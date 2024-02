Döbbenet, mennyit spórolhatsz, ha magad állsz neki: így készül a nagyik házi kenőmájasa

Bár az állati bensőségek árai sem úszták meg a horror drágulást, de ha utánaszámolunk, így is fele annyiból kihozható a házi májas kence, mint a nagyáruházakban kapható társaik, ráadásul jóval egészségesebb is. Hozzunk hozzá két receptet is!

Nincs az a magyar háziasszony, aki az elmúlt egy évben ne azon törné a fejét, miként csökkenthetné a háztartási kiadásokat. Az elszálló árakat elnézve érdemes lehet feleleveníteni még a hűtőszekrények elterjedése előtti hústartósítási módokat. Télvíz idején egyre többen állnak neki maguk is a disznótoros finomságok elkészítésének, kocsonyát főznek, töpörtyűtkrémet készítenek, kolbászt vagy hurkát töltenek. És mit szólnátok ti is egy kis házi disznótoros kenőmájashoz? Apropó, tényleg megéri, ha mi magunk állunk neki? Kiszámoltunk, de hozzunk két igazán jó és házias receptet is! Lassan luxusnak számít minden bolti termék, amit a kenyérre kenhetünk A KSH legutolsó inflációs mutatója szerint 2023-ban az előző évhez képest átlagosan 17,6%-kal nőttek a fogyasztói árak. Az elmúlt 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 4,8%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a cukoré (42,1%), a csokoládé és kakaóé (17,2%), az alkoholmentes üdítőitaloké (16,1%), valamint a kávéé (14,1%). A termékcsoporton belül a tojás ára 18,1, a liszté 17,8, a sajté 15,5, a vaj és vajkrémé 14,5, a száraztésztáé 11,0, a tejé 10,3%-kal csökkent. Az infláció utolérte a kencéket is, lassan már luxusnak számít minden bolti termék, amit a kenyérre tehetünk és kenhetünk. 2022-ről 2023-ra szinte megduplázódott a zsír ára, de elmondhatjuk ugyanezt a vajkrémre is. Ahogy elnézzük a bolti árakat, az egyik legolcsóbb élelmiszernek számító májkrém sem úszta meg a drágulást: Májkrém ára a boltban (online webáruházakban): Hame sertésmájkrém parasztos 105 g/ 389 – 499 Ft

Globus sertésmájkrém tépőzáras 65g/169 – 319 Ft

Maestro Pietro családi szárnyas májkrém 200g/ 329 Ft Hiába szaladtak fel az árak, továbbra is bajban vannak a hazai kistermelők Bár ma már akár nyáron is lehetne akár hurkát sütni vagy kocsonyát készíteni, a magyar ember, ha hidegebbre fordul az idő, akkor kezd el a disznóságokra gondolni. Akkor keresi a hurkát, a házi májast, venné a töpörtyűt és a kocsonyába valót. Ez a lelkesedés február végéig kitart, utána van egy kis átmeneti időszak, majd mindenki a húsvétra készül – akkor a sonka lesz a sláger. A kolbász és a szalonna a két nagy kivétel, amit év közben is folyamatosan visznek – mesélték a HelloVidéknek a jáki Rácz majorban, ahol közel 70 disznók tartanak „mélyalmos” tartásban. Pár éve saját vágóhidat is működtetnek, Szombathelyen a piacnál boltot nyitottak, itt árulják a friss, házi jellegű hús- és tejkészítményeiket. Ahogy a HelloVidékkel közölték, a kistermelők nehezen élték meg a 2023-at, az élő-sertés felvásárlási ára egész évben az önköltség körül mozgott: Ilyen ár mellett nagyon nehéz nyereségesen termelni. Ezért jó előre tervezve, a magyar emberek igényeihez igazodva az őszi és téli időszakban több állatot vágtunk, és így nem kellett élőállatot adnunk a kereskedőknek. A piacon képtelenség a tömegével olcsón behozott spanyol és nyugat-európai disznóhússal felvenni a versenyt. Ezekben az országokban 3 hónapig lehet fagyasztva tárolni a húst, ami nálunk 6 hónap. Így nem véletlenül kerül hozzánk ezekből az árukból nagyobb mennyiség. A tavalyi évben a saját boltunkban sem volt számottevő áremelés, ezt látják a törzsvásáróink is, de ha már a szupermarketek áraival szemben tehetetlenek vagyunk, próbáljuk így megtartani őket. A Rácz majorban ennek ellenére nem borúlátóak. Szerintük az állatállományt tovább bővíteni nem érdemes, azon kell dolgozniuk, hogy még inkább meg tudják találni azt a fizetőképes réteget, akik számára tényleg fontos az, mit is esznek. Lássuk, mennyibe kerül, ha mi magunk állunk neki saját házi májast készíteni! Bár a boltokban a bensőségek árai sem úszták meg a drágulást, ha utána számolunk, mint látni fogjuk, legalább fele annyiból kihozható a házi májas kence. Hozzávaló máj ára 2024. februárjában (online adatok szerint): sertésmáj ára: 849 – 900 Ft/kg (2023. januárjában: 600 – 900 Ft/kg)

