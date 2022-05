Filléres és szuperegészséges: így készül, erre jó a pitypangszörp

Habár a pitypang sokáig virágzik, a legtöbbet április végén és május első felében találunk belőle a magyar mezőkön, éppen ezért most érdemes őket begyűjteni, hogy kinyerjük belőlük a „napfény esszenciáját”. Habár korábban egyszerű, sárga virágként gondoltunk rá, ma már szinte kincsként kezeljük a pitypangot, hiszen olyan érdekes, semmihez sem hasonlítható ízű szörpöt készíthetünk belőle, ami bárkit levesz a lábáról – emellett ajándéknak sem utolsó! Cikkünkben eláruljuk, hogyan gyűjtsük és dolgozzuk fel a pitypangot szakszerűen, hogy a legszebb, ízekben gazdag szörpöt készíthessük el belőle!

Milyen növény a pitypang?

A gyermekláncfű, avagy népies nevén a pongyola pitypang (gyakran hívják még tejesgaznak, pimpónak, kikiricsnek és cserbókának is) egy Magyarországon gyakori gyom- és gyógynövény. A pitypang évelő növényfaj, az őszirózsafélék nemzetségébe tartozik. Kifejezetten elterjedt növény a füves területeken (mezők, rétek, kertek növénye, gyakori a szántókon, illetve a városi gyepszigeteken is), mélyre nyúló karógyökerének köszönhetően igen nehéz kiirtani, ez leginkább a szántókon okozhat problémát.

A pitypang „kacúros” levelei a földre fekszenek, szára üreges, tetején tőrózsából törnek elő az aranysárga, fészkes virágai. Ha a pitypang szárát elszakítjuk, belőle fehér, ragacsos, kesernyés ízű nedv csordul ki, amit a köznyelvben „kutyatejnek” neveznek. A virágok a jó időben közkedvelt játékai a gyerekeknek: a „gyermekláncfű” elnevezés is abból ered, hogy szokás a virágokat leszedve láncot, koszorút fűzni belőlük; emellett szokás a már érett, repülőszőrös magú virágokat elfújva kívánni egyet.

Az elmúlt évek során újra nagy divat lett a természet kincsei felé fordulni, minek köszönhetően újra felfedezhetjük, mi mindent lehet készíteni a gyom- és gyógynövényekből (ilyen a pitypang mellett a csalán is, amiből nagyszerű csalánkrémleves és csalános smoothie készíthető). Habár a pitypang íze egy kissé karakteresebb, kesernyésebb, vele is bőven tudunk mit kezdeni a konyhában.

A pitypang életciklusa

Mit lehet készíteni pitypangból?

Ha valaki eddig nem tudta, biztosíthatjuk róla: a pitypang teljes egészében ehető gyógynövény, levelét, gyökerét és virágát is hasznosítják mind az orvoslás, mind a gasztronómia terén. Kesernyés ízű leveleit gyakran használják saláták dúsítására, illetve tányérok dekorálására, emellett készíthető belőle a sóskához vagy a spenóthoz hasonlóan főzelék is. A pitypang gyökerét régebben kávépótlékként használták (aszalógépben 55°-on gyorsan kiszárítható, mozsárban porrá őrölhető), de elkészíthető vajban párolva, sőt, megehetjük nyersen is.

Készíthető továbbá a pitypang leveleiből pesztó (bánjunk vele ugyanúgy, mint a medvehagymával), illetve a virágokat, virágbimbókat és leveleket egyaránt meg is lehet savanyítani ecetes savanyítás, vagy sós vízben történű erjesztés, azaz fermentálás útján. Főzhetünk belőle dekoratív, tavaszi fűlevest, leturmixolhatjuk smoothie-nak, sőt, még pékáruk tésztájába is belegyúrhatjuk felaprítva. Egyes főzdék még a sörbe is beleteszik!

A pitypangvirágok leggyakoribb feldolgozási útja a hatalmas népszerűségnek örvendő pitypangszörp, amit gyakran úgy emlegetnek, mint a „palackozott napfényt”, illetve a szörphöz hasonló pitypangméz, ami ugyanennek az anyagnak a még sziruposabb verziója (egyébként rendes mézzel is vegyíthető, a végeredmény isteni). Mi a pitypangszörpre hoztunk egy tartósítószermentes, kiváló kipróbált receptet, ami, habár munkás, garantáltan kárpótol a vele eltöltött órákért!

