesztésben valami szexi… A friss levegő, a szőlő ismerete, a bor készítésének minden apró trükkje és az érzés a mondat mögött: “ez az én borom”.

Most mindezt megkaphatod komolyabb elköteleződés nélkül: a MyWine a közösség által támogatott mezőgazdaság divathullámát meglovagolva csalogat téged is egy utánozhatatlanul vonzó kalandra - kóstolj bele a borászatba (és a saját borodba) te is!

“Egyedülálló módon, a kulisszák mögül követheted végig a bor készítésének teljes folyamatát.” - ígéri Brancs kampányuk oldalán a Takács család, azaz a MyWine csapata. Takácsék már az 1800-as évek óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel, így nem csoda, hogy idén a 2018-as 6 puttonyos TokajIM Tokaji Aszú boruk Vinagora Champion díjban is részesült.

S noha az értékesítési módszer nem újkeletű, az élmény, amit kínál valóban az: fogadj örökbe egy szőlőtőkét az ország egyik legimpozánsabb borvidékén, Tokaj-Hegyalján, kövesd figyelemmel a fejlődését és a terméséből készült bor létrejöttét, látogasd meg magad is a romantikus tokaji dűlőket és végül (de nem utolsó sorban) élvezd barátaiddal a végeredményt!

Legyen szó édes (sárgamuskotály) vagy száraz (furmint) borról, a család ígéri: olyan borkülönlegességekre tehet most bárki szert kampányuk oldalán, amelyek sehol máshol nem kaphatóak. A személyre szabott programok és kulisszatitkok pedig tovább garantálják, hogy a poharunkba kerülő nedű valóban szívünknek kedves legyen: a saját, névre szóló MyWine borunk.



A MyWine bor- és élménycsomagjai már megtalálhatóak a Brancs közösségi piactéren!

