Egyre csak drágul a magyarok kedvenc étele: ki tudja ezt már megfizetni?

HelloVidék 2022.11.17.

Télen sem kell lemondanunk a nyár ízeiről, főleg, ha lecsóról van szó. Sokan készítenek ilyenkor előre és teszik el befőttes üvegben a zamatos, ízletes, zöldséges ételt. Azok, akik idén is betáraznának lecsóból, még most érdemes bevásárolniuk a főzéshez, hiszen az áremelkedés folyamatos a boltokban és szakemberek szerint nem is várható lassulás még a következő évben sem. Cikkünkben most annak jártunk utána, mennyibe kerülnek novemberben a lecsó alapzöldségei, illetve mennyiből jöhet ki egy adag egy átlagos, négy fős család számára. Lássuk a számokat!

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 1,52 ezer hektárról 86,1 ezer tonna paprikát takarítottak be 2020-ban. A KSH adatai szerint a zöldpaprika külkereskedelmének 3,47 milliárd forint aktívuma 2021 első kilenc hónapjában 8 százalékkal romlott az előző év azonos időszakához viszonyítva. A paprika kivitele 9 százalékkal 17,2 ezer tonnára nőtt ugyanekkor. A legnagyobb exportpiac, Németország felé 7 százalékkal 11,1 ezer tonnára, Csehország felé 36 százalékkal 1,44 ezer tonnára, Szlovákia felé 93 százalékkal 1,82 ezer tonnára nőtt, ugyanakkor Ausztria felé 31 százalékkal 1,31 ezer tonnára csökkent a kivitel. A KSH adatai alapján a friss zöldpaprika importja 26 százalékkal 10 ezer tonnára nőtt 2021 első kilenc hónapjában az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva. A legtöbb paprika Spanyolországból érkezett (3,6 ezer tonna), majd Marokkó (1,6 ezer tonna) következett a sorban. Ugyanakkor Észak-Macedóniából (442 tonna) és Németországból (777 tonna) kevesebb zöldpaprikát szállítottak. Szakemberek szerint a zöldség- és gyümölcsértékesítés árbevétele idén elérheti a 17 milliárd forintot. Azonban az idén is jelentkező negatív behatások és kihívások miatti költségnövekedésnek a termelői árakban érvényesülnie kell, aminek egyenes következménye, hogy a vásárlókhoz érkező termékek ára is drágul tavalyhoz képest. Ugyanakkor a megfelelő élelmiszer-ellátottsághoz elengedhetetlen, hogy életképes maradjon a magyar termelői közösség. Mennyibe kerül idén a lecsó? A jó magyar lecsó titka az arányokban és a minőségi hozzávalókban rejlik. Persze a most kialakult helyzetben leginkább az árak mérvadók. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének a legfrissebb adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon a primőr gömb paradicsom 650-850 Ft/kg, a paprika ára 850-950 Ft/kg, a vöröshagyma pedig 350-420 Ft/kg.

A vidéki nagybani piacokon a primőr gömb paradicsom ára 500-700 Ft/kg, a paprika ára 400-680 Ft/kg, a vöröshagyma ára 220 Ft/kg. Ha összevetjük a novemberi adatokat a júliusi adatokkal azt láthatjuk, hogy nyáron primőr gömb paradicsom kilója a fogyasztói piacokon 480 és 550 forint között volt, a lecsópaprika kilónkénti ára 450 forint volt, a vöröshagyma pedig 350 és 400 forint közötti kilóáron volt megvásárolható. Az áremelkedés szemmel látható. Egy négytagú családnak készítünk lecsót, számolhatunk hozzá minden zöldségből egy kilót legalább. Ha tehát semmivel nem bolondítjuk meg az alaplecsónkat, akkor a legolcsóbban így jönne ki a vásárlás: 500 forint a paradicsom, 400 forint a paprika, a vöröshagyma pedig 220 forintból lenne meg. Ehhez jön még a napraforgó étolaj melynek (literenkénti) ára 713 forint. Ez így összesen 1833 forint, persze még nem számoltuk bele a fűszereket vagy épp a tojást, a szalonnát vagy a kolbászt, hiszen sokan szeretik megbolondítani a lecsójukaz ezekkel az alapanyagokkal is. Tehát, ha az alap lecsónkat nézzük, 2022 novemberében, a legolcsóbb alapanyagokkal számolvan közel 1900 forintból jönne ki. Ami azért is meglepő, mert ez az összeg nyáron, júliusban még 1500 Ft volt. Persze még igy is tekinthetünk rá filléres ételként, hiszen ha valóban sikerül összehozni a vásárlást a legolcsóbb hozzávalókból, akkor megússzuk az elkészítését 2000 Ft alatt. Folyamatosan látszik az áremelkedés A lecsó alapanyagainak árát a korábbi évekre vonatkoztatva a Pénzcentrum is kiszámolta : míg 2018-ban 694 forint, 2019-ben 1183 forint, 2020-ban már 1201 forint volt. 2021-ben pedig 1318 forintot kóstált a szükséges zöldségek ára összesen. A hagyományos lecsó titkai és elkészítése Kell hozzá vöröshagyma bőséggel, de kell bele paradicsom és paprika is. Ennyi elég is a vegetáriánus változathoz, persze vannak, akik szalonnával is megspékelik, attól csúszik olyan jól a fogás. Aztán lehet variálni rizzsel, tojással, ki hogyan szereti. Túlfűszerezni nem érdemes, de van, aki tesz bele pirospaprikát is. Hozzávalók: 40 dkgparadicsom

80 dkgpaprika

2 fejhagyma

2 ek olaj

1 ek pirospaprika

Hogy készül? Első lépésként kockázzuk fel a hagymát, majd opcionálisan a szalonnát. A paradicsomot negyedeljük, a paprikát karikázzuk fel. Dinszteljük a hagymát kevés olajon (a szalonnát is pirítsuk le vele). Adjuk hozzá a paprikát, kicsit pároljuk, majd tegyük bele a paradicsomot, fűszerezzük sóval és más fűszerekkel ízlés szerint, majd pároljuk készre. Ezután kenyérrel már fogyaszthatjuk is. Címlapkép: Getty Images