A pitypang jótékony egészségügyi hatásai

A pitypang az emésztőrendszer gyógynövénye, gyógyhatásáért elsősorban a növényben található keserűanyagok a felelősek, emellett rengeteg vitamin (A-, B-, C-, és D-vitamin) és ásványi anyag (vas, magnézium, mangán, cink, szilícium), flavonoidok és inzulin is található a pitypangban. A gyermekláncfű leginkább az epe- és májbántalmak ellen használható tavaszi méregtelenítőszer, emellett serkenti az egész emésztőrendszer és a vesék működését is, mint vértisztító, vizelethajtó anyag. A pitypang fokozza az epetermelődést és az epehólyag ürülését, megelőzi és gyógyítja az epekövet, illetve a májgyulladást és a sárgaságot.

Az antioxidánsokban gazdag növényi részek fogyasztása azok inzulintartalma miatt a diabéteszben szenvedő betegeknek is javallott. A pitypang tisztítja és hígítja a vért, elmulasztja a nyirokcsomó-duzzanatokat, javítja az anyagcserét és élénkíti a szervezetet. Gyakran kombinálják táplálékkiegészítők formájában más gyógynövényekkel, például céklával, fekete retekkel, máriatövissel vagy vérehullató fecskefűvel. Használják női bajok ellen (magas ösztrogénszint, endometriózis, menstruációs fájdalmak), hüvelygomba ellen például javallott a pitypangos ülőfürdő. Alapvetően a pitypangfogyasztásnak nincsenek mellékhatásai (terhes és szoptató nők is fogyaszthatják), ám az érzékeny bőrűeknél okozhat kiütést.

Habár a pitypang kiváló természetes gyógyszer rengeteg betegség enyhítésére és szervezetünk méregtelenítésére, a pitypangszörpnél szebb tavaszi ajándékot nem is adhatnánk szeretteinknek. Csodásan egészséges, egyben dekoratív ajándék tavaszi születésnapokra és névnapokra, anyák napjára – sőt, apák napjára -, de alkalomtól függetlenül is megajándékozhatjuk szeretteinket egy kis pitypangszörppel, pitypangmézzel.

Összeadódik benne a Nap, a Hold és a csillagok ereje

A pitypang legendáját sokan ismerhetik gyermekeknek szóló történetekből: a monda szerint Isten egy angyalt küldött a földre, hogy megkérdezze a növényeket, hogyan szeretnének kinézni. Minden növény nagy, szépséges, piros, kék vagy fehér virág akart lenni, csak a pitypang nem tudta eldönteni, hogy milyen legyen – ezért az angyal adott neki még egy napot a gondolkodásra.

A pitypang imádkozva próbált döntést hozni. Látta maga előtt a Napot, aminek elvarázsolta a szépsége, ezért úgy döntött, hogy sárga és gyönyörű akar lenni, mint ő. De aztán este meglátta a Holdat, ami szintén megtetszett neki, ezért inkább úgy gondolta, hogy kerek, fehér és áttetsző lenne. Végül a pitypang felfigyelt a csillagokra, akik szintén elnyerték a tetszését, így már végképp nem tudott dönteni.

Mikor visszatért az angyal, a pitypang szomorúan elmondta neki mindezt. Végül Isten úgy döntött, teljesíti a pitypang összes kívánságát: eleinte sárga, mint a Nap, aztán fehér és gömbölyű, mint a Hold, végül mikor elfújjuk, a bóbiták úgy szóródnak szét a szellőben, mint a csillagok. Régen úgy tartották, azért ilyen erős a pitypang gyógyító ereje, mert egyesül benne a Nap, a Hold és a csillagok ereje.

Kívánságteljesítő, jósló virágok

A pitypanghoz számos népi babona köthető, leggyakrabban szerencsehozó, kívánságteljesítő vonatkozása miatt foglalkoztak vele: a hiedelmek szerint, ha az érett pitypangot elfújjuk, a szélben szálló bóbiták teljesítik a kívánságainkat. Időjóslásra is gyakran használták a pitypangot, ugyanis, ha szép, napos idő közeledett, a pitypangok kinyíltak, míg a virágok bezáródása jelezte a felhős, esős idő közeledtét. Egy másik jósló játék volt az, mikor a pitypang érett terméseit kellett lefújni a szárról: ahányszor fújni kellett, hogy minden pihe leessen, a játékos annyi évig élt.

