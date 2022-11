Filléres krumplis receptek: így készülhet változatos köret az árstopos alapanyagból

A krumpli mint köret, főleg főzve, minden esetben jó választás lehet, viszont, ha diétázunk, hanyagoljuk az olajban sült verziót és a kolbászzsírban tocsogó rakott krumplit. Érdemes kicsit újítani és kísérletezni a konyhában. Mivel a burgonya egy nagyon könnyen felhasználható, sokrétű alapanyag, ezért jól kombinálható más ételekkel, húsokkal és zöldségekkel egyaránt. Most mutatunk néhány receptet, amihez nem kell vagyonokat a boltban hagyni, viszont rövid idő alatt egészséges és változatos köretet, főételt készíthetünk a család számára.

A hivatalos kormánydöntés értelmében a burgonya és a tojás árát november 10-től át kellett árazniuk a kereskedőknek, ezen termékek ára ugyanis december 31-ig nem lehet majd magasabb, mint az az adott üzletben volt szeptember 30-án.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet mellékeltében végre azt is pontosan meghatározták, hogy az eddigi hatósági áras alapélelmiszereken túl konkrétan mely termékek lesznek még hatósági árasok. Ezek a következők:

Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás).

Étkezési burgonya, kivéve újburgonya.

A rendeletben kiemelik, hogy "a melléklet szerinti termék vonatkozásában üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb". Azaz boltonként eltérő lehet az árplafon. Ugyanakkor azt is hozzáteszik még a rendeletben, hopgy a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár helyett,

ha a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2022. szeptember 30. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,

ha az előző pont szerinti bruttó kiskereskedelmi ár nem állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2022. szeptember hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben az rendelkezésre áll.

A rendelet szerint ha a fentebb megadott időpontban a kereskedő kedvezményes értékesítés során alkalmazott árkedvezményt nyújtott, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell figyelembe vennie.

Ami ezután jöhet, arra nem sokan számítottak

Hatósági áras lett az étkezési burgonya is. A bejelentés alapján ez az étkezési burgonyák minden fajtájára, az A, B és C típusra, a brandingelt és nem brandingelt termékekre, illetve a különböző kiszerelésekre egyaránt vonatkozik. A hazai burgonyatermés azonban a fogyasztói igényeknek alig a felét képes fedezni, a többit importból kell pótolni. Kérdéses azonban, hogy a hatóságilag rögzített árakat hogyan lehet megfeleltetni a külföldről behozott burgonyára, és egyáltalán lesz-e elegendő krumpli, különösen annak fényében, hogy idén egész Európában gyenge lett az idei termés, és magasak az árak. Az Agrárszektor az intézkedés várható következményei kapcsán megkereste az Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanácsot.

Ahogy a portálnak mondták, az idei 22,5 tonna/hektár kirívóan kevés, a korábbi években inkább 40 tonnás termésátlag volt jellemző. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a vetésterület zsugorodik, de az összmennyiség is egyre kevesebb lesz.

A KSH adatai szerint a magyarok két évvel ezelőtti a burgonyafogyasztása megközelítőleg 28 kg/fő/év volt, és ebben vélhetően nem történt jelentős csökkenés az elmúlt időszakban.

Az OBTT ugyanakkor kiemelte, hogy bár a hazai burgonyakészletnek 2022 őszétől egészen 2023 júniusáig ki kellene tartania - ekkor kezdődik ugyanis az új szezonban a korai burgonya -, a számítások szerint a magyar burgonya december végéig, január elejéig lehet elég. A kereskedelmi láncok is most nézik, milyen árakon tudják befogadni a termelőktől az árut. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a megugrott energiaárak miatt sok termelő inkább gyorsan túladna az áruján, mivel a betárolás költsége is nagyon megemelkedett az elmúlt időszakban. Ez egyúttal azt jelentheti, hogy év végére akár el is tűnhetnek a kínálatból hazai gyökérzöldségek, illetve a hagyma és a burgonya.

Az Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy ha januártól csak import burgonyát lehet csomagolni itthon - mert magyar már nincs -, akkor a kereskedőknek nagyon meg kell néznie, hogy mekkora lesz a termék ára. Ez pedig számos tényezőtől függ, egyebek mellett az euró árától, a szállítási távolságtól, a fuvarköltségektől. És erre jönnek még rá a hazai költségelemek, mint például a mosás, a válogatás, a csomagolás, a tárolás és a kiszállítás. Az OBTT feltette a kérdést, hogy vajon mi történhet akkor, ha az átadási ár nagyon megközelíti az ársapkás árat, vagy fölötte lesz? Ebben az esetben a kereskedőknek veszteséges lenne burgonyával foglalkozni, így - minden valószínűség szerint - csak a kötelező minimum készleteket tartanák raktáron, aminek a hatásait már láttuk az egyéb árstopos élelmiszerek - tej, cukor - esetében. Hogy mi várható jövőre? A teljes cikkből még több információt tudhatunk meg, ide kattintva.

Pedig a magyar konyha fontos alapanyaga

A krumpli a magyarok egyik kedvenc alap élelmiszere, éppen ezért számos formában elkészítve fogyasztjuk, legyen szó egytálételről, snackről vagy akár köretelemről. A krumpli mindig is egy megosztó élelmiszer volt, hiszen alapvetően a zöldségek közé soroljuk, ám magas keményítőtartalma miatt nem tartjuk kifejezetten diétás élelmiszernek, sőt, a magyar konyhában használatos zsíros húsokkal, kolbásszal kombinálva, például rakott krumpli formájában már igen hizlaló is lehet. Felmerül ennek mentén több kérdés is: hogyan hozhatunk ki többet a burgonyából, hogy ne a megszokott vagy unalmas formában készítsük el? Mivel kombinálhatjuk, hogy egészségesebb legyen? Ennek jártunk most utána, receptekkel kiegészítve.

