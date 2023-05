Hagyd a drága bolti szörpöket: igazi életelixír lehet, fillérekből így készítik a profik

Ami régen elérhető volt a kertből, az ma már egy vagyonba kerül a szupermarketekben és a piacon. Nem is csoda, hiszen van olyan szörp-alapanyag, aminek az ára a duplájára emelkedett. Ezért is érdemes már most, a nyári gyümölcsszezon előtt, amiből csak lehet, nekiállni otthon is szörpöket készíteni. Ingyen zöldellik az erdőszéleken a fenyőrügy. Tudtad, hogy remek szörp készíthető belőle is?

Ilyen drágulás mellett szinte lehetetlen ma Magyarországon elérhető áron minőségileg étkezni. Ugyanakkor ha magadnak meg tudod termelni az alapanyagokat, akkor jóval olcsóbban juthatsz értékes és elsőrendű élelmiszerekhez - mondta az Agrárszektornak Gyulai Évi, a Brancs közösségi finanszírozási portálon is feltűnt Designer Szörp tulajdonosa. A különleges és limitált szörpöket készítő és értékesítő szakember szerint lassan ott tartunk, hogyha igazán minőségi élelmiszereket akarunk fogyasztani, azt igazából csak önfenntartással lehetne megoldani. Ha boltban vásárolsz, sokszor nagyon drágán juthatsz rossz minőségű élelmiszerekhez, vagy vásárolhatsz jó minőségűeket, de azok szinte megfizethetetlenek.

Ami régen a szüleinknek egyszerűen elérhető volt a kertből, az ma már egy vagyonba kerül a szupermarketekben és a piacon. Csak az elmúlt egy évben – a KSH inflációs adatai szerint az élelmiszerek ára átlagosan 43,3%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a tojás (79,2%), a tejtermékek (76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%), az édesipari lisztesáru (68,6%), a száraztészta (57,3%), a tej (53,7%) és a péksütemények (51,9%) drágultak. A KSH legutóbbi adatai szerint az élelmiszerből ugyan 8,6 százalékkal kevesebbet tudtak eladni a boltok idén februárban, a vásárlók összességében mégis 121 milliárd forinttal több pénzt hagytak az élelmiszerüzletek pénztáraiban. Ezt a költési tempót azonban az inaktívak, azaz a valamilyen okból nem dolgozók (tanulók és háztartásbeliek) nem tudják tartani.

Van olyan szörp-alapanyag, aminek az ára a duplájára emelkedett

A szörpkészítők sincsenek könnyű helyzetben. Ahogy Gyulai Évi, a Designer Szörp tulajdonosa elmondta, van olyan alapanyag, aminek az ára a duplájára emelkedett az elmúlt egy évben, ilyen például a cukor. A szörpkészítők ugyanis nem vehetik meg hatósági áron a cukrot, csak nagyker áron, ami most 600 forint. Ahogy a termelő fogalmazott:

Ha a szörpkészítéshez nem én gyűjteném össze az alapanyagokat, akkor olyan szinten meg kellene emelnem az áraimat, hogy nem vagyok benne biztos, hogy eladhatóak lennének a termékeim.... Van egy 3 hektáros családi gazdaságunk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, ahol ökológiai gazdálkodást folytatunk. Kezdetben ennek a kertnek az alapanyagaiból dolgoztam, majd a körülöttünk lévő erdőbe is egyre többet mentem, hiszen ha az ember nyitott szemmel jár, hamar rájön, hogy mekkora tárháza található a természetben az alapanyagoknak. Olyan összetevők kerülhetnek így be a gasztronómiába, amik amúgy nem feltétlenül használatosak. Egy budapesti étterem például nem teheti meg azt, hogy kimegy, és leszedi a lucfenyőrügyet, és abból főz. Akadnak ugyanakkor olyan helyek is, ahol inkább a „hagyományosabb” ízekre van igény. Az mindenhol biztos, hogy jellemzően gyümölcs, virág és fűszer kombinációkkal dolgozom.

- mesélte a lapnak.

Bolti és kézműves szörpök árai 2023 májusában

Ne is csodálkozzunk azon, hogy horror ára lett a szörpöknek. Annak ellenére is, hogy a legtöbb boltban vásárolható gyümölcs ízesítésű szörp jó, ha nyomokban tartalmazza a szörp nevét adó málnát vagy épp meggyet. A minőségi kézművesnek mondott, adalékanyagmentes termékek literjét pedig három- négyszeres áron tudjuk beszerezni.