A vidék javasasszonyai természetes gyógyszerként alkalmazták a pitypangot, legtöbb esetben epe és májbántalmak ellen, mint görcsoldó, vértisztító, méregtelenítő gyógynövényt. Habár ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, a régmúltban a pitypang szárából kifolyó, tejszerű nedvről azt tartották, hogy gyógyítja a szemölcsöket és hogy elmulasztja a ráncokat is. Az első, vidám pitypangok továbbá mindig is a tavasz hírnökei voltak: megjelenésük kétségtelenül magával hozta a melegebb időjárást és elindította a gyógynövényszezont.

Gyűjtsük szellős zsákba (az apró bogarak a gyűjtés után hamarosan előmásznak)

Mikor és hogyan gyűjtsük a pitypangot?

A pitypang virágzása áprilisban kezdődik és egészen augusztus végéig tart, azonban ilyenkor, május elején találhatjuk a legnagyobb számban, mikor egyik pillanatról a másikra minden sárgába borul. A gyűjtés alapszabályai egyszerűek, ugyanúgy kell eljárnunk, mint például a bodza gyűjtése esetén: kerüljük a forgalmas utak környéki mezőket, mert az autók kipufogógázából származó káros anyagok és a szálló por elszennyezi a virágokat. Akár vidéken, akár a főváros nyugodt, parkos részein találhatunk tiszta területeket, azonban lehetőleg kerüljük a kutyasétáltatásra gyakran használt városi parkokat is, ahol az állatok vizelete szintén sok növényt érint.

A pitypang gyűjtése során egyszerűen, kézzel vegyül le a virágok „fejét”, ezeket gyűjtsük szellős bevásárlózsákba, vagy kosárba; a műanyag szatyrot, ha tudjuk, kerüljük, mert a pitypang finom kis szirmai hamar megfonnyadnak, ha abban tartjuk őket. Habár a pitypangászás során a legtöbb rovart egyszerűen lerázhatjuk a virágokról, az apró fekete bogarakról ez nem mondható el – ne aggódjunk miattuk, ha kiterítjük egy rövid időre a virágokat, egyszerűen szétszélednek majd.

Konyhakész pitypangvirág: a legszebb szörpöt tisztán szirmokból készíthetjük

Hogyan tegyük konyhakésszé a pitypangvirágot?

A pitypangot minél hamarabb fel kell dolgozni, lehetőség szerint a virágszedés után azonnal lássunk hozzá! Miért? Egyrészt, mert a pitypang kis sárga szirmai könnyen összeesnek, megfonnyadnak, másrészt mert a virágfejek hamarosan be fognak záródni, míg a bimbószerű állapotot el nem érik (gondoljunk csak bele, a napfényes órák elmúltával a természetben is összecsukódnak) – így jóval nehezebb „kipelyhezni” a virágokat, azaz, kiszedegetni a szirmaikat egy tálba.

A másik legfontosabb tudnivaló: nem szabad megmosni a virágokat! Lehet, hogy ez elsőre sok mindenkinek furcsának tűnik, hiszen a természet elég koszos tud lenni, azonban a folyóvíz éppen a legértékesebb hozzávalót, a virágport mosná le a virágainkról. Ne aggódjunk: a pitypangszörp főzése során a növény hőkezelve lesz, így nem fogunk vele ártalmas anyagokat bevinni a szervezetünkbe (feltéve, ha tényleg tiszta helyen szedjük a virágokat!).

A kipelyhezett pitypang (átmosás nélkül) konyhakész. Bizton állíthatjuk: ez volt a pitypangszörp készítésének a legnehezebb, leghosszadalmasabb része, ezután már az élvezetes főzési fázis következik. Nézzük a receptet!

Pitypangszörp: csodás tavaszi ajándék

Házi pitypangszörp recept: így zárd palackba a napfényt!

A pitypangszörp készítéséről mindenekelőtt egy dolgot érdemes tudni: sok munkával jár együtt, azonban mikor a végére érünk, azt kívánjuk, bárcsak még több virágot feldolgoztunk volna! A mi tanácsunk az, hogy habár egyszerre egy kisebb adag szörp is készíthető, mindenképpen érdemes nagyban játszani, hogy kellő mennyiségű szörpöt termelhessünk és hogy ajándéknak is jusson belőle. A mi esetünkben egy tiszta mezőről körülbelül 70-80 dkg pitypangfejet sikerült begyűjteni, amiből bő 4 liter pitypangszörp jött ki – a recept arányait megtartva változtassuk a mennyiségeket annak megfelelően, mennyi pitypangot tudtunk „zsákmányul ejteni”.

Olvassuk át figyelmesen a fenti pitypangszedési és feldolgozási tanácsokat, mielőtt hozzálátunk gyűjteni!

A pitypangszörp hozzávalói

70-80 dkg pitypangfej

6 db citrom

2,5 l ásványvíz vagy szűrt víz

2,5 kg kristálycukor

Előkészületek

Miután tiszta helyről sikerült begyűjtenünk a virágokat, nagy döntés előtt állunk: elkészíthetjük a szörpöt szakszerűen, csak a szirmokból (mi ezt az utat választottuk), vagy készíthetjük „megúszósan”, a zöld részeket rajta hagyva - a szörp mindkét esetben elkészül. Azért ajánljuk a munkaigényes verziót, tisztán a virágokból, mert így lesz igazán esszenciális a szörpünk, így lesz igazán tiszta virágíze, nem mellesleg ettől lesz gyönyörű mézszínű a szörpünk. Ha rajta hagyjuk a zöld részeket, akkor zöldesbarna, kevésbé szép színt kapunk, illetve az ízek sem lesznek olyan letisztultak.

Ha kivettük a virágokból a szirmokat (egész virágfejekkel ugyanígy járjunk el), tegyük őket egy nagy fazékba a 2,5 l vízzel (legalább 5 literes fazék szükséges ehhez a mennyiséghez) és melegítsük a vizet forrásig. Amint elkezdett forrni az alap, zárjuk el a lángot, fedjük le a levet és hagyjuk lassan kihűlni másnap reggelig, benne a pitypangszirmokkal. Ebben a fázisban játszhatunk a szörp koncentráltságával: ez egy közepesen koncentrált szörp, de készíthetjük több virággal, hogy töményebb, illetve több vízzel, hogy enyhébb legyen.

Koncentrált pitypanglé: ne ijedjünk meg a barnás színtől!

A szörp elkészítése

Másnap reggel ellenőrizzük a pitypangfőzetet: első ránézésre egy sötét, már-már barnás levet látunk, tele szétázott virágokkal; kóstolásra és szaglásra nagyon erős gyógyteára emlékeztet (egyébként az is). Szűrjük le a folyadékot, a virágok levét kézzel facsarjuk ki. A virágok mehetnek a kukába, csak a koncentrált lével foglalkozunk a továbbiakban.

Adjunk a fazék tartalmához pontosan annyi cukrot, mint amennyi vizet használtunk (jelen esetben 2,5 l vízhez 2,5 kg kristálycukor), illetve öntsük hozzá a hat citrom kifacsart levét is. Kis lángon melegítsük lassan a főzetet, kezdetben kevergessük, hogy a cukor hamarabb oldódhasson benne. Körülbelül egy órán keresztül főzzük, alacsony lánygon, vigyázva, nehogy felforraljuk a szörp alapját (ne bugyogjon!).

Főzés közben nyugodtan kóstolgassuk, ízlésünk szerint tegyünk hozzá még egy kis citromot. Amikor már szörpszerű állaga van, készen áll a palackozásra. Aki igazán tiszta szörpöt szeretne, egy kis szűrő segítségével leszűrheti a szörp tetejére felúszott citromrostokat, kósza pitypangszirmokat is. Szedjük a szörpöt csírátlanított (alaposan átmosott vagy kifőzött) üvegekbe, majd hűtsük ki száraz dunsztban. Fogyasszuk következő tavaszig – jól fog jönni a napfény íze a hideg hónapokban is!

Pitypangszörp: tökéletes választás a tavaszi hangulatú limonádékhoz

Palackozási- és dekortippek

A pitypangszörp nem csak finom, hanem dekoratív is, hiszen színében is a virágok sárgáját és a zöld mező hangulatát tükrözi. Alapvetően csatosüvegekbe érdemes palackoznunk, azonban bármilyen jól záródó üveg megteszi. Azokat a darabokat, amiket hosszú ideig szeretnénk tartogatni, például az őszi, téli hónapokra, célszerű sötét üvegbe (csatos sörösüveg) tölteni, hogy a fénynek is jobban ellenálljon a szörpünk (egyébként is célszerű az ilyesmiket sötét, hűvös helyen tárolnunk).

A csatosüveg mellett a befőttesüveg is kiváló választás, azonban egy kicsit kevésbé praktikus, ha a szörp elfogyasztásáról van szó. Bármilyen tárolási formát választunk, érdemes az üveget ellátnunk egy dekoratív címkével (hiszen hónapok elteltével könnyű összekeverni a mézzel és más szörpökkel), ami még inkább kedvet csinál a kibontásához. Fogyasszuk egészséggel: készítsünk belőle limonádét szénsavas ásványvízzel és citrommal!