Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: több pénz marad a zsebükben

Izer kiemelte azt is, hogy a kormányzat számításai szerint a járulékmentesség kiterjesztése évente mintegy húszmilliárd forintot hagy az érintetteknél. Kifejtette: bármilyen keretek közt dolgozzanak is a kenyérkereső tevékenységet folytató idősek, jövő év közepétől nem kell járulékot fizetniük. A jelenlegi szabályok szerint a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok keresetéből csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le, a munkavállalói járulékot nem. A kedvezményt kiterjesztik a más formákban dolgozó nyugdíjasokra is, vagyis akár megbízással, akár más módon végzik a munkát az idősek, munkavállalói járulékokkal nekik sem kell majd foglalkozniuk. Hozzátette:

százezer forintos bérnél egy év alatt 168 ezer forint megtakarítással lehet számolni.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy több mint 36 ezer nyugdíjas dolgozik munkaviszonyon kívül, akiknek a szabályváltoztatás 14 százalékkal emeli jövőre a nettó fizetését. Izer Norbert szerint könnyen elképzelhető, hogy a kedvezményes rendelkezések alkalmazási körének bővítése révén akár tíz-húszezer nyugdíjas is visszatérhet a munkaerőpiacra.

