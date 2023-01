Ez lehet a gazdasági válság igazi nyertese: minőségi és kreatív trend a vendéglátásban

Számos szektor mellett a vendéglátást is alaposan felforgatta a Covid, majd azt követően a jelentős infláció, valamint az energiaárak elképesztő mértékű emelkedése. Ám, míg a járvány – a megnövekedett otthon töltött idő által – szinte kizárólag negatívan érintett minden ezen a területen tevékenykedő vállalkozást, a jelenlegi helyzetből akár nyertesen is kijöhetnek azok, akik magas minőségben és eredeti ötletre alapozzák a működésüket. A gazdasági átrendeződésnek köszönhetően az emberek gasztronómiai szokásaik terén is megfontoltabbak lettek, előszeretettel választanak á la carte étterem helyett színvonalas street food egységeket.

Az elmúlt két évben a rugalmas alkalmazkodás volt a túlélés záloga, ami a vendéglátásban a házhozszállításra való azonnali átállást jelentette. Szerencsés volt, aki eleve erre építette fel az üzleti koncepcióját, és igencsak össze kellett szednie magát annak, akinél korábban ez nem volt gyakorlat. A megemelkedett áraknak tudható be, hogy az étterembe járó közönség egy része lefelé kategóriát váltott, az általában drágább á la carte éttermek helyett a megfizethetőbb, de szintén magas minőségű streed food megoldásokat részesíti előnyben. De még ebben a körben sincs garancia az eredményességre, a vendégek szimpátiájáért és bizalmáért keményen meg kell dolgozni. Olyan időszakot élünk, amikor sokak kényszerülnek arra, hogy bezárják az üzletüket. Ennek főként azok esnek áldozatául, akik nem egyedi, valamilyen tulajdonságában különleges terméket kínálnak a fogyasztók számára - osztotta meg véleményét Hutás László, a Tölcsibe tulajdonosa. Meglátása szerint a street foodnak nagy esélye van arra, hogy további növekedést érjen el, még ilyen körülmények között is, de ehhez a kínálaton kívül a korábbinál sokkal odaadóbb hozzáállásra és a profitigények mérséklésére is szükség van a tulajdonosok részéről. „A házhozszállítás mellett másik erősödő trend az egyre nagyobb körben elterjedő húsmentes, illetve minden mentes étkezésre való törekvés. Új supreme csirke termékünk már glutén-és laktózmentes. Húsmentes alternatívát pedig a jackfruit gyümölcs felhasználásával tudunk kínálni, amely éretlen formájában semleges ízű és a húshoz hasonlóan szálas szerkezetű, így fogyasztása ugyanazt az élményt nyújtja" – tette hozzá a szakember. „A titok nem más, mint a szuvidálás, aminek köszönhetően a hús élvezeti értéke magasabb egy átlagos rántott húshoz képest. Sokkal szaftosabb marad, emellett az élettani hatásai is kedvezőbbek, mivel a tápanyagok jobban hasznosulnak. A technológiának köszönhetően a hús néhány perc alatt készre süthető, így mindig frissen sütve kerül a vendégek elé" – avatott be Kapás Gábor.