Online webshopokban:

Pölöskei szörp, málna ízű ((50%, sűrítményből visszahígítva: almalé 43%, szőlőlé 6%, málnalé 1%),): 845 Ft / l

FruttaMax Málna Szörp Bubble12: 1 992 Ft / l

Kutyori rostos málna gyümölcsszörp 3300 Ft / l

Kistermelői bodzavirág szörp: 3600 Ft / l

Ezért is érdemes, már most, a bodza virágzása és nyári gyümölcsszezon előtt, amiből csak lehet, nekiállni és otthon szörpöt készíteni. Addig biztosan megéri, és jóval olcsóbban jövünk ki, míg mi hatósági áron tudjuk beszerezni a cukrot. Elég csak kimenni a kertbe, gyönyörű leveleket hoz a menta és a citromfű, virágzik a rozmaring. Nemcsak a konyhakertjeink, a mezők is telis-tele vannak szebbnél szebb ehető és befőzhető virággal. Még nyílik a pitypang, az ibolya és az orgona is, de még a tulipán szirmai is ehetők - az viszont már egy más lapra tartozik, hogy melyik mennyire finom. Kirándulhatunk egy jó levegőjű, közúttól távoli erdőszélre, mert épp a fenyőrügy szezonja tart – de erről mindjárt külön is szólunk.

Fontos, hogy legyünk tisztában a gyűjtés szabályaival is

A természetbúvárok, mezei gyűjtögetők, lelkes kertészek azonban jól tudják, hogy a virágok gyűjtése és fogyasztása hasonlóképpen működik, mint az illatos erdei gombák gyűjtése: csak azokat a növényeket szabad leszedni és elfogyasztani, amelyeket biztosan meg tudunk különböztetni mérgező, allergizáló társaiktól (például könnyű összekeverni a bodzát a gyalogbodzával vagy a medvehagymát a mérgező gyöngyvirággal).

Az erdei, mezei gyógynövények gyűjtési szabályai kapcsán korábban már elárultuk, hogy a természetben (nem magánterületen vagy természetvédelmi területen, ahol engedélyköteles) egy személy saját használatra naponta 2 kg növényt (gyümölcsöt, gombát, gyógynövényt, virágot stb.) szüretelhet le, ami kereskedelmi forgalomba nem hozható (ez egy általános szabály, alapvetően mindig ezzel a gyűjtési feltétellel számoljunk). Habár a természetben és a háztáji kertben rengeteg ehető növénnyel találkozhatunk, ezeknek csak egy kis része alkalmas a szörpkészítésére, leginkább az illatos fajták (győződjünk meg arról, hogy biztosan a megfelelő virágot szedjük le, ha szükséges, nézessük meg hozzáértővel, mint a gombát!).

Hogyan hasznosítsuk az illatos virágokat és gyógynövényeket?

Az illatos, parfümös ehető virágokat (tipikus példa erre a rózsa, bodza, levendula stb.) számos módon hasznosíthatjuk a konyhában. Némelyiket megéri salátához adni (pl. pitypanglevél, árvácska), másokból süteményt is süthetünk (pl. bodzavirág, levendula), míg egyeseket fagylalthoz, kompóthoz, lekvárhoz (pl. orgona) is adhatjuk - de erről a HelloVidék korábban itt külön is írt. Májusban a közkedvelt fajták között legnagyobb mennyiségben az akácot, az orgonát, a bodzát és a pitypangot lelhetjük föl, melyek mind alkalmasak a szörpkészítésre.

A szörpkészítés technikája

Akinek szerencséje van, az a szörpkészítés tudományát még otthon, szüleitől is elleshette. Így volt ezzel Baráth Annamária szombathelyi őstermelő, szörpkészítő, akivel a HelloVidék korábban ITT beszélgetett. A hagyományos recept úgy szól, hogy egy kiló gyümölcshöz egy kiló cukor jár, ez a gyógynövényekre és a virágokra is igaz lehet. (Én sokallom ezt a cukormennyiséget, szerintem kevesebbel is működik.) Mehet még bele citrom (citromsav), de ízesíthetjük akár a gyümölcsszörpjeinket gyógynövényekkel is (rozmaringgal, citromfűvel vagy mentával). Érdemes, ha kerülni akarjuk a tartósítószereket, hőkezeléssel eltenni őket.

