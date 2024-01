Íme, a tökéletes rántott csirke trükkjei: ha így csinálod, nem csak olcsóbb, de vajpuha is lesz

Nem egy magyar családban szinte hagyomány vasárnap a rántotthús, de hogy omlós is legyen, annak bizony van néhány fortélya. Mielőtt sorolnánk, kezdjük egy jó hírrel, tavaly óta ugyanis jócskán csökkent a baromfihús ára. Lesz mit rántani 2024-ben is! Hozzuk a részleteket!

Sok magyar család január első heteiben igyekszik kicsit visszafogni bolti a költekezését, jellemzően az akciós termékeket keresi. Bármilyen meglepő is lehet, a magyarok húsfogyasztási szokásait azonban az év eleje sem igazán befolyásolja. Igaz, a vásárlás mértéke azért némiképp csökken - tudta meg a HelloVidék nemrégiben a Tesco-tól és a SPAR-tól is. A legkelendőbb, ár-érték arányban most a legolcsóbb húsáru a sertéscomb, a sertéslapocka, a csirkemellfilé és a csirke faros comb. Év elején is ezek a legnépszerűbb nyershús-termékek, de ahogy Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője a HelloVidék kérdésére még közölte, üzleteikben a legnépszerűbb aktuális akciós húsáruk mellett most a disznótoros termékek is igen kelendőek. Nem véletlenül, hiszen kocsonyaszezon van, és ha hidegebbre fordul az időjárás, még inkább mindenki kocsonyába valót keresi – de erről itt írt a HelloVidék.

Mi magyarok is egyre inkább a baromfihúst favorizáljuk

A csirkehús népszerűsége Magyarországon továbbra is töretlen és az infláció, valamint a bérek stagnálása is arra készteti az embereket, hogy az olcsóbb baromfihúsokhoz nyúljanak. Az elmúlt időszakban a hazai baromfiszektort ugyanakkor több negatív hatás is érte, elég csak a madárinfluenzára, a brazil távol-keleti szállítás tilalmára vagy az ukrán baromfihús és a tojásimport hatásaira gondolnunk. A FAO és az OECD mezőgazdasági kilátásai szerint a következő évtizedben továbbra is a baromfi lesz a leggyorsabban növekvő húsféle, és 2031-re a piac 47 százalékát fogja kitenni. Ez óriási lehetőség a hazai baromfiszektor számára is, de egyben jelentős kihívás is.

Magyarországon a teljes baromfiágazat 65-70 százalékát a csirketermelés teszi ki, a kacsa-ágazat esetében az előállított árunak 70-75 százaléka exportra megy, a libánál ez kilencven százalék, míg a pulykahúsból készült termékek negyven százaléka kerül külföldre. Jelenleg 120 százalékban önellátó Magyarország a csirkehús esetében – írta cikkében az Agrárszektor.

A baromfihúsok fogyasztása várhatóan 154 millió tonnára nő világszerte a 2031-re A világ baromfihús-termelése 1970 óta csaknem meghatszorozódott, ezzel az egyik legdinamikusabb növekedést produkálta az állati termékek közül. A baromfihús-fogyasztás gyakorlatilag minden országban és régióban nőtt, mivel a fogyasztók számára a kedvezőbb ár, a termék állandósága és adaptálhatósága, valamint a magasabb fehérje- és alacsonyabb zsírtartalom vonzó.

Nőtt az export, de magyar csirkét is többet vágtak

A KSH adatai alapján Magyarország baromfihúsexportja 3 százalékkal csaknem 180 ezer tonnára nőtt 2023. január és október között az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ezen belül a csirkehús kivitele 13 százalékkal 122 ezer tonnára emelkedett, míg a pulykahúsé 37 százalékkal 16 ezer tonnára csökkent. A baromfihús legnagyobb célpiacai Románia (24 ezer tonna), Németország (18 ezer tonna), Ausztria(16 ezer tonna) és Bulgária (16 ezer tonna) voltak. Magyarország baromfihúsimportja 7 százalékkal 73 ezer tonnára nőtt a megfigyelt időszakban. Ezen belül a csirkehús beszállítása 7 százalékkal mintegy 54 ezer tonnára, a pulykahúsé pedig 21 százalékkal 3,5 ezer tonnára bővült. A legtöbb baromfihús Lengyelországból (29 ezer tonna) és Romániából (17 ezer tonna) érkezett.

Az AKI vágási statisztikai adatai alapján Magyarországon 629,3 ezer tonna (élősúly) baromit vágtak le 2023 első tizenegy hónapjában, 7,6 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 461,2 ezer tonnát (+9,1 százalék), a vágópulyka 66,8 ezer tonnát (–12,9 százalék) tett ki.

Jó hír, hogy csökkent a baromfi termékek ára

Az AKI PÁIR legfrisebb adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 18,4 százalékkal 410,8 forint/kilogrammra, a vágópulykáé pedig 10,7 százalékkal 597,7 forint/kilogrammra csökkent 2024 első hetében az előző év azonos hetéhez képest.

Az AKI PÁIR 2024. januári adatai szerint Magyarországon

Íme, így az árak:

A baromfi-hús iránti kereslet januárban is hasonló a többi téli hónaphoz képest

Minden hónap kicsit más a baromfi vásárlása tekintetében, de az nem jellemző, hogy januárban visszaesne a baromfi hús fogyasztása – közölte a HelloVidékkel a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője, majd hozzátette:

Az év közben mindennapinak számító csirke és pulyka termékek mellett a téli hóna-pokban a vízi szárnyas termékeket is szívesen vásárolják a vevőink. Kedveltségi sor-rendben a magyar boltokban a csirkemellfilé, majd a különböző csirkecomb fajták következnek, s azokat követi a szárny évről-évre.

Az elmúlt negyedévben jelentős változás nem volt a húsárakban, ugyanakkor van olyan termékük, amelynek mérséklődött az ára - közölte a HelloVidékkel a Tesco. A szupermarket azt is elárulta, hogy a legolcsóbb nyershús-áruk, melyekből gazdaságosan lehet most főzni a sertéscomb, a sertéslapocka, a sertés húsos comb, a csirkemellfilé, a csirke faros comb és nem utolsósorban a csirkeszárny.

Itt vehetünk most a legolcsóbban a csirkemellet!

Rákeretünk arra is, hogy a nagyáruházakban hol mennyiért juthatunk most, január közepén a legolcsóbban friss csirkemellhez. Árfigyelőn közölt adatok alapján az alábbi lista állt össze:

Húsmester csirkemellfilé vákuumcsomagolt: 1369 Ft/kg Akciós (ALDI) Pult friss csirkemellfilé: 1436 Ft/kg (Auchan) Friss csirkemellfilé vákuumcsomagolt: 1596 Ft/kg (Auchan) Csirkemell filé lédig: 1 605 Ft/kg (Spar) Friss csirkemell filé pultos: 1619 Ft/kg (Tesco) Húsfarm Friss csirkemellfilé, ca: 1619 Ft (Lidl) Friss csirkemellfilé: 1619 Ft (Penny) Auchan Kedvenc friss csirkemellfilé vákuumcsomagolásban: 1 627 Ft/kg (Auchan) Prémium friss csirkemellfilé vákuumos csomagolásban: 1942 Ft/kg (Auchan) Master Good csirkemellfilé GMO-mentes kg védőgázas: 1 999 Ft/kg Akciós (ALDI)

Ime, jöjjön hát a vajpuha szaftos és omlós rántott csirkemell készítésének trükkjei

A tökéletes rántott csirke titka – állítják a szakavatott háziasszonyok is, maga a pácolás. Sok szakács is azt ajánlja, hogy a csirkemellet vagy más részét legalább egy órát, de akár egy éjszakát is áztassuk tejes, fűszeres pácba, mielőtt bundázzuk és sütjük. Így a hús szaftosabb és ízesebb lesz, a bunda pedig ropogósabb. A pácba kerülhet fokhagyma, zsálya, só, bors, cayenne-bors, őrölt paprika, fokhagymapor, narancshéj, babérlevél vagy más fűszerek. Amit azonban semmiképpen se hagyjunk ki belőle, az a só, ugyanis a pácolás után ez az egyetlen összetevő teszi igazán puhává! A lisztbe is érdemes keverni néhány fűszert, és ha lehet, használjunk rizslisztet vagy étkezési keményítőt a finomliszthez.

Tudjátok, kik készítették az első rántott húst? A rántott hús eredete nem egyértelmű, de több forrás szerint a panírozás módszere a bizánci konyhából származik, és az arabok terjesztették el Európában. A bécsi szelet (Wiener Schnitzel), amely a rántott hús egyik legismertebb változata, Milánóból került Bécsbe a 19. században. A tradicionális Wiener Schnitzel készítéséhez sertéshúst használnak, amelyet először lisztbe, majd tojásba, végül zsemlemorzsába forgatnak, mielőtt ki-sütnék. Ez az étel a 19. században vált népszerűvé, és azóta is a bécsi konyha ikonikus fogása maradt.

Az igazán puha és ropogós rántott csirke másik titka a megfelelő előkészítés és sü-tési technika. Íme néhány tipp, amelyek segíthetnek elérni a kívánt eredményt:

Csirkemell előkészítése: válassz minőségi, friss csirkemellet, és ügyelj ar-ra, hogy a szeleteket egyenletes vastagságúra vágd vagy klopfoljuk ki, hogy azok ne legyenek túl vastagok. Ez segít a gyors és egyenletes sütésben. Panírozás: Ügyelj arra, hogy a csirkét alaposan befedje a liszt, tojás és zsemlemorzsa réteg. Ha használsz sajtot a zsemlemorzsa készítéséhez, az hozzáadhat egy plusz réteg ropogós textúrát. Olaj hőmérséklete: Melegítsd fel az olajat megfelelő hőmérsékletre (kb. 175-190°C). Ha az olaj nem elég forró, a rántott csirke szívhatja magába az olajat, és nem lesz annyira ropogós. Vigyázz, mennyi húst teszel az olajba: Figyelj az arányokra, egyszerre csak annyi húst tegyél az olajba, hogy le ne hűtse, mert akkor lassabban sül i, közben pedig a hús magába szívja az olajat. Forró serpenyő: Használj megfelelően előmelegített serpenyőt. A forró ser-penyő segít abban, hogy a panír azonnal ropogós legyen, amikor a hús érint-kezik vele. Ne forgasd túl gyakran: Fordítsd meg a rántott csirkét csak egyszer vagy kétszer a sütés során. Túl gyakori forgatás esetén a panír nem tud megfele-lően megsülni és ropogni. Papírtörlő a lecsöpögéshez: A kész rántott csirkét helyezd papírtörlőre vagy sütőrácsra, hogy lecsöpögjön a felesleges olaj.

Még egy kis segítség a sütéshez:

Címlapkép: Getty Images