csirkemáj ára: 1450 – 1600 Ft/kg (2023. januárjában: 1000 – 1475 Ft/kg) Nincs disznótoros kenőmájas házi szalonna nélkül. Ennek kilója 3000 Ft-nál indul, de ha a henteseknél, prémium minőséget keresünk, otthagyhatunk érte: 11.000 – 12.000 forintot is. Ha osztunk-szorzunk, 1000 forint alatti árból otthon 4 adag (legalább 500-600g) házi kenőmájast is készíthetünk. De természetesen a pontos adagszám attól is függ, hogy mennyi májat és szalonnát használunk, valamint az adagok méretétől is. Egy biztos: a boltinál olcsóbb és jóval egészségesebb megoldás lehet, ha mi magunk állunk neki, és keverjük ki a májkrémet, ráadásul a nagyáruházakban kapható kencékben örülhetünk a 15%-25%-os májtartalomnak. 10 lépésben a házi disznótoros füstölt kenőmájas receptje A házi disznótoros kenőmájas elkészítése kissé időigényes, de a végeredmény minden percet megér. A házi változat nem hasonlítható az iparihoz, és saját ízlésünk szerint fűszerezhetjük. Hozzávalók: 500 g sertésmáj

200 g füstölt szalonna

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

1 teáskanál őrölt kömény

1 dl tejföl

2 evőkanál olaj

néhány szem fekete bor. Első lépésként a sertésmájat alaposan mosd meg, majd távolítsd el a hártyát és a felesleges részeket, aztán vágd fel kisebb darabokra. A füstölt szalonnát kockázd fel. Az apróra darabolt vöröshagymát és fokhagymát addig pirítsd az olajon egy serpenyőben, amíg aranyszínűek lesznek. Add hozzá a füstölt szalonnakockákat, majd pirítsd további néhány percig, amíg a szalonna kiengedi az ízeit. Tedd hozzá a sertésmájat, sózd, borsozd, és szórd bele az őrölt köményt. Főzd addig, amíg a máj minden oldalról megpirul, és már nincs rózsaszín rész. Önts hozzá egy kis vizet (kb. fél pohár), majd fedd le, és főzd további 15-20 percig alacsony lángon. Időnként keverd meg. Ha a máj megfőtt, tedd hozzá a tejfölt, keverd össze. Főzd további 5-10 percig, majd ízlés szerint még sózd, borsozd, majd turmixold össze. Ha elkészült, tedd át egy tálba, és hagyd kihűlni. Ha már langyos, tedd a hűtőbe néhány órára, hogy összeérjenek az ízek. Tálald friss kenyérrel vagy pirítóssal. Végezetül már csak annyit: mivel ebben a receptben nincs tartósítószert, érdemes 2-3 napon belül a házilag készített kenőmájast elfogyasztani! Azért hozunk még egy recept, egyenesen a TikTokról, amit szintén érdemes kipróbálni. Ebben nincs szalonna, helyette disznózsírral dolgozik a szakács: #foryou #cooking #nekedbe #foodporn #anya ♬ Cooking Time - TonsTone @tihanyi.peter Anya házi májkrémje csupán 4 alapanyagból‼️? # #hazi #májkrém Címlapkép: Getty Images