Az egyik legfinomabb italunk: a fenyőrügy-szörp

A friss fenyőrügyet jellemzően április elejétől május végéig érdemes szüretelni. Az idei szeszélyes és hűvös április miatt most minden két héttel eltolódott, így mégcsak most kezdődött igazán el a szezonja. (A fenyőrügy elnevezés sokakat megtéveszthet, ugyanis ezt a kifejezés valójában a fenyőfák friss ágvégeit jelenti.) Fontos viszont azt is megjegyezni, hogy nem minden tűlevelű növény fenyő. Míg számos örökzöldnek vannak hasznos tulajdonságai, addig akadnak köztük mérgező fajták is, ilyen például a tiszafa.

A lucfenyő és az erdei fenyő, a jegenyefenyő, a vörösfenyő, az ezüstfenyő hajtásai azonban biztonsággal fogyaszthatóak.

A lucfenyőnek egyébként rendkívül erős gyógyító hatása van, mivel sok terpentint tartalmaz, ami a legerősebb természetes oldószer: minden lerakódást felold a légutakban.

A rügyek gyűjtésénél legyünk körültekintőek, válasszunk tiszta területet, távol a várostól és a forgalmas utaktól. A zsenge rügyek mindig világosabb zöld színűek a fa többi lombjához képest. A gyűjtés szempontjából az 5-8 centiméteres hajtások a legmegfelelőbbek, ezért a tavasz vége és a nyár eleje a legmegfelelőbb alkalom a beszerző körútra. Én mindig több fáról szedem, hogy ne okozzak nagy kárt egy-egy fa fejlődésében.

Miért érdemes fenyőrügyből készült szörpöt fogyasztani?

Csibi Mária-Magdolna természetgyógyász-kineziológus szerint az alábbi gyógyhatások miatt érdemes még fenyőrügyet gyűjteni.

Fontos kiemelni, hogy általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert. nyákoldó hatású: légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén alkalmazható. Idült hörghurut esetén is remek választás. Jót tesz a hangszálaknak is. Emellett fertőtlenítő, mikrobaellenes, gyulladáscsökkentő hatású. Az illóolajnak ezeken kívül van egy élénkítő hatása is, ezért fáradtság, mentális kimerültség, vagy hosszú lábadozás esetén is érdemes alkalmazni. Fájdalomcsillapító, izomgörcs oldó. Reumás panaszok esetén is használható (tinktúra bedörzsölőként). Leginkább viszont a nyákoldó, köptető, immunerősítő, fertőtlenítő hatása miatt használjuk (utóbbinál fenyő illóolaj formában - ebben viszont nem csak rügy van).

Eltehetjük mézbe is

Ahogy a HelloVidéknek Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője ajánlotta, ő a friss fenyőhajtásokat cukor helyett mézbe teszi el. Szerinte attól sem kell félni, hogy a méz állaga ettől megváltozik, viszont a fenyőrügy még puhább és finomabb lesz, úgyhogy a fenyőrügyet is érdemes a mézzel együtt bekanalazni.

Fenyőrügyből így lehet szörpöt csinálni

Szedünk egy jó nagy adag friss, világoszöld fenyőhajtást, megmossuk, és beáztatjuk egy fazék vízbe. Másnap felforraljuk, adunk hozzá cukrot (5 liter vízhez két kilót), belefacsarjuk két citrom levét. Teszünk bele citromsavat is ízlés szerint, ami tovább savanyítja, egyben az eltarthatóságáról is gondoskodik. Hígítva kóstolgatjuk, beállítjuk az ízét. Részemről pár friss mentaág és citromfű is kerül bele, úgy még finomabb lesz az íze. Ha felforrt, leszűrjük. Az így hátramaradt szörpöt forrón üvegekbe töltjük. Ha sok lett, és azt akarjuk, hogy elálljon, dunsztoljuk, majd mehet a kamrapolcra. Ha rögtön meg szeretnénk inni, akkor kihűtjük.

Borbás Marcsi például így készíti a fenyőrügyszirupot és mellé a fegyőrügyes üdítőt:

