Leesik az állad: ennyiért mérik idén márciusban a húsvét slágerzöldségeit a piacokon

2024.03.20.

Húsvétkor nem csak a klasszikus ételeket érdemes fogyasztani, hanem ajánlott az aktuális, szezonnak megfelelő zöldséget is a menü részévé varázsolni. A hagyományos sonka, tojás, kalács mellett egyre többen teszik le a voksot a zöldségtálak, saláták mellett, melyek amellett, hogy gyorsan és egyszerűen elkészíthetők, rendkívül egészségesek is. Persze az árak ebben az esetben is döntő szerepet játszanak, főleg akkor, ha a korábban fillérekért vásárolt zöldségekért, most jobban a zsebünkbe kell nyúlni.

A húsvéti időszakban kifejezetten hangsúlyosak az étkezések és az is, hogy mit fogyasztunk ezeken a napokon. Mivel mindenki igyekszik a hagyományokat követni, így ritkán jut eszünkbe, hogy a megszokott alapanyagokból valami mást hozzunk ki, új fogásokat állítsunk össze. A szakemberek azt javasolják, hogy szánjunk időt az étkezésekre és az ételek elkészítésére. Gondoskodjunk az egészséges alapanyagokról, de ne csak ünnepnapokon. Hogy mire van szükség egy egészséges menüsor elkészítéséhez? A válasz egyszerű: friss, tavaszi zöldségek! A szakemberek szerint a retekkel, újhagymával és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával nem csak új ízeket vihetünk az ünnepi asztalra, de egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ezek a zöldésgek ugyanis telis-tele vannak ásványi anyagokkal, rostokkal, feltöltik szervezetünket vitaminokkal, és támogatják immunrendszerünk optimális működését. Miért érdemes ezeket fogyasztani? Torma A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint, 2022-ben közel 1194 hektár területen folyt tormatermelés, a betakarítási munkálatok októbertől a következő ültetési szezon kezdetéig, márciusig tartanak. A legfrissebb adatok alapján az előző szezonban több mint 10 ezer tonna torma termett az országban, amely az EU éves össztermésének közel felét teszi ki. A szakaszos betakarításnak és a tárolástechnológiának köszönhetően az újtorma betakarításáig nemcsak a hazai piac, hanem az európai piac több mint felének kiszolgálására is elegendő a magyar termés. A termelt tormát 80-90 százalékban exportálják, többek közt Németországba, Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Csehországba, jellemzően frissen. A torma Magyarországon őshonos növény, főbb termesztőkörzetei korábban Hajdú-Bihar vármegyében, Kiskunfélegyháza, illetve Budapest környékén voltak, mára azonban szinte egyetlen termesztőkörzete maradt. A Hajdúsági Torma 2008 óta oltalom alatt álló eredetmegjelöléses (OEM) termék, melyet 2021-ben hungarikummá is nyilvánítottak, köszönhetően a hajdúsági termőtájnak - ami az érmelléki löszhát és a nyírségi tájegység érintkezésénél terül el. A homokos öntés, illetve lápos réti talajon az úgynevezett bakhátas termelési technológia teszi egyedivé a Hajdúságban termett tormát. Az itt található a hazai termőterület 96 százaléka, ami több száz családnak biztosít megélhetést. A termelők a következő évi szaporítóanyagot is maguk állítják elő. Retek A KSH adatai szerint Magyarországon rekordmennyiségű, 5,57 ezer tonna retek termett 2021-ben, ami 40 százalékkal volt több, mint az előző évben. A retek a saláta után a második legjelentősebb hajtatott, hidegtűrő zöldségfajunk. Mintegy 100 hektáron hajtatnak retket, jellemzően kisebb légterű, fűtetlen vagy enyhén fűtött fólia, illetve síkfólia és fátyolfólia alatt, elsősorban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. A retek tele van ásványi anyagokkal, élelmi rostokkal és vitaminokkal. Magas C-vitamin tartalma mellett A-, B1-, B6- és K-vitamin is található benne. Kisebb mennyiségben, mint a torma, de a retek is tartalmaz mustárolajat, illetve az újhagymához hasonlóan kéntartalmú illóolajat, melyek gyógyhatásának jelentős részét biztosítják. Jótékonyan hat az ér-, és a keringési rendszerre, valamint karbantartja az emésztőrendszert is. Antibakteriális és gombaölő hatású, tisztítja a légutakat, és csillapítja a köhögést A retek a benne található vitaminok és antioxidánsok segítségével támogatja az immunrendszert. Általában nyersen fogyasztjuk, de készíthető belőle párolt köret, saláta vagy épp nassolnivaló chips is. Itthon a vajretek, vagy más néven a hónapos retek a legnépszerűbb, de létezik fekete, fehér vagy sörretek is. Tároláskor csak a fényes, kemény és ép felületű gumókat válasszuk ki, távolítsuk el a szárukat, és a gumókat műanyag zacskóba csomagolva hűtőben tároljuk. Fogyasztás előtt természetesen alaposan meg kell mosni. Újhagyma A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint Magyarországon 2,07 ezer tonna újhagyma (zöldhagyma) termett 2020-ban, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évinél. Viszont jó hír, hogy belföldi újhagymát egész évben kínálnak a Budapesti Nagybani Piacon és vidéki nagybani piacokon is. Az újhagyma tulajdonképpen a vöröshagyma fiatal példánya, melynek föld alatti része még nem fejlődött ki teljesen, még nem vastagodott meg, ennek ellenére vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben kifejezetten gazdag. B-vitaminok, E-vitamin és biotin található benne, bővelkedik folsavban, valamint magnézium- és kalciumtartalma is jelentős. Magas C-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer hatékony működését. K-vitamin tartalma elősegíti a csontok, a porcok és az erek jóllétét. Kimagasló vastartalma fokozza a vérképzést, valamint a szív- és érrendszeri betegségek prevenciójában is jelentős a szerepe. Egyik meghatározó hatóanyaga a kéntartalmú illóolaj, amely csípős ízéért, aromájáért felelős. Az újhagyma – a többi hagymaféléhez hasonlóan – tartalmaz allicint, melynek antioxidáns tulajdonságai miatt gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású. Zamatos, édes! Ahogy a neve is sugallja, szuper szezonálisak, de rengeteg módon felhasználhatók: grillezd, pirítsd vagy párold egészben vagy félbevágva, majd borítsd be citromos zsemlemorzsával, ütős mustáröntettel. Mit mutatnak az árak? Ahogy azt a körképek esetében szoktuk, megnéztük az árakat a vidéki fogyasztói piacokon. Ehhez az Agrárinformációs Portál adatait használtuk. Ennek alapján az látható, hogy a vidéki fogyasztói piacokon: a torma 2500-3000 Ft/kg a retek hónapos retek: 300-350 Ft/kg

jégcsapretek: 400 Ft/kg

Müncheni sör retek: 250-600 Ft/kg

fekete retek: 480-500 Ft/kg az újhagyma: 300-400 Ft/kg