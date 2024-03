Ti hányféle néven ismeritek a képen látható ételt? Gyűjtsük össze mind

Van egy ínycsiklandóan magyaros ételünk, amit ahány tájegység, annyiféleképpen becéznek. Zalában, Somogyban vagy Baranáyban simán krumpliprószázzák, Vasban tócsnizzák, felétek hogy hívják? Egy a lényeg, pofonegyszerű elkészíteni, tejföllel, sült hagymával megspékelve ellenálhatatlan egytálétel.

Ilyenkor, a húsvét előtti nagyböjti héten, amikor amúgy is egekben a primőr zöldségek ára, keresve se találhatnánk laktatóbb és egyszerűbb hétköznapi ételt: mint a krumpliprószát. Más néven túl a Dunán igy is ejtik, prohát (porohát). A minap jött szembe velünk a közösségi hálón ez a poszt, innen jött aztán az ötlet, írunk egyet erről a remekbe szabott, igazi magyaros ételünkről. Tényleg, ti hogyan hívjátok otthon, és milyen gyakran, hogyan készítitek?

Az igazi zalai változat tepsiben sül, aludttejjel bolondítják meg, de sima kefirrel, sült lilahagymával is isteni. Készíthetjük akár gluténmentesen is, reszelt cukkinivel vagy édesburgonyával megbolondítva. A lényeg azonban mindegyiknél ugyanaz: nyersen reszelt krumpli olajban kisütve. Alapreceptje is roppant egyszerű, és valljuk be őszintén: a legszegényesebb időket idézi.

A krumpliprósza nemzetközi étel, nagyon sok verziója létezik, így a svájci rösti, a svéd rarakor, az angolszász hash browns, vagy a magyar tócsi, tócsni, toksa (Észak-Magyarország), macok (Mátra), cicege, tócsi (Veszprém megye), lapcsánka (Somogy, Baranya és Zala megye), lepcsánka Hajdúságban, Nyírségben gánica (Őrség), matutka (Közép-Magyarország), krumpliprósza (Somogy, Baranya és Zala megye), görhöny (Szabolcs-Szatmár megye), lapotyka (Vas megye)- A Dunántúlon több néven ismert (melyek receptje eltérhet): beré, berét, cicege, tócsi, enge-menge, krumplimálé. Emellett a rösztike, a harula, röstiburgonya, lepkepotyi, placki, bramborák és még sok néven előfordulhat ez a krumplilepény.

Édes változatban is ismert a prósza

Egy tejjel föleresztett kukoricalisztből való, vajas vagy zsíros, keményebb és vastagabb süteményt is neveznek prószának, amit más tájegységeken görhe, görhön, görhő néven ismernek. A mi vidékünkön egyszerűen csak kukoricaprószának vagy málénak hívják. Édes és kicsit sós is egyszerre, és mivel szintén aludttejjel és kukoricalisztből, kevés cukorral készül, laktató, ráadásul sok helyütt például ez hagyományosan gluténmentes étel.

Leves mellé, főételként is fogyaszthatjuk, akár a szilvás gombócot, mert nem kifejezetten desszert. Jellemzően friss szilvával – lekvárral vagy frissen szedett, kimagozott gyümölcsből, esetleg befőttből – készítik, de mennyei barackból, sőt meggyel is. Szerte Zalában jellemzően kukoricalisztből sütik, de a szilvamálét ismerik az Őrségben is, ott búzalisztből keverik ki a tésztáját.

Címlapkép: Getty Images