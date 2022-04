Nem maradhatnak le a húsvéti asztalról: íme két filléres, egészséges zöldség a vidéki piacokról

Húsvét előtt sokan rohamozzák meg a boltokat, áruházakat, hogy beszerezzék az ünnepi alapanyagokat, pedig sok esetben érdemes kilátogatni a helyi piacokra is, mivel gyakran itt olcsóbban vásárolhatjuk meg őket. Éppen ezért fontos viszont az is, hogy ne csak az ünnep közeledtével, de a hétköznapokon is kövessük nyomon a piacok kínálatát, legyünk tisztában azzal, milyen terményekhez juthatunk az adott hónapban, hiszen, ha szezonálisan vásároljuk a zöldségeket, ehhez igazítjuk a család menü megtervezését, akkor azzal sokat spórolhatunk. Persze a hűvösebb hónapokban ez sokkal nehezebb feladat, de ahogy melegszik az idő, egyre több zöldség és gyümölcs válik elérhetővé számunkra.

Az Európai Friss Csapat – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Európai Unió közös együttműködése – azt javasolja, hogy szánjunk időt az étkezésekre és az ételek elkészítésére. Gondoskodjunk az egészséges alapanyagokról, de ne csak ünnepnapokon.

Hogy mire van szükség egy egészséges menüsor elkészítéséhez? A válasz egyszerű: friss, tavaszi zöldségek! A szakemberek szerint a retekkel, újhagymával és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával nem csak új ízeket vihetünk az ünnepi asztalra, de egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ezek a zöldésgek ugyanis telis-tele vannak ásványi anyagokkal, rostokkal, feltöltik szervezetünket vitaminokkal, és támogatják immunrendszerünk optimális működését.

Az említett zöldségek közül a tormáról és a retekről - valamint annak különböző fajtáiról - már írtunk. Most viszont az újhagymát és a póréhagymát vettük górcső alá, melyek a tavasz első zöldségei között szerepelnek. Miért érdemes őket fogyasztani? Mennyibe kerülnek most a boltokban, piacokon? Ennek is utánajártuk.

Egész évben kapható a piacokon az újhagyma

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint Magyarországon 2,07 ezer tonna újhagyma (zöldhagyma) termett 2020-ban, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évinél. Viszont jó hír, hogy belföldi újhagymát egész évben kínálnak a Budapesti Nagybani Piacon és vidéki nagybani piacokon is.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének adatai szerint az újhagyma termelői ára 25 százalékkal (202 forint/csomó) emelkedett 2022 1–13. hetében az egy évvel korábbihoz képest. Az Olaszországból származó újhagyma nagykereskedelmi ára 194 forint/csomó volt ugyanekkor, ami 4 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi.

A hazai felhozatal bővülésével az idei évben is várhatóan eltűnik az importból származó újhagyma a kínálatból.

Ha most tekintünk rá az AKI PÁIR adatbázisára, azt láthatjuk, hogy

a vidéki fogyasztói piacokon 280-300 Ft/csokor

a vidéki nagybani piacokon 150-180 Ft/csokor

Miért fogyasszuk? Az újhagyma tulajdonképpen a vöröshagyma fiatal példánya, melynek föld alatti része még nem fejlődött ki teljesen, még nem vastagodott meg, ennek ellenére vitaminokban, ásványi anyagokban és nyomelemekben kifejezetten gazdag. B-vitaminok, E-vitamin és biotin található benne, bővelkedik folsavban, valamint magnézium- és kalciumtartalma is jelentős. Magas C-vitamin tartalma támogatja az immunrendszer hatékony működését. K-vitamin tartalma elősegíti a csontok, a porcok és az erek jóllétét. Kimagasló vastartalma fokozza a vérképzést, valamint a szív- és érrendszeri betegségek prevenciójában is jelentős a szerepe. Egyik meghatározó hatóanyaga a kéntartalmú illóolaj, amely csípős ízéért, aromájáért felelős. Az újhagyma – a többi hagymaféléhez hasonlóan – tartalmaz allicint, melynek antioxidáns tulajdonságai miatt gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatású.

Nincs versenytársa a magyar póréhagymának

Szintén a KSH adatai szerint Magyarországon 1,17 ezer tonna póréhagyma termett 2020-ban, ami 20 százalékkal kevesebb, mint a 2019. évi. A KSH külkereskedelmi adatbázisában a póréhagyma, a téli vagy salotta hagyma és a metélőhagyma együtt szerepel. E termékek behozatala 43 százalékkal 823 tonnára csökkent, kivitelük 80 százalékkal 81 tonnára esett 2021-ben az egy évvel korábbihoz képest. Az AKI PÁIR adatai szerint a póréhagyma termelői ára 33 százalékkal (277 forint/darab) emelkedett 2022 1–13. hetében az egy évvel korábbihoz képest.

Érdekesség viszont, hogy a belföldi póréhagyma is egész évben jelen van a hazai piacokon, ráadásul importversenytárs nélkül.

Ha megnézzük az AKI PÁIR adatbázisát, láthatjuk, hogy

a vidéki fogyasztói piacokon 300 Ft/db

a vidéki nagybani piacokon 200 Ft/db

Miért fogyasszuk? Energiatartalma csekély, de jelentős vitamin és ásványi-anyag forrás. Nagyobb mennyiségben tartalmaz B6-vitamint, C-vitamint, K-vitamint és folsavat. Ásványi-anyag tartalmánál érdemes megemlíteni a vasat, foszfort, káliumot és magnéziumot. Élettani szempontból fontos további tápanyagok a póréhagymában: cink, mangán, szelén. Nagyobb mennyiségben tartalmaz allicint, amely antibakteriális hatású kénvegyület. Glikémiás indexe (GI) közepes. Hasznos tápanyagtartalma mellett jótékony hatással bír, az emberi szervezet vízháztartására, koleszterinszintre és magas vérnyomásra.

Címlapkép: Getty Images