Hogyan és mit készítsünk belőle?

A krumpli mint köret, főleg főzve, minden esetben jó választás lehet, viszont, ha diétázunk, hanyagoljuk az olajban sült verziót és a kolbászzsírban tocsogó rakott krumplit. Érdemes kicsit újítani és kísérletezni a konyhában. Mivel a burgonya egy nagyon könnyen felhasználható, sokrétű alapanyag, ezért jól kombinálható más ételekkel, húsokkal és zöldségekkel egyaránt. Most mutatunk néhány receptet, amihez nem kell vagyonokat a boltban hagyni, viszont rövid idő alatt egészséges és változatos köretet, főételt készíthetünk a család számára. Íme a receptek:

Egyszerű,gyors vacsi: pásztorpite

Az angolok egyik kedvenc étele, ami egy húsos ragu lényegében, krumplival befedve és megsütve. Vannak szimpla zöldséges raguk, amibe bab, lencse vagy gomba kerül, de a legtöbben hús hozzáadásával készítik. Most a alap változatot mutatjuk meg, de a ragu elemei bátran variálhatók, kicserélhetők friss, fagyasztott vagy konzerv zöldségekre. Attól függően, mi van otthon vagy melyik olcsóbb.

Hozzávalók:

A raguhoz:

3-4 fej vörös- vagy lilahagyma

1 db sárgarépa

50 g vaj

2 db babérlevél

kakukkfű ízlés szerint

bors ízlés szerint (frissen őrölt)

só ízlés szerint

50 dkg hús - ami lehet darálthús, de apróra vágott csirkemell is

20 g sűrített paradicsom

0,5 l csirke alaplé

25 dkg zöldborsó

A tetejére:

50 dkg burgonya

1 dl tej

12 dkg vaj

2 db tojássárgája



Elkészítés:

A hagymát és a sárgarépát kis kockákra vágjuk, hozzáadjuk a babérlevelet, kakukkfüvet és a vajon kb. öt percig sütjük. Hozzáadjuk a húst, a paradicsompürét, az egészet jól átsütjük, sózzuk, borsozzuk. Hozzáöntjük a csirke alaplevet és mártás sűrűségűre főzzük. Hozzáadjuk a zöldborsót, amivel együtt még öt percet pároljuk. A burgonyát megfőzzük, áttörjük és pürét készítünk belőle. A húsos mártást egy hőálló tálba átmerjük, majd a burgonyapüréből (ha van, nyomózsákkal) szép dunyhát készítve bevonjuk a tetejét. 190 fokra előmelegített sütőben aranybarnára sütjük. Tálalás előtt érdemes 10-15 percet várni, úgy szebben lehet tálalni.

Turbózd fel zöldséggel: tepsis burgonya

Ez az a köret, amit ha gazdagon készítünk magában is megállja a helyét, de köretek is kiváló. Alapanyagok a krumpli mellett azok a zöldségek lehetnek, amik otthon vannak a kamrában vagy esetleg fagyasztott vagy konzerv formában a hűtőben. Egy-két burgonya mellé simán mehet répa, vörös-vagy lilahagyma, cukkini, zöldbab, brokkoli, karfiol, paprika stb. Ez már a képzeletünkre, éléskamránkra és a pénztárcánkra van bízva. Ha magában, főételként fogyasztanánk, dobjunk hőzzá egy kis csirkehút: mellet vagy szárnyát és már kész is az ebéd vagy a vacsora.

Hozzávalók:

2-3 burgonya

tetszés szerint zöldségek: répa, vörös-vagy lilahagyma, cukkini, zöldbab, brokkoli, karfiol, paprika

húsos verzióhoz csirkemell vagy csirke szárny

fűszerek: só, bors, fokhagymapor, ezen felül, amit szeretünk, mehet rá

kis olaj, amiben átforgatjuk őket

ha szárnyat sütünk, ahhoz valamilyen fűszeres pác is jól jöhet

Elkészítés:

A zöldségeket megtisztítjuk, egy tálba helyezzük, amiben megsüthetjük őket. Ha csirkemellet is szereténk hozzá sütni, most tegyük hozzá. Ezután jöhet a fűszerezés, majd egy kis oldaj, amiben átforgatjuk az alapanyagokat. Ha szárnyat is sütünk, azt érdemes azt főzés előtt bepácolni, majd így a zöldségek közé tenni. Ha megvagyunk, mehet is a sütőbe minden, 180 fokon süssük 15 percig.

A Tik-Tok sztárja: sült, tört burgonya

Ez a filléres, gyors recept letarolta a Tik-Tok-ot, ami nem csoda, ízletes, finom krumpli étel, amit simán falhatunk filmezés közben is. Nagy bevásárlást sem igényel, csak néhány krumpli és tejföl kell hozzá. Az tuti, hogy ha egyszer elkészíted, örök helyet kap a kedvencek között.

Hozzávalók:

5-6 burgonya

fűszerekből só, bors, fokhagymapor kell

olaj

egy kocka teavaj

Elkészítés:

Megfőzzük a burgonyát, majd kettéváguk őket. Ezután jöhet az edény, amibe megsüthetjük őket. Fektessük egymás mellé a burgonyákat, kihagyva egy kis távolságot, majd lapítsuk ki a darabokat. Ha ezzel megvagyunk, jöhet az olajozás, vékonyan kenjük be a burgonyák tetejét,majd következik a fűszerezés: a só, bors, fokhagymapor, majd végül egy teáskanályi vajat tegyünk mindegyik tetejére. Ha kész, mehet a sütőbe: 180 fokon aranybarnára sütjük.

Címlapkép: Getty Images