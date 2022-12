Spórolós vendégváró finomság lehet a házi parenyica: sokkal finomabb, és jóval olcsóbb így

Kész horror az idei ünnepi bevásárlás: tavaly óta több mint másfélszeresére nőtt csak a tejtermékek ára, tavasszal pedig újabb ársokkra készülhetünk. Megoldás az lehet, ha saját magunk készítünk házi finomságokat, például parenyicát. És ami a legjobb benne: kevés munkával tökéletes eredményt kaphatunk. Mindjárt hozzuk is a titkot, hogyan álljunk neki!

A rendkívül gyenge forint miatt az importból származó sajtok, tejtermékek ára is bődületesen megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat – írta december első hetében az RTL. A végeredmény: az elmúlt egy évben csak a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal, nem vicc, 91%-kal emelkedett!

Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló novemberi összesítése szerint idén októberében az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül

a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal,

a tehéntúróé 81 százalékkal,

a kefiré és a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tejé 78 százalékkal,

a natúr joghurté 77 százalékkal,

az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 76 százalékkal,

az adagolt vajé 74 százalékkal,

a tejfölé 73 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 71 százalékkal,

a gyümölcsös joghurté 64 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 61 százalékkal,

az ömlesztett sajt 57 százalékkal, a natúr vajkém ára pedig 37 százalékkal nőtt.

Az történt, ami sok más termék, elsősorban az élelmiszerek esetében: az alacsony jövedelmezőség miatt most sok feldolgozó úgy gondolta, hogy azonnal árat kell emelniük, mert az infláció lavinaszerűen, de felfelé sodor minden árat. Arra jutottak, hogy ha most nem emelnek, akkor utána ismét évekig nem lesz rá lehetőségük. Ezt hívjuk inflációs pszichózisnak: azok is árat emelnek, akiknek egyébként eszükbe sem jutott volna vagy nem lett volna rá lehetőségük

– kommentálta a számokat az RTL-nek dr. Raskó György agrárközgazdász, aki szerint a Magyarországon elszabaduló inflációs vonatra rengetegen szálltak fel az említett okokból.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az elkövetkezendő időszakban viszont már teljesen jogos lesz, jogossá válik az áremelés: a termelési költségek (energia, munkabér, takarmányozás) olyan mértékben emelkedtek – és nem csak a tejiparban, hanem általánosan – hogy nem is lesz más választás. Emellett pedig a rendkívül gyenge forint miatt az importból származó sajtok, tejtermékek ára is megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat.

Pedig kedvelik a magyarok a sajtot

A magyarok háromnegyede rendszeresen fogyaszt sajtot: a megkérdezettek harmada havi két-három alkalommal, negyede hetente egyszer vásárol a tejtermékből, míg 14 százalékuk heti kétszer-háromszor is tesz a kosarába sajtot. A megkérdezettek csupán 26 százaléka válaszolta azt, hogy havonta egyszer vagy még ennél is ritkábban szerzi be az élelmiszert – derült ki a Szarvasi Mozzarella 500 fős reprezentatív kutatásából.

A felmérés szerint a sajtvásárló magyarok körében a trappista messze a legismertebb sajttípus, a válaszadók 90 százalékának elsőre ez a fajta jut az eszébe a sajtról, jóval leszakadva következik az eidami-mozzarella-camembert trió 66, 64 és 61 százalékos ismertséggel. Legkevésbé pedig a brie-t és a gorgonzolát ismerik a vásárlók.

A beszerzéseknél még komolyabb a trappista sajt előnye: a vevők 88 százaléka választja ezt a fajta készítményt, míg a második legkeresettebb mozzarellát 35 százalék teszi a kosárba.

Ezt követi az eidami 34 százalékkal, majd a camembert 31 százalékkal. Ementálit a megkérdezettek csupán 25 százaléka szokott vásárolni, gaudát 22, fetát 19, cheddart 18, a parmezánt 15, a brie-t 12 százalék. Érdekesség, hogy a fiatalok jobban nyitnak a különleges sajtok irányába: a 18-29 évesek közül az átlagnál kevesebben (78 százalék) vásárolják a trappistát, és többen szavaznak a fetára (24 százalék) vagy a cheddarra (28 százalék).

Ti is szeretitek a parenyicát?

A parenyica- vagy gőzölt sajt, ahogy a fentebbi kutatásból is láthatjuk- azért nem tartozik a magyarok legkedveltebb sajtjai közé. Talán azért sem, mert a hűtőpultokban mindig is a magasabb árfekvésű sajtok között találtuk. Ez egyébként egy hagyományos szlovák nem érlelt sajt. Félkemény, félzsíros, párolt és általában füstölt sajt, de készítenek nem füstölt változatot is. A sajtot szalagokban gyártják, amit csigaszerű spirálokba tekercselnek fel. Az igazi juhtej részaránya a készítés során minimum 50% kell, hogy legyen, de sima tehéntejből is előállítható.

Bolti parenyica ára (2022-ben, online webáruházakban):

Hajdú parenyica sajt (190 g): 1189 Ft - 6 258 Ft / kg

Karaván Parenyica (105 g) 829 Ft - 7 895 Ft/kg

Cserpes Parenyica sajt (150 g) 1 290 Ft - 8 600 Ft/kg

Olcsóbb, ha mi magunk készítjük? Mennyibe kerül 1kg házi parenyica elkészítése?

Hasznos videó került fel a világhálóra, amiben egy házi parenyicasajt készítő kiszámolta nekünk, mennyibe kerül, ha mi magunk állunk neki ennek a sajtkülönlegességnek az elkészítéséhez. Összességében, ha a munkadíjat nem számoljuk, 10 litertejből 3-4 ezer forintból állítható elő 1 kg parenyica. Feltéve, ha van hozzá füstgenerátorunk (ára 7-130 ezer forint között van), vagy otthoni füstölőnk:

Egyszeri alkalommal azért nem éri meg, ha mi magunk otthon belevágunk (akkor 14-15 ezer forintra is rúghat az összes költségünk). De ha nekiállunk a házi sorozatgyártásának, akkor összességében a parenyicát már fele annyiból kihozhatjuk, mint amennyiért a boltokban kapható – pláne, ha még árstopos tejet is sikerül beszereznünk, akkor tényleg megérheti a befektetést!

Hogyan készül?

Parenyica készítés receptje - ahogy a hazisajtkeszites.hu ajánlja:

Hozzávalók:

10 liter friss, zsírdús házitej

1 kapszulányi feloldott Yobiotik gyúrtsajt kultúra

3.1 ml természetes oltóenzim

A gyúráshoz:

víz

jódmentes só

​Füstöléshez:

Dymbox füstgenerátor

vagy folyékony füst

Készítése​:

A friss tejet egy nagy lábasba öntöm, néha átkeverve felmelegítem 38°C-ra. Közben a kultúrát kiveszem a hűtőből, széthúzom a kapszulát és egy kicsi pohárba szórom. Kevés langyos tejjel vagy vízzel alaposan elkeverve feloldom.

Kultúrázás

Mikor elérte a tej hőmérséklete a 38 °C-t, elzárom a tűzhelyet, hozzáadom a feloldott kultúrát és ezzel együtt is alapos elkeverem. A bekultúrázott tejet 1 órán keresztül érlelem és hagyom, hogy a baktériumok bőségesen elszaporodjanak az alvadék savanyításra felkészülve. Fontos, hogy a tej ezalatt ne hűljön vissza, mert a baktériumok csak a melegben fognak jól beindulni. Én erre a célra, egy thermoládát használok, mely nagyon jól megvédi a kihűléstől. Alkalmas lehet még a hőfok tartására elektromos sütő, vagy ha egy nagyobb edényben vizet melegítesz, és ebbe a vízfürdőbe teszed a lábasod. Vagy egyszerűen körbebugyolálod takaróval, pokróccal, párnával vagy polifoammal.

A tej beoltása

​10 liter tejhez, kimérek 3-3.1 ml oltót. Szétöntöm a tejbe, és alaposan elkeverem.

A lábast lefedem, hogy a tejet megvédjem a visszahűléstől. Fontos, hogy a hőfok 36-38 °C- között tudjon maradni végig a feldolgozás alatt! A tej ebben a kellemes melegben, 20-25 perc alatt megalvad.

Az alvadék felvágása

Mikor meggyőződtem arról, hogy már elég szilárd az alvadékom (olyan, mint egy kemény aludttej), akkor elkezdem az alvadék vágását. Ezt végezhetjük sajthárfával, sajtkarddal vagy egy hosszú pengéjű késsel is. Az alvadékot 1-2 cm-es, mogyoró méretű rögnagyságra vágom fel 8-10 perc alatt. A fedőt visszateszem, hogy a meleget minél jobban megtartsam.

Ezután 10 percig pihentetem, majd az összetapadt alvadékot átkeverem, hogy jobb legyen a savó leadása.

Címlapkép: Getty Images