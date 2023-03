Magyar kertek elhanyagolt zöldsége: fillérekért kapható, mégis csak a pörköltbe vágjuk bele

Ahogy a tavasz bekopogtat, egyre több, ráadásul hazai termesztésű zöldség árasztja el a piacokat. Ilyenkor érdemes új dolgokat kipróbálni, kísérletezni a hozzávalókkal, alapanyagokkal, vagy újra felfedezni már rég használt zöldségeket. A hagyma és különböző fajtái a magyar konyha elengedhetetlen zöldségnek számítanak, ehhez képest kimerül felhasználásuk a pörköltekhet és levesekhez. Pedig ebben a szinte mindig elérhető zöldségben sokkal több rejtőzik, mint azt gondolnánk. Cikkünkben most annak jártunk utána, hogy melyik hagymát, mire, milyen ételhez érdemes felhasználni.

A szerény hagyma éppoly nélkülözhetetlen a konyhaművészetben, mint a vaj vagy a tojás – vagy ami azt illeti, a kések, kanalak vagy a tányérok. Egyszerű zöldség mégis, sokkal több van benne, mint azt gondolnánk: egyszerre lehet édes, sós, csípős és aromás. Valójában a hagyma az, amitől az ételnek íze, aromája lesz – túlmutat a pusztán táplálékon, élvezetessé teszi az ételeket. És igen, a hagyma elhagyható a receptekből, ha kihagynánk, mondjuk a rántottából, akkor is működne, viszont nem lenne olyan jó az íze.

Szinte bárhol megnőnek, könnyen teremnek, amit az is bizonyít, hogy a földön minden ország gasztronómiájában megtalálható. A vöröshagyma pörköltben használjuk legtöbbször, de grillezhető, pácolható, karamellizálható, rántható, vékonyra szeletelhető vagy apróra vágható és nyersen tálalható salátákban, szendvicsekben, mártogatósokban, vagy tacos köretként, így a kulináris konyha legsokoldalúbb és legelterjedtebb összetevői közé tartozik.

Melyik hagymát mire használjuk?

Vöröshagyma

A vöröshagyma a magyar konyha elengedhetetlen alapanyaga, minden üzletben, piacon megtalálható, de otthon a kertekben is könnyen lehet termeszteni akár kezdő kertészeknek is. Azt, hogy mennyire fontos zöldségünk, jól mutatja, hogy Magyarország vöröshagymatermése az utóbbi öt évben 39-62 ezer tonna között mozgott. Jellegzetes, aromás illata és íze, a benne található kénvegyületeknek köszönhető, utóbbin kívül még tartalmaz flavonoidokat, számottevő mennyiségben B1, B2, és C-vitamint, vasat, kalciumot, káliumot, jódot, cinket és szelént. A népi gyógyászatban különféle betegségeknél is alkalmazták a vöröshagymát, például magas vérnyomás, légúti és hurutos betegségek, valamint emésztőrendszeri betegségek ellen.

Lilahagyma

Édes és enyhe íze van, így nyersen is fogyaszthatjuk. A lilahagyma külső héja és húsa is mély bíbor színű, ami különösen jól illik salátákhoz, szendvicsekhez és hamburgerekhez is. Ha grillezésről van szó, a lilahagyma az első választásunk. Karikára vágva szépen megsül a grillen, belső állaguk pedig lekváros, nem pépes lesz, mint a fehér és vöröshagyma szokta.

Póréhagyma

A póréhagyma valóban csodálatos zöldség, és sajnos alulértékelt is. A benőtt mogyoróhagyma formájú póréhagyma levesekben és szószokban remek, elkészítésének egyik kedvenc módja az à la gratinée – sütve, fűszeres zsemlemorzsával és Gruyère sajttal megkenve. A póréhagyma sütése lágyítja az ízét. Használható a vöröshagyma helyettesítésére, remekül illik salátákba, nyersen szendvicsben fogyasztva is ízletes, ínycsiklandó krémlevest is főzhetünk belőle. Vitaminok közül A, B1, B2, C és K-vitamin tartalma számottevő, emellett jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, mangánt és folsavat is.

Újhagyma

Zamatos, édes! Ahogy a neve is sugallja, szuper szezonálisak, de rengeteg módon felhasználhatók: grillezd, pirítsd vagy párold egészben vagy félbevágva, majd borítsd be citromos zsemlemorzsával, ütős mustáröntettel. 100 gramm zöldhagyma 26 milligramm C-vitamint tartalmaz. Az ajánlott napi bevitel negyedét. Emellett a zöldhagyma B vitamin tartalma is számottevő.

Snidling vagy metélőhagyma

Népies nevei: pázsithagyma, pázsitfű, valamint a német nevéből: snidling, snittling. A friss metélőhagyma gyorsan elfonnyad, és kellemetlen, keserű íze lesz, a szárított viszont hosszú ideig fogyasztható. A metélőhagyma egy erős aromájú fűszernövény, de azt tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg ne nagyon főzzük, inkább közvetlenül tálalás előtt adjuk az ételhez. Nemcsak ízesíti az ételt, de díszít is, ráadásul nagyon jó étvágygerjesztő és gyomorerősítő. A varázslatos ízű metélőhagyma raguk, levesek, szószok, húsok és zöldségek, tojásos ételek, saláták, szendvicskrémek, lágy sajtok és szendvicsek ízesítéséhez használható. A metélőhagyma csodásan harmonizál a turbolyával, a tárkonnyal és a petrezselyemmel.

Mit mutatnak az árak?

Megnéztük, hogy a piacok most mit kínálnak, illetve milyen áron. Ehhez az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait vettük szemügyre. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy

a vidéki fogasztói piacokon a vöröshagyma ára 550- 600 Ft/kg, a lilahagyma ára 650-700 Ft/kg áron kapható, a zöldhagyma 300-350 Ft/kg áron kapható. A fokhagyma 250 Ft/db, a póréhagyma 350 Ft/db áron vásárolható meg.

A vidéki nagybani piacok kínálatában a vöröshagyma 350-420 Ft/kg, a lilahagyma 360-450 Ft/kg, a zöldhagyma pedig 200-230 Ft/kiszerelés. A fokhagyma 1200 Ft/kg, a póréhagyma 200 Ft/db áron vehető meg.

